快訊／台股下殺1568點後　台指期夜盤反彈「狂漲2.35%」

▲台股加權指數8日大跌後，台指期夜盤8日下午開盤出現反彈，一度上漲1012點或2.35%。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台股受美股、亞股走跌影響，台股加權指數8日盤中一度重挫近2700點，儘管後續跌勢收斂，終場仍下跌1568.16點，以43502.78點坐收，創下史上第3大收盤跌點紀錄。不過在台股加權指數暴跌後，台指期夜盤8日下午3點開盤後出現反彈，盤中漲幅一度超過2.35%。

台指期夜盤上周六（6日）凌晨收盤前一小時出現戲劇性演出，一度狂跌4000餘點，逼近跌停，後又急拉快2000點，終場以下挫3006點作收。不過，台指期夜盤1日卻出現強勢反彈，在買盤的推升下不斷走揚，截至晚間8點45分，報44095.0點，上漲1012點或2.35%。

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美股上周五（5日）出現大幅下挫，其中與台股連動最密切的費城半導體指數更重挫10.26%，進而引發台指期夜盤6日（凌晨）一度狂跌4000餘點，逼近跌停，後又急拉快2000點，終場以下挫3006點作收、跌幅6.65%，收在42220點。

受美股跌勢影響，亞洲股市8日也全面重挫，台股加權指數盤中更一度下殺近2700點，終場以下跌1568.16點作收，收在43502.78點。不過，台指期夜盤1日卻出現強勢反彈，在買盤的推升下不斷走揚，截至晚間8點45分，報44095.0點，上漲1012點或2.35%。