不擇時也能贏　財務教練靠全包牌7年翻倍賺

▲財務教練洪哲茗不盯盤、不選股，而是透過「全球包牌」策略穩穩贏，讓資產滾翻倍。

圖文／鏡週刊

市場天天震盪，多數人追飆股、拚報酬，然而44歲的洪哲茗，卻用一套佛系操作策略，7年來資產翻一番。每月定期定額投入5萬元，只進不出，靠著「4411」資產配置比例，堅持分散風險、手動再平衡，穩健壯大資產。他說：「投資不是比誰賺最多，而是讓錢在你需要的時間出現。」

「3月在中東戰火下，台股經常單日跌掉1千多點，我很焦慮地問哲茗，要不要先跑一趟，等打完仗再撿回來？他卻淡定地阻止我，不要陷入『擇時交易』陷阱。」洪哲茗朋友正宏回顧，當時聽到這樣的回應覺得有點冷酷，但之後市場回彈並創高，這才讓他體悟，以不變應萬變是動盪中站穩腳步的關鍵。

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44歲的財務顧問洪哲茗，不盯盤、不選股、不碰台股熱門標的，每個月定期定額5萬元買入美股ETF，而且只進不出，靠著這套佛系操作策略，加上初始的本金600萬元，7年來資產翻一番，突破1,500萬元。

心法一：拒絕擇時交易

很多人只要看到台股大跌就升起恐慌情緒，但洪哲茗向來不理會市場雜訊，「我們必須先釐清『絕對點數』與『百分比』的差異。」攤開歷史長軸，回到20多年前的319槍擊案，當時台股指數在7千點徘徊，「一天跌掉300點就是市場崩盤等級，但現在台股已站上4萬點高位，300點的波動甚至稱不上跌。」

點位會隨規模長大，但複利的邏輯從未改變，洪哲茗引用華頓商學院教授Jeremy Siegel統計長達220年（1802年至2021年）的數據發現，極端事件後的反彈很快，「若因短期震盪而盲目離場，往往會錯過後續回升波段。」

▲面對中東戰火等市場震盪，投資人情緒易受影響，洪哲茗提醒，不該掉入「擇時交易」陷阱。

心法二：買美股ETF全球包牌

「長期來看，股市會向上，但我們不會知道下一家NVIDIA（輝達）在哪裡？所以不要看著後照鏡開車，也不要預測未來，投資要分散風險以降低波動，長抱才睡得著覺。」他認為，每天盯盤買進賣出、瘋狂追飆股的人，不一定贏過大盤，「採取分散投資，即使某個籃子破了，還有其他籃子繼續幫你賺錢。」

洪哲茗抱緊二檔美股ETF為核心配置：40％的VT（Vanguard全世界股票ETF）、40％的AOA（iShares核心80／20積極配置ETF），衛星配置則為10％的VNQ（Vanguard房地產ETF）、10％的AVUV（Avantis美國小型價值股主動型ETF）。

▲全球股票ETF（VT）擁抱9千多檔成分股，參與全球市場增長。（圖／翻攝自Vanguard Linkedin）

VT擁抱全球9千多檔成分股，美國企業占60％，其餘涵蓋歐洲、日本、新興市場，「不追求大贏，我用『全包牌』穩穩贏，買一檔等於買進全球股市，不錯過任何國家的上漲機會，費用率0.06％，投資1萬元只需支付6元管理費。」洪哲茗說明，長期投資的獲利來源，是參與市場的複利，而非預測市場的漲跌，「我選擇VT搭配AOA，是懶人投資平衡術。」

▲投資人透過REITs ETF（如VNQ）當起包租公，間接擁抱海外不動產，享租金收益。（圖／翻攝自臉書粉專LoopNet）

核心配置求穩，衛星配置則進一步擴大打擊範圍。VNQ追蹤的是美國不動產投資信託指數，買入VNQ等於成為美國商辦大樓的包租公；而AVUV投資美國小型價值股，「以歷史數據來看，小型價值股的報酬優於大型成長股，配置10％小部位，能提高勝率又不至於風險失控。」

心法三：定期定額只進不出

洪哲茗以定期定額策略，每月領到薪水就投入新台幣5萬元，按4411比例配置在2檔核心與2檔衛星，並手動再平衡，7年如一日。

看似無招，卻是紀律的貫徹，「投資最難的不是選標的，而是克服想『做點什麼』的衝動。」他舉例，同樣投資S&P 500指數，自1995年起，每年都買在最低點、最高點以及領到錢就投入市場等三類投資人，經過30年至2024年底，年化報酬率依序為10.89％、9.62％以及10.47％。

「可見持續投入，讓時間複利發威，不預測也能贏。」洪哲茗每月檢視比例，倘4411比例跑掉就手動調整「再平衡」，不跟隨情緒起舞。

事實上，這套佛系操作，可保守拿下剛剛好的7％年報酬，洪哲茗以Jeremy Siegel的統計數據分析，220年來穿越戰爭、通膨、金融危機等，股市的實質年報酬率為6.9％，「我不賭更高的報酬，因為得相對承擔高風險。」他強調，投資不需感到FOMO（恐慌錯過）而焦慮，也不必借錢槓桿來增加壓力，只要讓錢在需要的時間出現就好。

紀律投資 長期配置

「哲茗常在LINE群組上告訴我們，紀律才是決定投資成果的關鍵，遠大於運氣等因素。」37歲的郭先生，交給洪哲茗擔任家庭財務顧問已有6年時間，當時手上有筆閒錢60萬元，家裡大寶剛出生，洪哲茗透過生涯資產模擬系統提出建議，並鼓勵郭先生將資金投注美股全球型ETF，「但只要大跌，我都會陷入焦慮，很害怕錢不見！但哲茗卻恭喜我，越買越便宜了！其實他在提醒我不要輕舉妄動，擇時進出會切斷資產的成長曲線。」

熱愛棒球的洪哲茗，小學時期就對數字很敏銳，僅僅小一的年紀就懂得在打數和安打之間，推敲勝率，「那時正是職棒元年，我不只是看熱鬧喔！林仲秋、鷹俠、還有我的偶像羅世幸等三人競爭打擊王，戰況很激烈，我每天翻《民生報》運動版，盯著總打數、安打數等數字，把每位球員的打擊率，親手算過一遍。」

▲洪哲茗透過資產配置規劃，協助客戶建立穩健投資策略，讓錢在需要的時間出現。

對數字的天賦，讓洪哲茗長大後進入金融業，在高雄銀行交易室一路做到科長，「我每天緊盯外匯、股債市，凌晨三點不必鬧鐘叫我，我自動會驚醒，關注美國聯準會的記者會。」他感嘆當時職業病嚴重，身體永遠在緊繃狀態，「但在股市殺進殺出，回頭看，並沒有贏過大盤多少。」

直到一本書《Die with Zero》（譯：別把你的錢留到死），翻轉了他的投資觀念，「錢要在對的時間花光，不是留到最後當遺產；很多人汲汲營營追求報酬，卻忽略人生的價值，最後什麼都沒享受到。」最後他放下盲目廝殺，轉向紀律投資與長期配置，從容走在不焦慮金錢的未來。



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