聯發國際前五月營收突破5億元創新高　啟動四大飛輪策略推三年高速成長

▲聯發國際邀請具有多年餐飲經驗的詹憶雯和趙士豪加入，加速布局。（圖／聯發國際提供）

記者高兆麟／台北報導

聯發國際（2756）今日舉行股東會，2025年度共發放現金股利3.3元，針對營運展望，聯發國際畫下未來三年發展藍圖，也正式啟動「四大飛輪策略」，透過茶飲事業、餐食事業、海外市場與供應鏈平台四大核心動能，打造亞洲餐飲品牌國際化平台，朝向全球餐飲品牌集團目標邁進。



聯發國際同步公告5月營收為1.05億元，年增6.9%，創下歷史同期新高，累積前五月營收為5.01億元，創下歷史同期新高紀錄。隨著天氣漸熱，進入手搖飲的旺季，加上在全球市場布局效益逐步發酵，以及茶飲與餐食事業同步推進，聯發國際對全年營運展望深具信心，預期整體營運表現將呈現逐季成長的態勢。



新時尚茶飲品牌UG 今年上半年全球門店可達到80店，其中包括台灣70家、北美6家、香港3家及馬來西亞1家，未來將持續深化台灣並同步加速海外拓展，除了台灣挑戰今年達到百店的里程碑外，也將持續進入新市場，深化海外布局；Sharetea歇腳亭品牌全球據點也突破500多家門店，後續也將持續深耕北美、亞洲、澳洲、印度等市場，擴大全球品牌影響力。



今年下半年，餐食事業將是聯發國際著墨的重點，日前已經正式成立餐食事業公司，由具備多年國際連鎖餐飲品牌經驗的詹憶雯擔任餐食事業總經理，全面負責餐食品牌開發、營運管理及展店策略。



聯發國際表示，餐食事業首發將聚焦南洋餐食的賽道，以「容易複製、快速發展、易帶出海」作為發展方向，將導入新商業模式和新品牌視覺，在產品力與營運模型成熟後，將快速複製展店，餐食事業目標3年內達成100家店規模，搶攻區域連鎖市場。



此外，為強化全球布局及海外營運管理能力，聯發國際同步邀請具備多年國際事務及餐飲經驗的趙士豪加入團隊，擔任海外事業部總經理，負責集團全球市場發展、國際授權及區域合盟，進一步提升國際競爭力。



展望未來，聯發國際將以四大飛輪作為核心戰略，包括茶飲雙品牌全球擴張、餐食品牌矩陣發展、海外市場深耕與國際授權、供應鏈與品牌投資平台建設。



聯發國際董事長鄭凱隆表示，公司已完成下一階段的成長布局，未來不再只是茶飲企業，而是以茶飲、餐食、海外市場與供應鏈平台為核心的餐飲品牌國際化平台，將透過四大飛輪戰略，持續推動品牌全球化與規模化發展，對未來五年成長充滿信心。



聯發國際總經理陳聖中表示，2026年是聯發國際第二階段成長的重要起點。隨著UG全球突破80家門店、台灣百店目標在望，以及餐食事業全面啟動，公司將持續透過人才、品牌與市場整合，打造更具規模且更具競爭力的國際餐飲集團。