快訊／台股收盤大漲1201.66點、重返44K　台積電漲10元至2305

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲1201.66點，以44704.44點作收，漲幅2.76％，成交量11519.3億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲184.84點開出，指數開高走高，盤中最高達44821.71點，最低43687.62點，終場收在44704.44點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到2305元，漲幅0.44％；鴻海（2317）上漲8元至277.5元；聯發科（2454）上漲405元至4475元；廣達（2382）下跌1.5元來到375元；長榮（2603）下跌2元至222元。

今天漲幅前5名個股為凌華（6166）上漲12.5元，漲幅10％；今國光（6209）上漲8元，漲幅10％；威強電（3022）上漲7.9元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲6.2元，漲幅10％；達方（8163）上漲3.9元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為巨騰-DR（9136）下跌1.55元，跌幅8.73％；立萬利（3054）下跌5元，跌幅6.62％；東明-KY（5538）下跌2.2元，跌幅6.45％；彩晶（6116）下跌1.05元，跌幅6.31％；泰金寶-DR（9105）下跌0.64元，跌幅6.18％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 凌華（6166） 137.5 ▲12.5 ▲10.0％ 今國光（6209） 88.0 ▲8.0 ▲10.0％ 威強電（3022） 86.9 ▲7.9 ▲10.0％ 鼎元（2426） 68.2 ▲6.2 ▲10.0％ 達方（8163） 42.9 ▲3.9 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 巨騰-DR（9136） 16.2 ▼1.55 ▼8.73％ 立萬利（3054） 70.5 ▼5.0 ▼6.62％ 東明-KY（5538） 31.9 ▼2.2 ▼6.45％ 彩晶（6116） 15.6 ▼1.05 ▼6.31％ 泰金寶-DR（9105） 9.71 ▼0.64 ▼6.18％

資料來源：證交所