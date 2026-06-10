ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

郭台強「小孩玩大車」30億私募告吹　森崴下市3.8萬股民哀號

▲郭台強接受本刊獨家專訪。

圖文／鏡週刊

正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」

面對證交所公告，出現巨額虧損的森崴將於今年6月23日終止上市，消息一出，不僅讓森崴股價跌跌不休，更拖累母公司正崴，慘遭銀行抽銀根，坦承壓力大到抬不起頭的郭台強首度揭露原委—森崴是如何變為差點拖累集團的失速列車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

森崴下市消息一出，推累正崴與永崴股價跟著跌停。

▲森崴下市消息一出，推累正崴與永崴股價跟著跌停。

談及森崴今日窘境，郭台強訪談中不只一次用「小孩玩大車」來形容。「森崴不過是家股本不過新台幣27億元的公司，子公司拿到台電快630億元的標案，想想又德風場（離岸風電三之二期）又是個至少要1500億元才能做的案子，回收時間又要20到30年，台灣有幾個業者能接得下來？」他感嘆地說。

面對虧損連連，森崴團隊去年11月對股東致歉鞠躬。

▲面對虧損連連，森崴團隊去年11月對股東致歉鞠躬。

郭台強瞇著眼搖頭說道：「真的是成也台電二期、敗也台電二期！」2020年森崴的子公司富崴拿下「台電離岸風電二期計畫」後，森崴母憑子貴一躍成為綠能業當紅炸子雞，並於2021年底以104.4元掛牌上市，股價最高點曾來到192元，對比今日的5元銅板價，更令小股民痛心。

森崴總經理胡惠森與富崴總經理濮大崴於去年11月鞠躬請辭後，集團老董郭台強不得不接手站上火線，而要讓森崴爬出泥淖實非易事，花不少時間釐清問題的郭台強，多路併進一一與關係人洽談，並對本刊揭露處理現況。

首先是盤點手中可變賣資產，郭台強透露：「寶崴名下的4艘船會賣掉2艘，留2艘給台電案施工可用，還會出售手中的富威電力持股套現。」郭台強已找中租協助售船，取得款項將優先給森崴旗下的寶崴償還債務。

其次，為解現金流枯竭之苦，郭台強近期都在找尋策略合作夥伴參加森崴的30億元私募案，希望保住森崴不至於下市，還與證交所商談，能否保有股票流通的可能性。但實際上募資狀況不如預期。「唉！找尋資金狀況並不順利，森崴下市已成定局。」他語氣低迷地說。

兩手一攤只能讓森崴下市，郭台強如何面對3.8萬位小股東？「真的不敢去外面，最怕碰到小股東問我：『有買你家股票，最近是怎麼了？什麼時候會變好？』真是愧對股東，對股東感到很抱歉。」高大的郭台強邊說邊面露難色。

而郭台強多次指著身上所穿的上衣所繡著的正崴英文名「Foxlink」字樣說道：「還是要確保正崴、永崴股東的權益。」意指不能再從正崴與永崴身上拿錢注資森崴，同時也得考慮股價表現。

這堂名為「森崴」的慘痛風電投資教訓，參雜國產化限制、工程合約與風險誤判，森崴已被宣布死當。郭台強痛心地對本刊表示：「森崴是離岸風電國產化下的犧牲者，還是希望台灣綠能持續向前走。」但對買下森崴股票、如今拋售不成恐淪為手中壁紙的小股東來說，恐怕不是郭台強一句「抱歉」就可以交代了事。


更多鏡週刊報導
森崴下市成定局1／同業痛批一錯誤預告玩不起　郭台強「小孩玩大車」釀禍始末
森崴下市成定局2／傳燙手山芋離岸風電二期台電接手　郭台強回應了
森崴下市成定局3／千億又德風場盼國家隊接手　郭台強自認：對不起小股東

關鍵字： 鏡週刊郭台強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【警連開8槍】板橋賓士男毒駕拒檢　遭逮後車內搜出毒品

推薦閱讀

台積電跌25元至2280　台股挫519點至44185

台積電跌25元至2280　台股挫519點至44185

美股4大指數跌多漲少，台股今（10日）以44581.45點開出，指數大跌122.99點，跌幅0.28％。隨後指數進一步下跌519.04點或1.16%至44185點。

2026-06-10 09:03
快訊／台指期開殺！重挫955點　日韓股同摔

快訊／台指期開殺！重挫955點　日韓股同摔

受到美股震盪影響，台指期今（10）日開盤重挫955點至43722點，跌幅2.13%，台股開盤戒備。

2026-06-10 08:52
00929漲瘋了！投資人抱908張大賺1,133萬　網友吵翻：該落袋嗎？

00929漲瘋了！投資人抱908張大賺1,133萬　網友吵翻：該落袋嗎？

復華台灣科技優息（00929）今年漲勢凌厲，位居高股息績效王，也讓不少投資人荷包滿滿。近日有網友在Threads分享，自己持有908張00929，截至目前帳面獲利已突破千萬元，卻也陷入「捨不得賣、又想獲利了結」的兩難。貼文曝光後，引發網友熱議，有人建議「可以分批落袋為安」，也有人直呼「這就是長期抱得住的威力」。

