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台股一路衝！主動式ETF人氣爆棚　00406A三大選股邏輯曝光

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／綜合報導

台股一路攻高，主動式ETF今年以來多檔績效表現亮眼，報酬率普遍超越大盤，不僅吸引資金進駐，也讓投資人過去偏重高股息ETF的配置思維開始轉變。不過，主動式ETF能否繳出好成績，經理人的選股能力是關鍵。即將掛牌的主動中信台灣收益（00406A）由主動中信台灣卓越（00995A）經理人張書廷操刀，而00995A自今年1月底上市以來表現亮眼，截至5月底止漲幅逾80%，明顯優於同期大盤約40%的漲幅，等於為00406A上市後表現注入強心針。

00406A主打「好產業、好公司、好股價」三大選股邏輯，從產業趨勢、企業體質到股價動能進行篩選，尋找具備中長期成長潛力的台股標的。同時，00406A也搭配掩護性買權策略，透過權利金收入強化收益來源，也為投資組合增加下檔保護。

好產業：外銷訂單成觀察台股走勢重要指標

在「好產業」方面，00406A將外銷訂單變化納入觀察，由於台灣經濟高度仰賴出口，外銷訂單金額與加權指數走勢連動性高，常被視為研判景氣循環與台股趨勢的重要先行指標。

根據彭博統計近20年資料，無論是金融海嘯、疫情衝擊，或關稅變數干擾，當外銷訂單落底回升後，台股往往也跟著走強；近年AI需求快速升溫，更帶動外銷訂單與台股同步上行。因此，外銷訂單不僅可用來觀察產業景氣變化，也成為篩選具成長潛力個股的重要依據。

以光聖為例，受惠共同封裝光學關鍵技術，以及AI伺服器高速傳輸需求大增，外銷訂單動能持續升溫，帶動股價近一年大漲逾300%，優於加權指數約54%的表現，凸顯高成長出口供應鏈更有機會跑出領先大盤的成績。也因此，00406A將外銷訂單指標模型納入選股機制，鎖定具前瞻性的關鍵產業與潛力供應鏈，進一步挖掘高成長個股。

好公司：股利成長反映企業獲利與營運體質

在「好公司」方面，00406A著重企業營運品質與獲利持續性，將股利成長納入選股評估。一般而言，能長期維持股利成長的公司，通常代表獲利能力佳、現金流穩定、財務結構相對健全，也具備較高的股東回饋意願。從歷史資料來看，股利成長次數愈多的公司，長期報酬表現也相對較佳。

以AI液冷伺服器散熱廠奇鋐為例，近年受惠AI伺服器散熱需求快速升溫，帶動獲利與股利同步成長。彭博統計顯示，奇鋐每股股利由2021年的3元，逐年提高至2025年的10元，股價近一年翻倍成長，同樣大幅優於加權指數約5成的表現。

好股價：結合動能與基本面　尋找強勢趨勢股

至於「好股價」，00406A則採取籌碼面與基本面雙管齊下，鎖定「有股價動能，也有獲利支撐」的趨勢股。籌碼面主要觀察近6個月及近12個月報酬率，掌握股價動能；基本面則聚焦投入資本報酬率（ROIC）與股東權益報酬率（ROE），評估企業獲利品質與資本使用效率。

彭博統計顯示，2016年以來至今，台灣加權指數總報酬率逾500%；若進一步納入股價動能與獲利指標，總報酬率可提升至約1000%，顯示兼具基本面與籌碼面支撐的強勢股，更有機會在多頭行情中勝出。

以AI伺服器機殼龍頭勤誠為例，受惠AI伺服器規格升級與出貨需求擴大，營運表現明顯轉強。彭博資料顯示，勤誠ROE自2024年第4季的30%，提升至2025年第3季的37%；ROIC也從19%升至26%，顯示公司獲利能力與資本運用效率同步增強。股價表現同樣亮眼，近一年報酬率逾200%，明顯優於加權指數。

高成長股不一定高股息　主動選股補足被動ETF盲點

從光聖、奇鋐到勤誠可以看到，這些個股雖然股價表現突出，但因股利率偏低，容易被傳統被動高股息ETF錯過。也因此，主動式ETF透過經理人選股與持股調整，有機會在高股息之外，補足成長型配置的投資缺口。

00406A將於6月11日掛牌上市，根據中信投信網站資料，從模擬投組來看，目前前十大持股包括台積電、台達電、聯發科、緯穎、智邦、國巨、台光電、奇鋐、致茂與群聯，涵蓋AI、高速運算、伺服器與高階電子零組件等台股熱門題材，也是AI浪潮下的核心受惠族群。

關鍵字： 台股主動式ETF高股息ETF00406A主動中信台灣收益選股主動中信台灣卓越00995A張書廷

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