外資連2個交易日重砍台股！　提款917億刷史上第8大

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（9日）大反彈，在電子金融齊力拉抬下，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，繼昨日（8日）大砍938.52億元之後，今日續砍917.33億元，創下史上第8 大，連2個交易日賣超台股高達1855.84億元。
三大法人今日合計賣超778.57億元，其中外資、自營商賣超，投信買超；以買賣超金額來看，自營商賣超66.91億元，投信買超205.67億元，外資賣超917.33億元。
▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（9日）大反彈，在電子金融齊力拉抬下，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，繼昨日（8日）大砍938.52億元之後，今日續砍917.33億元，創下史上第8 大，連2個交易日賣超台股高達1855.84億元。
三大法人今日合計賣超778.57億元，其中外資、自營商賣超，投信買超；以買賣超金額來看，自營商賣超66.91億元，投信買超205.67億元，外資賣超917.33億元。
關鍵字： 標籤:**台股反彈 ﹑ 外資賣超 ﹑ 電子金融 ﹑ 三大法人 ﹑ 指數44K
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台股今（9日）大反彈，在電子金融齊力拉抬下，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，繼昨日（8日）大砍938.52億元之後，今日續砍917.33億元，創下史上第8 大，連2個交易日賣超台股高達1855.84億元。
2026-06-09 16:00
台股今（9日）上演報復性反彈，其中金融股表現相對出色，根據統計，目前台股ETF中成份股佔有金融股比重達4成有7檔，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）等5檔今日在盤中或收盤創新高價，以市場規模最大的00919來看，盤中觸及30.84元新天價。
2026-06-09 15:26
台股今（9）日在金融股帶領下，指數大幅反彈，一度超漲過1100點，最主要是金融類股指數大漲帶動，類股指數逾5.7%首站上3000點，再刷高，而整個類股中以金控雙王表現搶眼，富邦金（2881）最高上漲到125元，國泰金（2882）飆至103.5元，雙雙創下成立金控以來新高。
2026-06-09 11:37
台股主動式ETF新兵今（9日）有2檔上市掛牌，包括主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）及聯博台灣動能收益50主動式ETF（00404A），其中00405A募集破百億，惟碰到上市前台股大回檔，發行價格破發，不過因此也吸引買氣，交易逾1個半小時破33萬張，居台股成交王。
2026-06-09 10:50
曾光學鏡頭龍頭大立光（3008）於今（9日）召開股東會，市場期待董事長林恩平能對公司在封裝光學（CPO）的布局透露最新研發進度，股東會還沒有舉行，一早先攻3885元漲停價，另美系外資也調高目標價上看5000元。
2026-06-09 10:16
鏡頭大廠大立光（3008）今（9）日召開股東會，除通過去年盈餘分配案、每股配發80元現金股利外，市場關注首度在COMPUTEX亮相的共同封裝光學（CPO）布局。執行長林恩平透露，大立光首條CPO自動化試產線預計9月量產，屆時將邀請潛在客戶實地參觀驗證，小量產時程約需6個月至1年，目前相關製程精度已提升至0.3微米等級。
2026-06-09 10:08
台股今（9日）反彈，被動元件吸金，其中龍頭廠商國巨（2327）受惠美系外資調高目標價一口氣從495上調超過3倍至1500元，股價早盤鎖漲停，類股有4檔攻漲停，法人表示，受惠人工智慧（AI）成長，對MLCC（積層陶瓷電容）需求大增，市場關切被動元件是否可以複製記憶體行情。
2026-06-09 09:51
財政部今天公布5月出口784.8億美元，創歷年單月次高紀錄，年增51.7%；其中，資通與視聽產品出口348.4億美元，為歷年單月次高，電子零組件出口268.4億美元，為歷年單月新高。
2026-06-09 17:22
玉山長期支持臺灣青棒發展，致力培育國內棒球人才與強化基層棒球環境，全臺唯一U18棒球國手選拔賽—「玉山盃全國青棒錦標賽」今年邁入第20年，於今(8)日舉行開幕式，集結來自全國各縣市共18支代表隊伍、超過500位的教練與選手，共同見證選拔盛事。
2026-06-09 17:09
陽明海運(2609)5月單月營收為新台幣151.04億元，較4月營收增加27.46億元，增幅為22.22%。公司指出，為因應成本上升壓力與潛在供應鏈中斷風險，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，推升訂艙需求，促使艙位供應趨緊，並進而支撐近期運價走強趨勢。
2026-06-09 16:58
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