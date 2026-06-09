ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

聯發國際前五月營收突破5億元創新高　啟動四大飛輪策略推三年高速成長

▲▼聯發國際邀請具有多年餐飲經驗的詹憶雯和趙士豪加入，加速布局。（圖／聯發國際提供）

▲聯發國際邀請具有多年餐飲經驗的詹憶雯和趙士豪加入，加速布局。（圖／聯發國際提供）

記者高兆麟／台北報導

聯發國際（2756）今日舉行股東會，2025年度共發放現金股利3.3元，針對營運展望，聯發國際畫下未來三年發展藍圖，也正式啟動「四大飛輪策略」，透過茶飲事業、餐食事業、海外市場與供應鏈平台四大核心動能，打造亞洲餐飲品牌國際化平台，朝向全球餐飲品牌集團目標邁進。

聯發國際同步公告5月營收為1.05億元，年增6.9%，創下歷史同期新高，累積前五月營收為5.01億元，創下歷史同期新高紀錄。隨著天氣漸熱，進入手搖飲的旺季，加上在全球市場布局效益逐步發酵，以及茶飲與餐食事業同步推進，聯發國際對全年營運展望深具信心，預期整體營運表現將呈現逐季成長的態勢。

新時尚茶飲品牌UG 今年上半年全球門店可達到80店，其中包括台灣70家、北美6家、香港3家及馬來西亞1家，未來將持續深化台灣並同步加速海外拓展，除了台灣挑戰今年達到百店的里程碑外，也將持續進入新市場，深化海外布局；Sharetea歇腳亭品牌全球據點也突破500多家門店，後續也將持續深耕北美、亞洲、澳洲、印度等市場，擴大全球品牌影響力。

今年下半年，餐食事業將是聯發國際著墨的重點，日前已經正式成立餐食事業公司，由具備多年國際連鎖餐飲品牌經驗的詹憶雯擔任餐食事業總經理，全面負責餐食品牌開發、營運管理及展店策略。

聯發國際表示，餐食事業首發將聚焦南洋餐食的賽道，以「容易複製、快速發展、易帶出海」作為發展方向，將導入新商業模式和新品牌視覺，在產品力與營運模型成熟後，將快速複製展店，餐食事業目標3年內達成100家店規模，搶攻區域連鎖市場。

此外，為強化全球布局及海外營運管理能力，聯發國際同步邀請具備多年國際事務及餐飲經驗的趙士豪加入團隊，擔任海外事業部總經理，負責集團全球市場發展、國際授權及區域合盟，進一步提升國際競爭力。

展望未來，聯發國際將以四大飛輪作為核心戰略，包括茶飲雙品牌全球擴張、餐食品牌矩陣發展、海外市場深耕與國際授權、供應鏈與品牌投資平台建設。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，公司已完成下一階段的成長布局，未來不再只是茶飲企業，而是以茶飲、餐食、海外市場與供應鏈平台為核心的餐飲品牌國際化平台，將透過四大飛輪戰略，持續推動品牌全球化與規模化發展，對未來五年成長充滿信心。

聯發國際總經理陳聖中表示，2026年是聯發國際第二階段成長的重要起點。隨著UG全球突破80家門店、台灣百店目標在望，以及餐食事業全面啟動，公司將持續透過人才、品牌與市場整合，打造更具規模且更具競爭力的國際餐飲集團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 聯發國際

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【白車炸到對面成廢鐵】新竹便當店氣爆 奪2命12戶受損！

推薦閱讀

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

台股今（9）日雖大反彈，但上周星期四、五連跌2個交易日以及本周一（8日）重挫已引爆市場再出現違約交割，根據證交所今（9）日公告佳必琪（6197）遭新光證通報違約交割，金額達1億4950萬元；櫃買中心也公告記憶體股群聯（8299）遭國泰敦南以及台新潮州2家券商通報違約交割，金額達2284萬200元。

2026-06-09 18:35
快訊／台股新增1檔「抓去關」　處置至6/24

快訊／台股新增1檔「抓去關」　處置至6/24

證交所、櫃買中心今（9日）公布台股新增處置股名單，僅上市富邦媒（8454）1檔，上櫃掛零，處置時間從明（10日）至6月24日。

2026-06-09 18:05
外資連2個交易日重砍台股！　提款917億刷史上第8大

外資連2個交易日重砍台股！　提款917億刷史上第8大

台股今（9日）大反彈，在電子金融齊力拉抬下，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，繼昨日（8日）大砍938.52億元之後，今日續砍917.33億元，創下史上第8 大，連2個交易日賣超台股高達1855.84億元。

2026-06-09 16:00
金控股發威！7檔台股ETF「高含金量」績效一次看　00919刷天價

金控股發威！7檔台股ETF「高含金量」績效一次看　00919刷天價

台股今（9日）上演報復性反彈，其中金融股表現相對出色，根據統計，目前台股ETF中成份股佔有金融股比重達4成有7檔，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）等5檔今日在盤中或收盤創新高價，以市場規模最大的00919來看，盤中觸及30.84元新天價。

