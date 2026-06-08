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數位新星蓄勢發光　台北數位產學實作大賽激發青年數位創新力

▲商業數據組冠軍隊伍-中央大學「BizAI Team」。（圖／IEAT提供）

▲商業數據組冠軍隊伍-中央大學「BizAI Team」與頒獎人IEAT秘書長黃文榮(右)合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

由台北市政府產業發展局主辦的「2026台北數位產學實作大賽 BizConnect Taipei」決賽今(6)日登場，由台北商業大學與中央大學分別榮獲「跨境電商組」與「商業數據組」冠軍，展現青年學子豐沛的數位創新能量與實戰應用能力。

隨著AI、數位應用與跨境電商趨勢快速發展，企業對具備實戰能力之數位人才需求日益提升，產學合作與實務培育也成為人才養成的重要方向。本次競賽共吸引台北大學、台北商業大學、台北教育大學、台北市立大學、東吳大學、實踐大學、致理科技大學、輔仁大學、中央大學、元智大學等10所大專院校，並攜手超過30間企業共同參與，活動執行單位為台北市進出口公會(IEAT)。

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歷經三個月的專業課程培訓、企業合作、業師陪伴及階段性成果檢核，學生們不僅累積數位工具、資料分析與行銷規劃等實務操作經驗，也進一步理解企業經營決策背後的真實考量，為未來投入職場發展奠定基礎。

▲跨境電商組冠軍隊伍-台北商業大學「NovaInsight」。（圖／IEAT提供）

▲跨境電商組冠軍隊伍-台北商業大學「NovaInsight」與頒獎人IEAT秘書長黃文榮(右)合影。（圖／IEAT提供）

產業局陳俊安局長表示，數位轉型不只是企業導入工具或系統，更關鍵的是培育出具備問題分析、數位應用與跨域協作能力的人才。台北數位產學實作大賽透過「先培訓、後實作」的方式，讓學生在學期間即能接觸企業真實需求，學習問題拆解、策略規劃及成果驗證等實務能力。

透過產學合作機制，不僅協助學生累積實戰經驗，也為企業建立可長期銜接的人才培育管道，強化臺北市產業創新動能與數位競爭力。

本屆大賽評審團由數位時代黃亮錚創新長、斐琛股份有限公司劉皓翔總經理及國立台灣科技大學張順教教授共同組成，從企業實務角度出發，檢視學生團隊提出的方案是否具備應用潛力，並提供專業回饋，幫助學生掌握產業脈動與市場邏輯。評審團指出，很開心能看到學生在面對提問時，可以即時補充團隊思考與執行取捨，反映出學生在三個月實作過程中的吸收與成長。

▲台北市政府產業發展局陳俊安局長出席活動勉勵參賽學生。（圖／IEAT提供）

▲台北市政府產業發展局陳俊安局長出席活動勉勵參賽學生。（圖／IEAT提供）

本屆大賽「跨境電商組」冠軍由台北商業大學同學帶領的「NovaInsight」團隊獲得。同學分享這次參與產學實作，最大的收穫是「真的有機會碰到企業正在面對的問題」。團隊慢慢發現，原來跨境電商不是只把商品放到平台上，而是要思考品牌怎麼被看見、消費者在意什麼，以及企業可以怎麼一步一步優化。

「商業數據組」冠軍則由中央大學「BizAI Team」團隊獲得，同學表示過程中雖然需要不斷修正方向，但也因此學到怎麼和團隊分工、怎麼把複雜資料說清楚，更理解數據分析在企業經營上的實際價值。

產業局補充，本屆大賽除串聯企業與校園共同參與人才培育外，亦獲宇迅國際及星展銀行提供獎學金及相關資源支持，鼓勵青年投入數位應用與跨域學習。未來將持續透過數位產學實作計畫，協助青年強化數位實戰能力，促進人才與產業接軌。

關鍵字： 台北數位產學實作大賽青年數位創新力

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