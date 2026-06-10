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快訊／台指期夜盤大跳水！一度狂瀉逾2000點

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲台指期夜盤大跳水，一度下跌逾2000點。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

美股9日開盤再度跳水，截至發稿為止，道瓊工業指數下跌399.38點或0.79％、標普500指數下跌113.91點或1.54％、那斯達克指數下跌660.25點或2.55％、費城半導體指數下跌767.16點或5.94％。受到美股跳水影響，台指期同樣暴跌，盤中一度下跌2251點、下探至42426點，發稿時雖略有回升，但仍大跌1541點。

 

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關鍵字： 美股台指期費城半導體道瓊指數股市暴跌

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