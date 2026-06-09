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「拾海．再生」　陽明海洋文化藝術館響應世界海洋日打造永續美學

▲陽明海洋文化藝術館2026世界海洋日「拾海‧再生」活動。（圖／陽明提供）

▲陽明海洋文化藝術館2026世界海洋日「拾海‧再生」活動。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

為響應2026世界海洋日，推廣海洋永續與循環再生之理念，陽明海洋文化藝術館上周六(6日)舉辦「拾海．再生」海洋環境教育活動，帶領民眾走訪基隆外木山海岸，透過海岸行動、環境教育及再生創作工作坊，重新認識海洋廢棄物與環境永續之間的關係，並以實際行動參與海洋保育。

本次活動以「海岸行動」為起點，邀請民眾走進外木山海岸，在戶外教育課程與海廢撿拾過程中，認識海廢的來源，以及其對海洋生態造成的影響。

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在活動過程中，不只是清理海岸，更是一場重新看見海洋環境訊號的過程。透過親身參與和觀察，讓民眾從撿拾、理解到反思，進一步培養對海洋環境的守護意識。

▲大家展示拾得的海玻璃創造出的獨一無二的海廢夜燈家飾品。（圖／陽明提供）

▲大家展示拾得的海玻璃創造出的獨一無二的海廢夜燈家飾品。（圖／陽明提供）

午後的「再生創作工作坊」，將拾得的海玻璃重新整理、設計與轉譯，創造出獨一無二的海廢夜燈家飾品。活動透過「撿拾—整理—轉譯—創作」的完整體驗，引導參與者理解，再生不只是材料的循環，更是一種重新連結環境與生活的方式，讓永續理念真正融入日常。

此次活動特別邀請基隆在地店家「溫飽 Wen Bao」共同參與合作，將來自海岸的素材帶入地方生活脈絡重新詮釋。透過在地夥伴的串聯，延伸創作與資源循環的意義，形成從海洋到社區、再回到生活的永續實踐路徑。

此外，「春池玻璃 Spring Pool Glass」亦共同響應活動。贊助以回收廢玻璃再製成的亮彩琉璃作為創作媒材，將產業循環與再生利用的概念帶入工作坊中，讓參與者看見廢棄材料轉化為生活物件的可能性，實踐資源循環與環境共好的理念。

「拾海．再生」不僅是一場海岸行動，更是一場關於海洋、地方與生活的共創體驗。陽明海洋文化藝術館透過環境教育與再生創作，引導更多民眾重新看見海洋與自身的關係，讓海洋保育意識成為能被帶回家、融入日常生活的實際行動。

關鍵字： 拾海再生陽明海洋文化藝術館世界海洋日

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