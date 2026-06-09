大立光CPO試產線9月量產　林恩平：已達0.3微米精度、邀客戶參觀驗證

▲大立光董事長林恩平。（資料照／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

鏡頭大廠大立光（3008）今（9）日召開股東會，除通過去年盈餘分配案、每股配發80元現金股利外，市場關注首度在COMPUTEX亮相的共同封裝光學（CPO）布局。執行長林恩平透露，大立光首條CPO自動化試產線預計9月量產，屆時將邀請潛在客戶實地參觀驗證，小量產時程約需6個月至1年，目前相關製程精度已提升至0.3微米等級。

大立光今年首度參加COMPUTEX，正式展示CPO解決方案，並切入FAU（光纖陣列）及MLA（微透鏡陣列）等高階光學元件市場，外界視為大立光跨足AI伺服器光通訊供應鏈的重要里程碑。

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林恩平表示，目前CPO產品仍以FAU為主，未來也將涵蓋MLA應用，而最大技術門檻在於光纖組裝精度必須控制在0.5微米以下，大立光現階段已可挑戰0.3微米精度，持續朝量產目標推進。

除新事業布局外，大立光對下半年手機鏡頭需求也維持審慎樂觀看法。

林恩平日前指出，今年4、5月營運表現優於去年同期，雖然目前產能利用率尚未達去年第四季高峰，但整體仍維持相當吃緊狀態，依照客戶目前拉貨規劃，第三季產能將達滿載水準。不過由於客戶排程調整，6月拉貨動能將較5月略為降溫。

大立光去年合併營收611.48億元，年增3%，不過受到匯兌損失影響，稅後純益212.75億元，年減18%，每股純益159.41元。

股東會中也通過去年下半年每股配發52元現金股利，加計上半年已配發的28元，全年合計發放80元現金股利。此外，公司亦通過發行700張限制員工權利新股，希望藉此留任關鍵人才。