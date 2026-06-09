▲煤炭需求暴增、巴拿馬運河維修與西芒杜鐵礦產能快速增長都有助散裝船運價拉升。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)在5月28日衝上3226點之後，指數連續7個工作日下修，昨(8)晚來到2916點，但隨著昨日澳洲新堡(Newcastle)6月煤炭期貨價格盤中攀升2.35％至每公噸152.25美元，創22個月新高，散裝船公司高階估計，煤炭需求暴增、巴拿馬運河維修，將帶來新一波散裝船運價走高。

今年2月28日美伊戰爭爆發，荷莫茲海峽關閉，以及最大出口港卡達遇襲，導致全球約20%的液化天然氣運輸受阻後，日本、韓國、越南泰國與歐洲國家都在增加煤炭的使用，以減少對液化天然氣的依賴，而印尼祭出口管制，導致煤炭出貨延遲，造成煤炭價格高漲。

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眼前夏季用電需求持續攀升，中國山西省長治市沁源縣今年5月22日發生氣爆事故，造成90人遇難，使得產量減少7%，而中國本身除夏季用電需求，中東衝突導致全球石化產品短缺，也推升中國化工工廠對煤炭的需求。

希臘航運公司Navios Partners執行長弗朗古表示，每公噸天然氣約可由兩公噸煤炭替代，許多國家重新擁抱煤炭，情況超乎預期。根據波羅的海國際航運公會(Bimco)數據，今年4月運往日本、南韓與歐盟的煤炭量年增27%。

今年第一季煤炭裝船量為3.309億噸，年減1.7%，第二季開始暴增，Arrow估計，今年煤炭裝船量增加5500-6500萬噸，約增加100艘次海岬型船運輸需求。

另一方面巴拿馬運河本月平均等待時間已飆升至47.9小時，較年初高出60%，加通船閘6月的乾艙維護計畫將使每日可用通行額度銳減至僅16個。基礎設施維護、地緣政治瓶頸和氣候異常的交織將推動主要船舶資產類別關鍵性的結構性轉變。

美國墨西哥灣的常規糧食運輸完全繞過巴拿馬運河，改道好望角。這種營運模式的轉變將使運輸航段增加高達50%，進而加劇船隊供應緊張，並擴大全球噸英里需求。

船舶經紀公司則指出，去年年底開始投產的西非幾內亞西芒杜鐵礦，今年第一季平均每月生產60萬噸，4月增至130萬噸，5月出口量達到220萬噸，快速拉高長航程運輸需求。