快訊／連27期沒人中了　「8.3億威力彩」發財密碼出爐

快訊／外資重砍！ 提款938億刷台股史上第7大

台股受美股、亞股走跌影響，今（8）日盤中一度重挫近2700點，雖盤中跌勢收斂，終場仍下跌1568.16點，盤後證交所公告外資單日賣超台股938.52億元，為外資對台股單日賣超史上第7大，也是今年以來第4大砍倉。

台股跌勢收斂千點！ 電子股2檔「跌停拉至漲停」 1天賺20%

台股今（8日）早盤開盤一度重挫2600 餘點，創下史詩級跌點，不過未見恐慌性賣盤殺出，反見低接買盤，指數跌點縮至1500點上下，少了千點的跌點，另上市櫃至午盤增至27檔漲停，其中電子零組件百容（2483）、被動元件廠蜜望實（8043）由跌停狂拉至漲停，如果買在跌停價，一天賺20%。

台股死多頭！狂撿「0050正2」 1 小時逼近48萬張居成交王

台股今（8日）大回檔修正，一度大跌近2700點，創史上最慘紀錄，惟市場「死多頭」看好台股前景，拉回就是買點，且要賺就要賺多一點，元大台灣50正2（00631L）逾一小時爆出近48萬張大量，低接買盤不斷，多出元大台灣50（0050）1 倍的量。

台股殺紅眼！法人：大型權值股「並不貴」可撐 指數回測月、季線

上周五（5日）費半指數重挫10.26%，台指期盤後大跌3006點，今（8）台股開盤一度大跌2600點，台新投顧總經理黃文清指出，今日市場情緒會比較恐慌，並不建議投資人立即進場買股，要觀察在下殺過程中優質股抵抗力道強弱，回檔區間可以設定季線38000點～月線43000點區間。

台股崩跌2千點慘遇券商下單卡卡！ 用戶哀嚎「一片黑」

受美股重挫影響，台股今（8）日盤中出現史詩級震盪，指數一度重挫逾2,000點，市場恐慌情緒升溫。不料在投資人急於下單、查詢部位與維持率之際，多家券商也陸續公告系統異常，部分用戶反映App或網頁功能卡頓、無法順利登入，讓投資人直呼「雪上加霜」、「行情一片黑」。

上市櫃236家跌停！本土投顧喊目標價7500元 川湖逆勢攻漲停

受到美股重挫衝擊，台股今（8）日開盤陷入恐慌性賣壓，上演多殺多行情，開盤不到10分鐘，上市櫃已有236家公司掛出跌停，指數一度狂殺逾2700點。不過，AI伺服器導軌大廠川湖（2059）受惠5月營收大幅優於預期，加上本土投顧最新報告維持「買進」評等、喊出目標價7500元，今日股價逆勢亮燈漲停，成為盤面最受矚目的千金股。

快訊／台股血洗近2700點刷最慘紀錄 台積電跌135元

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以44507.49點開出，指數大跌563.45點，跌幅1.25％。不到2分鐘即大跌2694.08至42376.86點。

快訊／雨彈炸裂！雙北8地淹水警戒 3區列一級

雙北雨彈炸裂！經濟部水利署今（8）日下午3點更新雙北9行政區淹水警戒，其中新北市中和區、永和區、新店區與土城區等4地已明顯積淹水，全部列為一級。

快訊／大雨來襲！ 雙北4地區淹水警戒

大雨來襲，經濟部水利署今（8）日下午針對新北市中和區、永和區、土城區與台北市中正區發布淹水警戒，呼籲民眾注意。

快訊／台指期先殺！ 狂崩3000點指數下挫至42225點

台指期夜盤上周以崩跌3006點，今（8日）日、韓亞股早盤重挫開低，衝擊市場信心，台指期今日開盤大跌2836點開出，跌幅擴大，大跌3000點、6.64%，指數來到42225點，震撼市場。