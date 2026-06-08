外資重砍台股938億史上第7大！2金控被提款　賣超台積電2萬張

▲外資今日賣超凱基金10萬張。（圖／凱基金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
今（8）日台股上演「黑色星期一」戲碼，終場大跌1568.16點，以43502.78點作收，暫時守住月線大關，外資續砍938.51億元，為史上第七大，外資賣超前兩名個股分別凱基金（2883）10.8萬張、富邦金（2881）3.8萬張，而台積電（2330）同步調節2萬張。
上周五（5日）費半指數重挫10.26%，台積電（2330）ADR重挫近6.7%衝擊，今日台股呈現股、匯雙跌，早盤最低殺至42376.86點，跌點逼近2700點，惟搶短低接買盤進場，終場跌點收斂1568.16點或跌幅3.48%，創下史上第三大跌點，以43502.78點作收，成交金額約1兆1130億元。
根據證交所統計資料顯示，外資連三賣續砍938.51億元，合計賣超金額達2521.67億元；投信買超90.69億元；自營商賣超為491.46億元，其中自行買賣部分賣超98.21億元，避險方面賣超393.25億元，合計三大法人賣超口1339.28億元。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別為凱基金10萬8621張、富邦金3萬8526張、遠東新（1402）3萬5828張、中鋼（2002）3萬2274張、台泥（1101）2萬8957張、華航（2610）2萬8513張、仁寶（2324）2萬7265張、台積電（2330）2萬464張、統一證（2855）1萬6572張、正新（2105）1萬6524張。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為華邦電（2344）3萬419張、聯電（2303）3萬16張、大聯大（3702）1萬3778張、文曄（3036）1萬2864張、陽明（2609）1萬1897張、永豐金（2890）8354張、大成鋼（2027）6926張、台新新光金（2887）6292張、長華*（8070）5751張、南亞（1303）4638張。
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