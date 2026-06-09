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快訊／台股新增1檔「抓去關」　處置至6/24

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所、櫃買中心今（9日）公布台股新增處置股名單，僅上市富邦媒（8454）1檔，上櫃掛零，處置時間從明（10日）至6月24日。

值得注意，富邦媒仍在處置中，本預計處置至6月18日，今日再加重處置，時間延長至24日，且從每5分鐘延長至每20分鐘撮合一次。
 

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關鍵字： 標籤:**台股富邦媒處置股交易頻率股市動態

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