2026-06-09 15:26
台股大漲逾1100點！金控「雙王」發威　國泰金、富邦金同刷天價

台股大漲逾1100點！金控「雙王」發威　國泰金、富邦金同刷天價

台股今（9）日在金融股帶領下，指數大幅反彈，一度超漲過1100點，最主要是金融類股指數大漲帶動，類股指數逾5.7%首站上3000點，再刷高，而整個類股中以金控雙王表現搶眼，富邦金（2881）最高上漲到125元，國泰金（2882）飆至103.5元，雙雙創下成立金控以來新高。

2026-06-09 11:37
台股主動式ETF新兵掛牌！00405A破發拚買氣　33萬張大量居成交王

台股主動式ETF新兵掛牌！00405A破發拚買氣　33萬張大量居成交王

台股主動式ETF新兵今（9日）有2檔上市掛牌，包括主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）及聯博台灣動能收益50主動式ETF（00404A），其中00405A募集破百億，惟碰到上市前台股大回檔，發行價格破發，不過因此也吸引買氣，交易逾1個半小時破33萬張，居台股成交王。

2026-06-09 10:50
千金股大立光挾「CPO題材」飆漲停　外資目標價上看逾5000元

千金股大立光挾「CPO題材」飆漲停　外資目標價上看逾5000元

曾光學鏡頭龍頭大立光（3008）於今（9日）召開股東會，市場期待董事長林恩平能對公司在封裝光學（CPO）的布局透露最新研發進度，股東會還沒有舉行，一早先攻3885元漲停價，另美系外資也調高目標價上看5000元。

2026-06-09 10:16
大立光CPO試產線9月量產　林恩平：已達0.3微米精度、邀客戶參觀驗證

大立光CPO試產線9月量產　林恩平：已達0.3微米精度、邀客戶參觀驗證

鏡頭大廠大立光（3008）今（9）日召開股東會，除通過去年盈餘分配案、每股配發80元現金股利外，市場關注首度在COMPUTEX亮相的共同封裝光學（CPO）布局。執行長林恩平透露，大立光首條CPO自動化試產線預計9月量產，屆時將邀請潛在客戶實地參觀驗證，小量產時程約需6個月至1年，目前相關製程精度已提升至0.3微米等級。

2026-06-09 10:08
被動元件複製記憶體行情！龍頭國巨飆漲停　外資目標價上調3倍

被動元件複製記憶體行情！龍頭國巨飆漲停　外資目標價上調3倍

台股今（9日）反彈，被動元件吸金，其中龍頭廠商國巨（2327）受惠美系外資調高目標價一口氣從495上調超過3倍至1500元，股價早盤鎖漲停，類股有4檔攻漲停，法人表示，受惠人工智慧（AI）成長，對MLCC（積層陶瓷電容）需求大增，市場關切被動元件是否可以複製記憶體行情。

2026-06-09 09:51
聯發國際前五月營收突破5億元創新高　啟動四大飛輪策略推三年高速成長

聯發國際前五月營收突破5億元創新高　啟動四大飛輪策略推三年高速成長

聯發國際（2756）今日舉行股東會，2025年度共發放現金股利3.3元，針對營運展望，聯發國際畫下未來三年發展藍圖，也正式啟動「四大飛輪策略」，透過茶飲事業、餐食事業、海外市場與供應鏈平台四大核心動能，打造亞洲餐飲品牌國際化平台，朝向全球餐飲品牌集團目標邁進。

2026-06-09 22:47

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

千金股大立光挾「CPO題材」飆漲停　外資目標價上看逾5000元

快訊／台股新增1檔「抓去關」　處置至6/24

被動元件複製記憶體行情！龍頭國巨飆漲停　外資目標價上調3倍

台積電副總申報贈與500張股票　市值高達11億

台股大漲逾1100點！金控「雙王」發威　國泰金、富邦金同刷天價

台股主動式ETF新兵掛牌！00405A破發拚買氣　33萬張大量居成交王

台股成外資提款機！友達賣最多　買賣超前10個股一次看

台股主動式ETF+1！00405A明掛牌　每股淨值9.11元跌破發行價

面板4飆股躺平打不開　群創融資使用率達2成

金控股發威！7檔台股ETF「高含金量」績效一次看　00919刷天價

即／美股反彈　費半狂飆6.85%

旺宏、威剛5月營收開獎　4檔記憶體業績一文看

快訊／台積電漲20元至2315　台股反彈漲近500點

外資連2個交易日重砍台股！　提款917億刷史上第8大

快訊／台股收盤大漲1201.66點、重返44K　台積電漲10元至2305

台股跌勢收斂千點！ 電子股2檔「跌停拉至漲停」　1天賺20%

即／台指期夜盤反彈「狂漲2.35%」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新竹氣爆

新竹氣爆
新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

新竹便當店氣爆奪2命！門口白車「炸到對面」成廢鐵　12戶受損

新竹便當店氣爆奪2命！門口白車「炸到對面」成廢鐵　12戶受損

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366