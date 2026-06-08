快訊／美股4大指數齊漲　費半狂飆6.85%、台積電ADR也漲3.94%

▲美股8日開盤4大指數齊漲。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

受美股上周五（5日）下殺效應牽連，亞洲股市周一（8日）開盤後紛紛暴跌，台股盤中甚至一度重挫近2700點，終場仍下跌1568.16點。不過，美股1日晚間開盤後出現反彈，四大指數齊步上揚，道瓊指數一度上漲0.43%，費半指數漲幅甚至達到6.85%，台積電ADR也上漲3.94%。

美股四大指數截至台灣時間8日晚間11點10分情況如下：

道瓊指數上漲220.49點，或0.43%，報51087.27點。

那斯達克指數上漲26166.57點，或1.78%，報26166.57點。

S&P 500指數上漲80.24點，或1.09%，報7463.98點。

費城半導體指數上漲837.31點，或6.85%，報13058.07點。

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大型科技股則走勢各異，蘋果（AAPL）上漲2.47%，報314.92美元；谷歌（GOOG）下跌1.34%，報360.88美元；Meta（META）下跌0.30%，報591.20美元；微軟（MSFT）下跌0.89%，報412.96美元，台積電ADR（TSM）上漲3.94%，報431.55美元；美光上漲9.88%，報949.4美元；博通上漲2.96%，報397.14美元；輝達上漲1.18%，報207.52美元。