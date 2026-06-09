萬海5月營收年增22.90%　看好上升趨勢延續到年底

▲萬海航運5月營收年增22.90%。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2609)於今(9)日公告5月合併營收為新台幣138.04億元，月增6.75 %，年增22.90 %；累計全年營收603.75億元，年增1.03%。隨著全球運力持續吃緊，遠洋航線運價此波漲勢最為凌厲，而在遠洋外溢效應帶動下，萬海表示市場預期近洋航線運價也將持續跟進漲勢，此波上升趨勢可望一路延續至年底的傳統旺季。

5月份在運價維持高檔支撐下，公司月度營收持續穩健成長，已連續第二個月呈現增長表現。市場運價同步反映燃油價格高檔、航行與營運成本上升等因素，帶動上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續六週走揚，並穩居高檔區間，顯示運價支撐力道強勁。



目前海運市場已出現搶艙現象。主要原因之一在於，美國針對進口商品加徵的10%臨時性關稅將於2026年7月24日屆滿，市場對後續政策走向仍存不確定性。

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在政策未明朗前，製造商普遍傾向提前出貨以降低未來成本波動風險，進一步推升短期運輸需求，亦成為近期美西及美東航線運價快速上漲的重要驅動因素。隨著市場需求集中釋放及航商燃油成本增加，航商近期已陸續調升基礎運價及各類附加費，帶動整體運價持續走高。

此外，中東地緣政治情勢持續緊張，亦對區域供應鏈帶來影響。受美伊局勢影響，部分中東地區民生物資供應出現波動，庫存經數月消化後逐漸趨緊。

在此背景下，進口商正加快向阿聯酋及其他海灣國家進行補貨安排，帶動區域運輸需求回溫。中東市場需求反彈，加上全球運力維持相對緊張，進一步擴大航運市場供需失衡。

整體而言，在燃油價格維持高檔、新造船成本增加、船舶租金持續偏高，以及各主要轉船港口持續擁塞等多重因素支撐下，市場預期運價水準仍將維持高位運行。