「中信60甲子緣」棒球特展觀展破6萬人！加碼星光場活動　吉祥物應援、PS舞蹈教學嗨翻南港

▲▼「中信60甲子緣」棒球特展於今年6月21日展期結束前，將天天加碼舉辦星光場活動，安排中信兄弟人氣啦啦隊Passion Sisters應援舞蹈教室、吉祥物小翔與艾比見面會等多元活動，以下同。（圖／中國信託金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

「中信60甲子緣」棒球特展開展三週以來好評不斷，知名球評「團長」蔡明里與「東哥」黃忠義、Podcast節目「鍵盤球探」主持人Danny及各級棒球教練、選手大力推薦，應援舞蹈教學、運動體驗等週末限定活動更是場場爆滿，累計突破6萬人次觀展。為回應民眾熱情支持，中國信託於今（2026）年6月21日特展結束前，天天加碼舉辦星光場活動，安排中信兄弟人氣啦啦隊Passion Sisters應援舞蹈教室、吉祥物小翔與艾比見面會、棒球應援魔術秀、手作氣球等多元活動，歡迎親子族群一同蒞臨現場，度過愉快的仲夏夜晚。（詳見【附表】）

「中信60甲子緣」棒球特展星光場精心策劃深受大小朋友喜歡的魔術秀，邀請知名魔術師CASH現身，將熱血的棒球元素巧妙融入魔術表演；曾參與法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝術節演出的氣球頑童Summer亦受邀演出，教導民眾摺出應援氣球，為臺灣棒球加油；適合親子共賞的《轟不讓！跳跳糖與小精靈的棒球故事屋》戲劇帶動唱將以愛打棒球的女孩為故事背景，讓孩子在歡笑氣氛中接觸棒球文化。中信兄弟人氣吉祥物小翔與艾比亦將舉辦粉絲見面會，人氣啦啦隊Passion Sisters則於6月21日壓軸登場，推出應援舞蹈教室，重現球場熱血氛圍，粉絲千萬不要錯過。

為歡慶中國信託成立60周年，中國信託金融控股公司舉辦「中信60甲子緣」棒球特展，回顧臺灣百年棒球歷史與中國信託投入五級棒球發展的成績，帶領民眾穿越時光，見證臺灣棒球一路走來的挫折與榮耀，並復刻臺灣棒球的經典場面，包括1970年代民眾半夜收看威廉波特球賽電視轉播的老客廳、臺北市立棒球場牌樓、王建民於紐約洋基隊時期的「早餐店打線」，被網友盛讚策展充滿細節、陳列文物誠意十足。其中「世界全壘打王」王貞治稻草人打擊法分解動作、中華隊打擊教練彭政閔在國際賽場邊手持情資表的經典畫面，成為觀展民眾排隊拍照的熱門景點，現場亦安排投球測速、VR（Virtual Reality）打擊、跑壘訓練等體驗活動。

「中信60甲子緣」棒球特展展出至今年6月21日止，每週二至週日上午11時至晚上8時30分於中國信託金融園區多功能會場（LaLaport南港7樓）免費入場，參加活動報名請參考Home Run Taiwan臉書粉絲團或官網https://homeruntaiwan.com/



