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台積電副總莊子壽「大方送500張持股」　市值高達11.4億元

▲台積電廠務副總莊子壽申報贈與500張股票，市值高達11.47億元，受贈對象為神祕特定人士。（圖／資料照）

▲台積電廠務副總莊子壽申報贈與500張股票，市值高達11.47億元，受贈對象為神祕特定人士。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

護國神山台積電（2330）再創天價後，高層個人財務規劃成為市場焦點。根據公開資訊觀測站最新資料顯示，台積電廠務副總經理莊子壽於8日大手筆申報贈與500張台積電股票，有效轉讓期間為6月8日至10日。若以昨收盤價每股2,295元計算，這筆贈與的市值高達新台幣11.47億元，受贈對象則僅呈現身分證字號，為不具名的神祕特定人士。

近期大動作不斷！上月剛賣200張、現持股仍有近2千張

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位居台積電前十大持股高層、排名第六的莊子壽，近期在理財操作上相當積極。上個月他才剛申報出售200張持股，如今再度申報贈與500張護國神山股票給神祕特定人士，格外引發外界關注。而在這筆鉅額贈與完成轉讓後，莊子壽手中仍持有台積電約1995張又165股，換算身價依然極度驚人。

「疼愛家人」傳統！台積電高層鉅額贈與屢創驚人紀錄

事實上，台積電高層過往「寵家人」申報股票贈與的紀錄屢見不鮮。前董事曾繁城曾於2021年申讓5,000張股票贈與妻子，當時市值就高達30.25億元；執行副總暨共同營運長秦永沛也在2022年大方贈與妻子2,000張持股。就連現任董事長魏哲家，也曾在2021年底兩次進行鉅額贈與，共轉讓1,600張股票給妻子與3個兒子。這次莊子壽再度申報百張驚人贈與，也讓台積電高階主管的驚人身價再度引發全網艷羨。

關鍵字： 台積電股票贈與高層動向財務規劃護國神山

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