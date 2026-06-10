台指期夜盤一度狂洩逾2000點　驚險V轉站回43800大關

▲台指期夜盤一度下跌逾2000點，收盤重新站回43800大關。（示意圖／記者李毓康攝）
記者柯沛辰／綜合報導
美股周二震盪千點後，終場小漲85點，但晶片股反彈熄火，科技股與半導體板塊遭血洗，費半下挫1.93％。台指期夜盤今（10日）受影響，一度重挫超過2000點，失守43000點大關，但最終收盤重新站回43800點。
國際投資人持續關注美國與伊朗緊張局勢發展，儘管油價大幅回落，加上開盤科技股逢低買盤帶動下衝高，但盤中晶片股買氣熄火，費半一度重挫超過7％，引發台指期夜盤同步大跳水，一度重挫超過2000點，但之後上演V轉，最終台指期夜盤10日下跌799點或-1.79％、收43878點。
美股四大指數：
道瓊工業指數上漲86.10點，或0.17%，收在50,872.11點。
標普500指數下跌19.08點，或0.26％，收在7,386.65點。
那斯達克指數下跌250.84點，或0.97％，收在25,678.82點。
費城半導體指數下跌248.88點，或1.93％，收在12,657.81點。
個股方面，台積電ADR頂住賣壓，終場微幅收漲1.09美元，或0.26％，收在427.89美元；輝達終場下跌0.45美元，或0.22％，收在208.19美元。
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