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第3高價股「鴻勁」翻10倍　訂單滿載羽球場變產線

隨AI技術的蓬勃發展，連帶推動了相關半導體設備的龐大需求，鴻勁產能已處於供不應求的狀態，9日收盤價約在7,000元上下，僅次於股王信驊與股后穎崴。（圖／方萬民攝）

▲隨AI技術的蓬勃發展，連帶推動了相關半導體設備的龐大需求，鴻勁產能已處於供不應求的狀態，9日收盤價約在7,000元上下，僅次於股王信驊與股后穎崴。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近年AI題材推升台股上攻，又以半導體設備廠鴻勁（7769）最強勢，自興櫃掛牌一年多來，股價暴漲逾10倍，儘管近日台股震盪，鴻勁仍維持在7,000元上下，成為台股第三高價股。根據CTWANT調查，這匹「超級大黑馬」隱身台中大雅工業區巷弄，近年隨訂單大爆發，不僅持續加碼買廠房、買地自建廠辦，甚至必須將羽球場、餐廳改為產線，才得以應對滿載的產能需求。

鴻勁於2025年11月27日上市掛牌，當時股價還在3,000元，短短1年不到，股價已翻倍。圖為鴻勁董事長謝旼達（左三）、總經理張簡榮力（左二）於上市時一同擊鼓慶賀。（圖／報系資料照）

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▲鴻勁於2025年11月27日上市掛牌，當時股價還在3,000元，短短1年不到，股價已翻倍。圖為鴻勁董事長謝旼達（左三）、總經理張簡榮力（左二）於上市時一同擊鼓慶賀。（圖／資料照／CTWANT提供）

鴻勁自IPO以來話題不斷，2024年10月底以每股559元登錄興櫃，而開盤首日便大漲73%，最高觸及971元；2025年5月28日盤中首度衝破千元，正式晉升千金股，穩坐「興櫃股王」；同年11月，轉上市的公開申購價格為1,495元，又創下台股史上最高承銷價紀錄，而此時鴻勁股價仍持續走揚，因此又以抽中一張可大賺百萬元成為市場關注焦點。

2025年11月27日上市首日開盤價來到2,710元，盤中最高來到3,000元，已較申購價翻了1倍；今年5月中，還因短線漲幅過大，遭證交所列入處置股「抓去關」，但出關後仍上衝至8,465元，創股價新高。近期台股震盪稍有回落，仍維持在7,000元上下，鴻勁在短短1年7個月中，股價漲幅超過10倍，如公司名般「強勁有力」。

鴻勁總部位在台中大雅工業區巷弄，2台大貨車就停在門口等待裝卸貨，人員、車輛進進出出，顯得相當忙碌。（圖／林榮芳攝）

▲鴻勁總部位在台中大雅工業區巷弄，2台大貨車就停在門口等待裝卸貨，人員、車輛進進出出，顯得相當忙碌。（圖／CTWANT提供）

記者循鴻勁公司地址來到台中市大雅工業區，想一探這匹黑馬的藏身之地，卻發現這家市值1.25兆的上市公司隱身在狹小巷弄。儘管如此，一輛輛大貨車仍使勁往巷裡鑽，排著隊等待裝卸貨。

根據記者深入調查，該區鴻勁廠房至少有3棟，2棟為接手別人舊廠房，1棟為自建新廠房，據了解，3個廠都滿載，原本新廠房頂樓規劃為羽球場、健身房和員工餐廳，但為因應爆量的訂單，最後也應急成為組裝產線。

而近年為因應高速成長的訂單，鴻勁還於去年12月及今年5月，在大雅區分別以2.7億元及7.9億元收購2筆廠房。然而可用空間始終不足，據可靠消息指出，就連總部旁已停產的化工廠，鴻勁也都收編作為倉儲使用，雖然大門仍掛著化學工廠的招牌，但在Google地圖上已顯示為「鴻勁精密(股)公司 五廠」。

根據鴻勁5月法說會公告，今年5月新購買的大雅區廠房，原為工具機工廠，部分設施可直接沿用，預計一個季度內完成整備，並於 今年Q4至2027年Q1投入生產，預計可增加 20~30%的空間，目標在 2027年產能能年增 50%。此外，正在興建的「龍善廠」預計於 2028年完工，將進一步擴大產能。

一名鴻勁合作夥伴企業高層就表示，鴻勁剛開始是買下別人的舊廠，直到前幾年才又在旁邊買地自建新廠，靠著整合周邊別人釋出的廠、地，東拼西湊才拼接出目前的廠區和產線。目前鴻勁訂單後面幾年都滿載，先進封裝也是台積電當前的產能瓶頸，鴻勁位在當紅浪潮上，被客戶逼著往前走，只能繼續想辦法擴廠，把產能坐大。

鴻勁憑藉主動式溫控（ATC）技術在AI發展中擁有關鍵地位，包括輝達、超微、谷歌、蘋果等科技巨頭都是它的客戶。（圖／報系資料照）

▲鴻勁憑藉主動式溫控（ATC）技術在AI發展中擁有關鍵地位，包括輝達、超微、谷歌、蘋果等科技巨頭都是它的客戶。（圖／資料照／CTWANT提供）

攤開鴻勁客戶名單，從輝達、超微、谷歌、AWS、高通、博通、聯發科、蘋果等，一字排開全是科技巨頭。鴻勁之所以能成為當紅炸子雞，主要憑藉它在AI晶片高功耗測試中的主動式溫控（ATC）技術獨占鰲頭。

簡單來說，晶片完成製造與封裝後，必須經過測試確認功能、效能、溫度表現與可靠度，這時就會使用到鴻勁的分選機與主動式溫控系統，包含協助晶片搬運、控溫、測試、分類，尤其AI／HPC晶片相較以往功耗提高、封裝複雜度上升，測試設備的重要性和需求也跟著大幅提升。

鴻勁2025年全年出貨超過2,000台設備，頂起302.71億元高營收，較2024年大幅成長116.3%。獲利方面，2025年營業利益約150.46億元，稅後淨利約123.62億元，每股盈餘達75.71元。

進入2026年後，鴻勁營收動能仍強。截至5月，累計營收約192.17億元，較去年同期成長87.85%，其中3月、4月單月營收年增率都超過1倍，顯示出貨動能持續推升。

法人分析報告認為，AI晶片持續快速迭代，鴻勁可望受惠測試量提升、規格升級與換機潮，預估2028年EPS有機會達337元，2026年至2028年獲利年複合成長率達63%；此外，包括外資Aletheia、大摩、高盛證券等皆看多鴻勁，其中高盛更給予12,000元的目標價。AI浪潮下，這匹黑馬仍後勢可期、持續奔騰邁進。

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關鍵字： 周刊王鴻勁

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