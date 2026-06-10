捷迅5月營收恢復正成長　達拉斯保稅倉將增添下半年業績

▲捷迅總經理孫鋼銀表示公司致力優化獲利結構，看好第三季海空貨運。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今年5月營收6.49億元，月增6.43％、年增6.72％，累計今年前5個月營收27.15億元，年減17.54%。公司總經理孫鋼銀指出，去年前5個月營收高達32.82億元，年增84.32%，是因公司做了不少包機業務，今年不再追求營收，停止包機業務，致力優化獲利結構，看好第三季海空貨運。

捷迅去年創下83.99億元營收，年增59.70%，但淨利22.06億元，年增率僅3.13%，公司今年調整營運策略，停止包機業務。今年首季因全球貿易環境改變，承攬業營收獲利普遍呈現衰退現象，捷迅EPS0.68元，表現穩健。

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孫鋼銀在發表今年首季業績時即表示，今年目標首重優化獲利結構，將發展重心由衝刺營收調整為高附加價值服務項目來提升經營績效表現，並以此作為長期發展及提升獲利的執行目標，透過淘汰因國際競爭情勢下獲利偏低的部分客戶群，改為加大滿足AI相關周邊電子產品的客戶，因此今年度積極與空、海運的上游供應商擴充在相關航線上的供給艙位合約簽署，並且著重在高價值產業的服務項目來提升營收占比，持續展現出前瞻的策略規劃與強韌的經營彈性。

對於5月營收恢復正成長，公司說明，成長主要來自海運運價調漲、空運AI貨量需求增加。目前海空運價都維持高檔，7、8月科技業航空貨載出貨與交期都已排出，並已出現超額訂艙現象。

在海運部分，長期派駐在達拉斯的孫鋼銀認為，7月24日美國10%關稅到期後，川普政府引用301條款徵收的關稅在10%到15%之間，美國進口商已對關稅疲勞了，而且銷售價格早就調高反應關稅，估計對貨量沒什麼影響。

公司在達拉斯新設的保稅倉儲(Bonded Warehouse)，是捷迅在未來全球戰略佈局的重要規劃，被視為業界競爭力展現的分水嶺，目前在試營運階段，預計本月內正式營運，以滿足國際等級的電子客戶群的物流需求，具備解決整段式國際供應鏈問題的能力為目標。13萬英呎保稅倉，是達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，最大可容納高達近千個40呎貨櫃，兩萬個棧板的儲位空間供客戶使用。