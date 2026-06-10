台積電跌25元至2280　台股挫519點至44185

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（10日）以44581.45點開出，指數大跌122.99點，跌幅0.28％。隨後指數進一步下跌519.04點或1.16%至44185點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2285元，跌幅0.87％，隨後進一步跌25元至2280元；鴻海（2317）下跌6.5元至271元；聯發科（2454）下跌160元至4315元；廣達（2382）下跌5元來到370元；長榮（2603）上漲1.5元至223.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲86.1點或0.17％，收在50872.11點；標準普爾500指數下跌19.08點或0.26％，收7386.65點；那斯達克指數下跌250.84點或0.97％，收在25678.82點；費城半導體指數下跌248.88點或1.93％，收12657.81點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50872.11 ▲86.1 ▲0.17% S&P500 7386.65 ▼19.08 ▼0.26% NASDAQ 25678.82 ▼250.84 ▼0.97% 費城半導體指數 12657.81 ▼248.88 ▼1.93%

資料來源：證交所