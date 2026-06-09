陽明5月營收年增22.22%　主因歐美進口商提前拉貨

▲陽明海運5月營收年增22.22%。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)5月單月營收為新台幣151.04億元，較4月營收增加27.46億元，增幅為22.22%。公司指出，為因應成本上升壓力與潛在供應鏈中斷風險，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，推升訂艙需求，促使艙位供應趨緊，並進而支撐近期運價走強趨勢。

本期營收主因市場運價回升使，合併營業收入也較4月的142.28億元增加8.77億元，增幅為6.16%。

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據法國海運諮詢機構Alphaliner5月最新航運市場供需成長預測，2026年供給成長為3.9%，需求成長為2.5%。

受惠於客戶重建庫存帶動生產與新訂單成長，2026年5月製造業PMI除中國表現持平外，主要經濟體多維持在擴張區間。經濟合作與發展組織(OECD)於2026年6月發布《經濟展望》報告，指出受中東地緣政治衝突推升能源價格及供應鏈不確定性之影響下，預估今年全球經濟成長將放緩至2.8%，貿易成長約3.1%；若相關衝突持續延續，恐進一步影響經貿成長動能。

現階段航運市場變化仍受地緣政治衝突、能源成本上升及美國關稅政策變化等關鍵因素影響；為因應成本上升壓力與潛在供應鏈中斷風險，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，推升訂艙需求，促使艙位供應趨緊，並進而支撐近期運價走強趨勢。