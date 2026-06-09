快訊／台股收盤大漲1201.66點、重返44K　台積電漲10元至2305

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲1201.66點，以44704.44點作收，漲幅2.76％，成交量11519.3億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲184.84點開出，指數開高走高，盤中最高達44821.71點，最低43687.62點，終場收在44704.44點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到2305元，漲幅0.44％；鴻海（2317）上漲8元至277.5元；聯發科（2454）上漲405元至4475元；廣達（2382）下跌1.5元來到375元；長榮（2603）下跌2元至222元。
今天漲幅前5名個股為凌華（6166）上漲12.5元，漲幅10％；今國光（6209）上漲8元，漲幅10％；威強電（3022）上漲7.9元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲6.2元，漲幅10％；達方（8163）上漲3.9元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為巨騰-DR（9136）下跌1.55元，跌幅8.73％；立萬利（3054）下跌5元，跌幅6.62％；東明-KY（5538）下跌2.2元，跌幅6.45％；彩晶（6116）下跌1.05元，跌幅6.31％；泰金寶-DR（9105）下跌0.64元，跌幅6.18％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|凌華（6166）
|137.5
|▲12.5
|▲10.0％
|今國光（6209）
|88.0
|▲8.0
|▲10.0％
|威強電（3022）
|86.9
|▲7.9
|▲10.0％
|鼎元（2426）
|68.2
|▲6.2
|▲10.0％
|達方（8163）
|42.9
|▲3.9
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|巨騰-DR（9136）
|16.2
|▼1.55
|▼8.73％
|立萬利（3054）
|70.5
|▼5.0
|▼6.62％
|東明-KY（5538）
|31.9
|▼2.2
|▼6.45％
|彩晶（6116）
|15.6
|▼1.05
|▼6.31％
|泰金寶-DR（9105）
|9.71
|▼0.64
|▼6.18％
資料來源：證交所
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