2026-06-10 08:40
台股一路衝！主動式ETF人氣爆棚　00406A三大選股邏輯曝光

台股一路衝！主動式ETF人氣爆棚　00406A三大選股邏輯曝光

台股一路攻高，主動式ETF今年以來多檔績效表現亮眼，報酬率普遍超越大盤，不僅吸引資金進駐，也讓投資人過去偏重高股息ETF的配置思維開始轉變。不過，主動式ETF能否繳出好成績，經理人的選股能力是關鍵。

2026-06-10 08:30
捷迅5月營收恢復正成長　達拉斯保稅倉將增添下半年業績

捷迅5月營收恢復正成長　達拉斯保稅倉將增添下半年業績

捷迅(2643)今年5月營收6.49億元，月增6.43％、年增6.72％，累計今年前5個月營收27.15億元，年減17.54%。公司總經理孫鋼銀指出，去年前5個月營收高達32.82億元，年增84.32%，是因公司做了不少包機業務，今年不再追求營收，停止包機業務，致力優化獲利結構，看好第三季海空貨運。

2026-06-10 07:00
聯發國際前五月營收突破5億元創新高　啟動四大飛輪策略推三年高速成長

聯發國際前五月營收突破5億元創新高　啟動四大飛輪策略推三年高速成長

聯發國際（2756）今日舉行股東會，2025年度共發放現金股利3.3元，針對營運展望，聯發國際畫下未來三年發展藍圖，也正式啟動「四大飛輪策略」，透過茶飲事業、餐食事業、海外市場與供應鏈平台四大核心動能，打造亞洲餐飲品牌國際化平台，朝向全球餐飲品牌集團目標邁進。

2026-06-09 22:47
擷發科進駐高雄亞灣設南部研發中心　攜高市府布局大南方AI產業生態系

擷發科進駐高雄亞灣設南部研發中心　攜高市府布局大南方AI產業生態系

ASIC設計廠擷發科技（7796）今日宣布正式進駐高雄「PIER F棧叁庫」，設立近300坪南部研發中心。在高雄市市長陳其邁見證下，由擷發科技董事長楊健盟與高雄市經發局局長廖泰翔共同簽署合作意向書。未來將以自主研發的AI視覺平台AIVO及新世代AI車載安全防護系統為核心，結合高雄港區物流、智慧交通與製造業需求，打造大南方AI應用與技術驗證基地，並響應高雄市政府推動「亞灣2.0－智慧科技創新園區」及「智慧高雄燈塔計畫」，共同加速AI技術落地與產業升級。

2026-06-09 22:41
台股成外資提款機！友達賣最多　買賣超前10個股一次看

台股成外資提款機！友達賣最多　買賣超前10個股一次看

台股今（9日）大反彈，終場大漲1201.66點，指數站回44K，但外資續站在調節方，賣超917.33億元，友達（2409）、凱基金（2883）與華邦電（2344）居賣超前三大，但反手大買金融股。

2026-06-09 19:00
建新前5月營收創同期新高　H2新科智慧物流啟用已簽三家客戶添業績

建新前5月營收創同期新高　H2新科智慧物流啟用已簽三家客戶添業績

專業整合物流廠建新國際(8367)公布5月合併營收達2.59億元，年減7.82％；累計2026年1至5月合併營收達13.29億元，較去年同期成長1.31％，改寫歷年同期新高水準。預計7月正式營運的台北港新科國際物流，目前已有三家客戶簽約，增添未來營運新動能。

2026-06-09 18:48
快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

台股今（9）日雖大反彈，但上周星期四、五連跌2個交易日以及本周一（8日）重挫已引爆市場再出現違約交割，根據證交所今（9）日公告佳必琪（6197）遭新光證通報違約交割，金額達1億4950萬元；櫃買中心也公告記憶體股群聯（8299）遭國泰敦南以及台新潮州2家券商通報違約交割，金額達2284萬200元。

2026-06-09 18:35

讀者迴響

熱門新聞

台指期大跳水！一度狂瀉逾2000點

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

快訊／台股新增1檔「抓去關」　處置至6/24

台指期夜盤一度狂洩逾2000點　收盤站回43800大關

大樂透2.1億頭獎未送出　17幸運兒抱走百萬

台股成外資提款機！友達賣最多　買賣超前10個股一次看

金控股發威！7檔台股ETF「高含金量」績效一次看　00919刷天價

面板4飆股躺平打不開　群創融資使用率達2成

快訊／台指期開殺！重挫955點　日韓股同摔

聯發國際前五月營收突破5億元創新高　啟動四大飛輪策略推三年高速成長

液冷重構ＡＩ機櫃生態

擷發科進駐高雄亞灣設南部研發中心　攜高市府布局大南方AI產業生態系

台積電副總申報贈與500張股票　市值高達11億

千金股大立光挾「CPO題材」飆漲停　外資目標價上看逾5000元

被動元件複製記憶體行情！龍頭國巨飆漲停　外資目標價上調3倍

第3高價股「鴻勁」翻10倍　訂單滿載羽球場變產線

台股主動式ETF新兵掛牌！00405A破發拚買氣　33萬張大量居成交王

捷迅5月營收恢復正成長　達拉斯保稅倉將增添下半年業績

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新竹氣爆

新竹氣爆
川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

新竹便當店氣爆奪2命！門口白車「炸到對面」成廢鐵　12戶受損

新竹便當店氣爆奪2命！門口白車「炸到對面」成廢鐵　12戶受損

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366