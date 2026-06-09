快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割 3券商通報

台股今（9）日雖大反彈，但上周星期四、五連跌2個交易日以及本周一（8日）重挫已引爆市場再出現違約交割，根據證交所今（9）日公告佳必琪（6197）遭新光證通報違約交割，金額達1億4950萬元；櫃買中心也公告記憶體股群聯（8299）遭國泰敦南以及台新潮州2家券商通報違約交割，金額達2284萬200元。

快訊／台股新增1檔「抓去關」 處置至6/24

證交所、櫃買中心今（9日）公布台股新增處置股名單，僅上市富邦媒（8454）1檔，上櫃掛零，處置時間從明（10日）至6月24日。

外資連2個交易日重砍台股！ 提款917億刷史上第8大

台股今（9日）大反彈，在電子金融齊力拉抬下，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，繼昨日（8日）大砍938.52億元之後，今日續砍917.33億元，創下史上第8 大，連2個交易日賣超台股高達1855.84億元。

金控股發威！7檔台股ETF「高含金量」績效一次看 00919刷天價

台股今（9日）上演報復性反彈，其中金融股表現相對出色，根據統計，目前台股ETF中成份股佔有金融股比重達4成有7檔，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）等5檔今日在盤中或收盤創新高價，以市場規模最大的00919來看，盤中觸及30.84元新天價。

台股大漲逾1100點！金控「雙王」發威 國泰金、富邦金同刷天價

台股今（9）日在金融股帶領下，指數大幅反彈，一度超漲過1100點，最主要是金融類股指數大漲帶動，類股指數逾5.7%首站上3000點，再刷高，而整個類股中以金控雙王表現搶眼，富邦金（2881）最高上漲到125元，國泰金（2882）飆至103.5元，雙雙創下成立金控以來新高。

台股主動式ETF新兵掛牌！00405A破發拚買氣 33萬張大量居成交王

台股主動式ETF新兵今（9日）有2檔上市掛牌，包括主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）及聯博台灣動能收益50主動式ETF（00404A），其中00405A募集破百億，惟碰到上市前台股大回檔，發行價格破發，不過因此也吸引買氣，交易逾1個半小時破33萬張，居台股成交王。

千金股大立光挾「CPO題材」飆漲停 外資目標價上看逾5000元

曾光學鏡頭龍頭大立光（3008）於今（9日）召開股東會，市場期待董事長林恩平能對公司在封裝光學（CPO）的布局透露最新研發進度，股東會還沒有舉行，一早先攻3885元漲停價，另美系外資也調高目標價上看5000元。

大立光CPO試產線9月量產 林恩平：已達0.3微米精度、邀客戶參觀驗證

鏡頭大廠大立光（3008）今（9）日召開股東會，除通過去年盈餘分配案、每股配發80元現金股利外，市場關注首度在COMPUTEX亮相的共同封裝光學（CPO）布局。執行長林恩平透露，大立光首條CPO自動化試產線預計9月量產，屆時將邀請潛在客戶實地參觀驗證，小量產時程約需6個月至1年，目前相關製程精度已提升至0.3微米等級。

被動元件複製記憶體行情！龍頭國巨飆漲停 外資目標價上調3倍

台股今（9日）反彈，被動元件吸金，其中龍頭廠商國巨（2327）受惠美系外資調高目標價一口氣從495上調超過3倍至1500元，股價早盤鎖漲停，類股有4檔攻漲停，法人表示，受惠人工智慧（AI）成長，對MLCC（積層陶瓷電容）需求大增，市場關切被動元件是否可以複製記憶體行情。

台股成外資提款機！友達賣最多 買賣超前10個股一次看

台股今（9日）大反彈，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，賣超917.33億元，友達（2409）、凱基金（2883）與華邦電（2344）居賣超前三大，但反手大買金融股。