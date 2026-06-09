快訊／台積電漲20元至2315　台股反彈漲近500點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股8日漲多跌少，費半強力反彈，亞股中日、韓股市今（9日）開盤也跟著回彈，台股今（9）日以上漲184.84點、43687.62點開盤，漲勢擴大，指數漲近500點，重回43K。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到2305元，漲幅0.44％，後走高至2315元；鴻海（2317）上漲1元至270.5元；聯發科（2454）上漲100元至4170元；廣達（2382）上漲1.5元來到378元；長榮（2603）上漲2.5元至226.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌80.77點或0.16％，收在50786.01點；標準普爾500指數上漲21.99點或0.3％，收7405.73點；那斯達克指數上漲220.23點或0.86％，收在25929.66點；費城半導體指數上漲685.93點或5.61％，收12906.69點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50786.01 ▼80.77 ▼0.16% S&P500 7405.73 ▲21.99 ▲0.3% NASDAQ 25929.66 ▲220.23 ▲0.86% 費城半導體指數 12906.69 ▲685.93 ▲5.61%

資料來源：證交所