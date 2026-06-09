目前油價和碳稅讓慧洋節能船享競爭優勢　舊船出售估略低於去年　

▲慧洋財務長薛亦駿主持今日線上法說會。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(9)日下午召開法說，公司財務長薛亦駿指出，今年歐盟已經開始百分之百收碳稅，換算下來油價約占25%，EU ETS約8%，等於燃油成本增約35%，慧洋130艘船當中約有六成是節能船，有利公司競爭力，算是正面影響。

在出售舊船部分，公司去年賣了10艘，今年已經出售3艘，全年可能不會賣到10艘，但也不會少太多。有法人詢問為何今年交的8艘船都是超輕便型船，薛亦駿表示，公司造船主要看船型長期競爭力，超輕便型船老船多，新船訂單少，且2、3年前訂造時4.2萬噸的船型剛推出，比原3.8萬噸多4千噸運力，該型船運價穩定性也高。

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6月看油價波動性有減緩，近期散裝船運價雖下修，但仍維持在高水平，遠期運價也維持得不錯，沒有悲觀跡象。

對於明年是否會加高股利，薛亦駿表示，明年交船艘數少，資本支出較少，如果今年實際營運成果好，有多賺，錢花的也不多，明年配發率是有可能加高。

公司負載比在五成以下，匯率曝險主要在負債比，公司負債美元佔四成多，瑞士法郎與日幣各佔約三成。公司負載比在五成以下，匯率曝險主要在負債比，公司負債美元佔四成多，瑞士法郎與日幣各佔約三成，有分散利率與匯率風險。

慧洋今年5月合併營收為新台幣18.17億元，年增45.87%，5月份營業利益6.79億元，營業利益率達37%，稅前淨利為5.73億元，自結每股稅前盈餘為0.77元；累計前5月合併營收為新台幣78.02億元，營業淨利24.05億元，稅前盈餘21.31億元，自結每股稅前盈餘2.86元。