建新前5月營收創同期新高　H2新科智慧物流啟用已簽三家客戶添業績

▲新科國際物流估計是建新國際未來成長最大動力。（圖／建新國際提供）

記者張佩芬／台北報導

專業整合物流廠建新國際(8367)公布5月合併營收達2.59億元，年減7.82％；累計2026年1至5月合併營收達13.29億元，較去年同期成長1.31％，改寫歷年同期新高水準。預計7月正式營運的台北港新科國際物流，目前已有三家客戶簽約，增添未來營運新動能。

建新指出，5月單月營收較去年同期下滑，主要受到煤炭進口量較少，影響部分客戶對傳統/自動裝卸業務需求，惟受惠高雄港與台中港天然氣管裝卸及倉儲長期標案陸續認列，加上倉儲、報關等業務保持穩健表現，仍帶動今年累計前5月合併營收刷新同期新高。

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建新表示，雖然上半年部分煤炭裝卸訂單受客戶進口節奏影響而遞延認列，但觀察近年國內煤炭裝卸需求仍維持穩定，加上相關遞延需求有機會於下半年陸續回補，傳統及自動裝卸業務表現可望較上半年改善。同時，集團亦針對部分客戶進行價格調整，將有助於提升傳統/自動裝卸業務營運動能，並配合集團既有天然氣管長約、倉儲及報關業務穩定推進，有望下半年營運優於上半年表現。

不僅如此，建新亦積極掌握全球AI、高效能運算與半導體產業擴張所帶動之高科技物流需求，看好多元產業在供應鏈重組、關稅政策變化及區域化生產趨勢延續，跨境物流、港區作業、倉儲配送及保稅物流需求可望持續增加，尤其建新今年已成功切入汽車進口報關市場，並持續推動倉儲結構與客戶組合優化策略，透過提升倉儲坪效、增加高附加價值貨類比重及強化一站式服務能力，進一步擴大整體接案規模。

在中長期成長布局方面，建新位於台北港的新科智慧物流園區，將成為集團營運升級的重要新引擎，目前新科智慧物流園區已啟動冷鏈倉儲降溫前置作業，有機會自7月起正式提供服務，目前已有三家客戶完成簽約，隨著冷鏈、多溫層倉儲及智慧物流需求提升，該園區未來可望滿足海空運轉儲、智慧倉儲物流、冷鏈溫控及科技廠辦等客戶需求，協助集團拓展科技、醫療、電商與高附加價值物流客戶，並增添未來營運新動能。

展望未來營運，建新持審慎樂觀看法。建新仍積極掌握煤炭裝卸回補、天然氣管裝卸與倉儲長約認列、汽車進口報關市場拓展及新科智慧物流正式營運等多重動能，並運用全台港區與科學園區據點布局、一條龍整合物流服務及自由貿易港區資格，強化跨境物流、倉儲配送與高科技產業服務能力。隨著新科智慧物流加入營運行列，建新下半年營運表現逐步轉強可期。