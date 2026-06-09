金控股發威！7檔台股ETF「高含金量」績效一次看　00919刷天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（9日）上演報復性反彈，其中金融股表現相對出色，根據統計，目前台股ETF中成份股佔有金融股比重達4成有7檔，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）等5檔今日在盤中或收盤創新高價，以市場規模最大的00919來看，盤中觸及30.84元新天價。

含金融股比重逾4成的7檔台股ETF除00919、00701外，還包括統一台灣高息動能（00939）、永豐優息存股（00907）、凱基優選30（00938）、元大MSCI金融（0055）、復華富時高息低波（00731），而股價盤中或收盤創新高有00919、00701、00938、0055、00731 。

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金控股今日表現出色，國泰金（2882）差一檔漲停股價衝上百元來到104元，凱基金（2883）、富邦金（2881）、中信金（2891）也漲逾5%，多檔金控股價表現亮麗，也讓金融指數單日上漲6.3%，指數突破3000點攀升至3026.92點，創下歷史新高。

金融股飆升，連帶也讓「含金量」高的台股ETF績效長紅，其中成分股金融持股超過4成、市場規模最大的00919盤中來到30.84元創下盤中新高價位，也讓128.6萬位受益人都賺錢。

市場法人表示，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

據了解，00919甫公布成分股異動，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。以最新的40檔成分股來看，金融股整體權重提升至42.55%。涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金，波動度相對穩定，成份股特性更加適合長期存股，在金融類股的布局十分的完整，將受惠股市持續熱絡，帶動金融業的獲利與配息持續成長。

ETF理財達人表示，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

00919甫公布的第13次配息期前公告預估配發金額為新臺幣1元，是連續第二季創新高，以公告日收盤價來計算，00919預估年化配息率13.33%也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，延續了高又穩的配息政策。本次除息日為2026年 6月 16 日，參與除息最後買進日為2026年6月15日，配息發放日為2026年7月13日。