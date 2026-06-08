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基隆港建港140週年論壇　台灣港務公司攜手產官學共擘未來藍圖

▲港務公司致贈紀念獎座感謝基隆港建港140論壇主持人及主講人，左起港務公司基隆分公司蘇建榮總經理、海洋大學海運暨管理學院翁順泰院長、海洋大學海洋法律暨政策學院蘇惠卿院長、中華航運學會呂錦山理事長、港務公司周永暉董事長、考試院邱文彥委員、港務公司王錦榮總經理、中華航運學會張志清榮譽理事長、中華航運研究協會桑國忠理事長。（圖／港務公司提供）

▲港務公司致贈紀念獎座感謝基隆港建港140論壇主持人及主講人，左起港務公司基隆分公司蘇建榮總經理、海洋大學海運暨管理學院翁順泰院長、海洋大學海洋法律暨政策學院蘇惠卿院長、中華航運學會呂錦山理事長、港務公司周永暉董事長、考試院邱文彥委員、港務公司王錦榮總經理、中華航運學會張志清榮譽理事長、中華航運研究協會桑國忠理事長。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為慶祝基隆港建港140週年暨第72屆航海節，台灣港務公司今(8)日於國立台灣海洋大學舉辦「基隆港建港140週年論壇」。在全球航運產業面臨數位轉型與淨零碳排的挑戰之際，本次論壇以「智慧港航‧共榮城市‧永續未來」為主軸，凝聚各界共識，共同探討基隆港未來港航發展的契機與挑戰，並擘劃發展藍圖。

活動台灣港務公司主辦，國立台灣海洋大學航運管理學系、中華航運學會、台灣港埠協會、中華海運研究協會等單位共同協辦。現場聚集了產官學界代表、港區相關業者等約100人共襄盛舉。

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港務公司周永暉董事長於致詞時表示，基隆港自1886年開港以來，已守護北台灣百餘年，不僅是重要的海運門戶，更是一部活生生的台灣航運發展史。周董事長強調，近年來基隆港在「客貨並重」的發展定位下成功轉型，已躍升為國際知名郵輪港；隨著港務公司化經營的推進，未來更致力於提升港口競爭力與智慧化轉型，目標是讓基隆港從傳統的貨物裝卸節點，蛻變為一個結合「智慧物流、城市觀光與永續發展」的現代化綜合體。

周董事長也在會上正式呼應本次論壇標語「基港140‧智慧永續向前行」，提出基隆港未來發展的三大主軸：「智慧港航、共榮城市、永續未來」，期盼透過產官學界的齊心協力，將願景轉化為具體行動，也希望港務公司主管繼續帶領同仁，共同開創基隆港下一個百年的輝煌。

▲基隆港建港140周年論壇大合影。（圖／港務公司提供）

▲基隆港建港140周年論壇大合影。（圖／港務公司提供）

海洋大學許泰文校長致詞時表示，海大因基隆港而成立，培育了海洋及港灣領域的諸多人才，希望未來基隆港和海大能持續保持密切互動，讓基隆港風華再現。

交通部航港局葉協隆局長致詞時表示，基隆港相較臺灣其他國際商港具有深厚的文化底蘊、傑出的客貨運發展績效，以及和產業界、學界關係緊密等三大優勢，基隆港一定有更光明的未來。

本次論壇議程緊湊且具前瞻性，規劃三大專題演講及綜合座談。首場專題演講由陽明海運蔡豐明董事長主講「智慧前瞻、數位航運」，深入探討航運業的數位化趨勢；第二場由港務公司王錦榮總經理分享「基隆港建港140年：從歷史門戶到智慧永續港灣」，詳細分析基隆港港口轉型歷程與願景；第三場則由中華航運學會呂錦山理事長以「從大地方共榮基隆港市發展」為題，探討港口與城市的共生共榮關係。

論壇尾聲的綜合座談，由中華航運學會張志清榮譽理事長與中華海運研究協會桑國忠理事長共同主持，與三大專題講者進行深度對談，透過多元觀點的交流，激盪基隆港港航發展新思維。

本次「基隆港建港140週年論壇」除全面展現基隆港百年發展成果與未來願景外，亦希望藉由多元觀點交流，增進社會大眾對港務公司化後經營管理成果之認識。面對全球數位化與綠色永續的雙重轉型浪潮，台灣港務公司將持續強化港口、城市與產業之鏈結，攜手各界與時俱進，共同邁向智慧、共榮、永續的港灣新未來。

關鍵字： 基隆港140週年論壇港務公司產官學未來藍圖

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