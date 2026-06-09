台驊5月營收今年新高、年增10.70%　高科技物流與跨境運輸需求回溫

▲圖為台驊投控創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)5月合併營收為新台幣20.99億元，較上月成長11.13%，較去年同期成長10.70%；累計2026年1至5月合併營收為新台幣88.35億元，較去年同期減少3.73%。隨中國大陸地區出貨動能延續，加上高科技產業、電商及跨境物流需求回溫，帶動5月單月營收突破20億元，創下今年以來單月新高，累計營收年減幅亦由前4月的7.48%收斂至3.73%，顯示整體營運表現持續改善。

台驊控股表示，5月營收成長主要受惠於中國大陸地區出貨需求增加，以及高科技供應鏈物流需求維持穩定。在AI伺服器、高階電子產品、半導體設備及科技材料等貨品需求支撐下，跨境物流需求較前月回升；此外，電商及部分工業原材料運輸需求亦同步增溫。部分客戶考量後續假期安排、運價調整及燃油成本變化，提前規劃出貨與物流時程，亦帶動整體出貨動能提升。

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從市場面觀察，5月貨櫃航運市場較第一季明顯改善。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續走升，反映遠洋航線需求回溫、航商運力配置調整及旺季前備貨需求增加。美國線與歐洲線運價均較月初上揚，顯示歐美市場補庫需求逐步恢復。進入6月後，市場延續5月以來的偏緊態勢，部分主要航線運價仍維持高檔。不過，中東地緣政治情勢、國際油價變化及主要港口作業狀況，仍為後續全球物流市場的重要觀察指標。

近年客戶供應鏈布局更加分散，對物流業者的在地服務能力與即時反應速度要求提高。以東北亞市場為例，韓國、日本客戶重視長期信任與在地服務，集團透過在地團隊深化既有客戶合作，並參與高科技、電子及製造業客戶物流專案與標案，逐步擴大區域合作機會；在東南亞市場，則因應客戶產能移轉與多據點生產需求，結合當地團隊提供跨境運輸、區域配送、倉儲及供應鏈管理服務，提升客戶在亞洲區域內的物流調度效率，進一步強化服務黏著度與市場滲透率。

同時，隨企業對物流服務的需求由單純運輸安排延伸至交期管理、穩定艙位、成本控制與風險應對，集團結合長期合作航商及航空公司資源，透過海運、空運、鐵路、內貿物流、倉儲及區域配送等多元服務，依客戶貨品特性、交付時程與成本條件，規劃更具彈性的物流方案。

其中，中歐鐵路兼具時效與成本平衡優勢，在部分高科技設備、電子零組件及工業產品運輸需求帶動下，持續作為海運與空運之外的重要運輸選項。

展望後市，台驊控股將持續依據客戶供應鏈布局與市場需求變化，發展海空聯運、多式聯運、專案物流及供應鏈管理等服務內容，並透過數位化工具提升訂單追蹤、艙位安排、文件處理及跨區協作效率。面對全球供應鏈重組、高科技產業鏈調整及企業風險管理需求提升，集團將發揮區域網絡與多元產品線優勢，協助客戶提升跨區物流效率與營運彈性。