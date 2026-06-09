外資連2個交易日重砍台股！　提款917億刷史上第8大

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（9日）大反彈，在電子金融齊力拉抬下，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，繼昨日（8日）大砍938.52億元之後，今日續砍917.33億元，創下史上第8 大，連2個交易日賣超台股高達1855.84億元。

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三大法人今日合計賣超778.57億元，其中外資、自營商賣超，投信買超；以買賣超金額來看，自營商賣超66.91億元，投信買超205.67億元，外資賣超917.33億元。

