台指期夜盤一度狂洩逾2000點　驚險V轉站回43800大關

台積電跌25元至2280 台股挫519點至44185

美股4大指數跌多漲少，台股今（10日）以44581.45點開出，指數大跌122.99點，跌幅0.28％。隨後指數進一步下跌519.04點或1.16%至44185點。

快訊／台指期開殺！重挫955點 日韓股同摔

受到美股震盪影響，台指期今（10）日開盤重挫955點至43722點，跌幅2.13%，台股開盤戒備。

00929漲瘋了！投資人抱908張大賺1,133萬 網友吵翻：該落袋嗎？

復華台灣科技優息（00929）今年漲勢凌厲，位居高股息績效王，也讓不少投資人荷包滿滿。近日有網友在Threads分享，自己持有908張00929，截至目前帳面獲利已突破千萬元，卻也陷入「捨不得賣、又想獲利了結」的兩難。貼文曝光後，引發網友熱議，有人建議「可以分批落袋為安」，也有人直呼「這就是長期抱得住的威力」。

台股一路衝！主動式ETF人氣爆棚 00406A三大選股邏輯曝光

台股一路攻高，主動式ETF今年以來多檔績效表現亮眼，報酬率普遍超越大盤，不僅吸引資金進駐，也讓投資人過去偏重高股息ETF的配置思維開始轉變。不過，主動式ETF能否繳出好成績，經理人的選股能力是關鍵。

捷迅5月營收恢復正成長 達拉斯保稅倉將增添下半年業績

捷迅(2643)今年5月營收6.49億元，月增6.43％、年增6.72％，累計今年前5個月營收27.15億元，年減17.54%。公司總經理孫鋼銀指出，去年前5個月營收高達32.82億元，年增84.32%，是因公司做了不少包機業務，今年不再追求營收，停止包機業務，致力優化獲利結構，看好第三季海空貨運。

聯發國際前五月營收突破5億元創新高 啟動四大飛輪策略推三年高速成長

聯發國際（2756）今日舉行股東會，2025年度共發放現金股利3.3元，針對營運展望，聯發國際畫下未來三年發展藍圖，也正式啟動「四大飛輪策略」，透過茶飲事業、餐食事業、海外市場與供應鏈平台四大核心動能，打造亞洲餐飲品牌國際化平台，朝向全球餐飲品牌集團目標邁進。

擷發科進駐高雄亞灣設南部研發中心 攜高市府布局大南方AI產業生態系

ASIC設計廠擷發科技（7796）今日宣布正式進駐高雄「PIER F棧叁庫」，設立近300坪南部研發中心。在高雄市市長陳其邁見證下，由擷發科技董事長楊健盟與高雄市經發局局長廖泰翔共同簽署合作意向書。未來將以自主研發的AI視覺平台AIVO及新世代AI車載安全防護系統為核心，結合高雄港區物流、智慧交通與製造業需求，打造大南方AI應用與技術驗證基地，並響應高雄市政府推動「亞灣2.0－智慧科技創新園區」及「智慧高雄燈塔計畫」，共同加速AI技術落地與產業升級。

台股成外資提款機！友達賣最多 買賣超前10個股一次看

台股今（9日）大反彈，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，賣超917.33億元，友達（2409）、凱基金（2883）與華邦電（2344）居賣超前三大，但反手大買金融股。

建新前5月營收創同期新高 H2新科智慧物流啟用已簽三家客戶添業績

專業整合物流廠建新國際(8367)公布5月合併營收達2.59億元，年減7.82％；累計2026年1至5月合併營收達13.29億元，較去年同期成長1.31％，改寫歷年同期新高水準。預計7月正式營運的台北港新科國際物流，目前已有三家客戶簽約，增添未來營運新動能。

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割 3券商通報

台股今（9）日雖大反彈，但上周星期四、五連跌2個交易日以及本周一（8日）重挫已引爆市場再出現違約交割，根據證交所今（9）日公告佳必琪（6197）遭新光證通報違約交割，金額達1億4950萬元；櫃買中心也公告記憶體股群聯（8299）遭國泰敦南以及台新潮州2家券商通報違約交割，金額達2284萬200元。