台積電跌25元至2280　台股挫519點至44185

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（10日）以44581.45點開出，指數大跌122.99點，跌幅0.28％。隨後指數進一步下跌519.04點或1.16%至44185點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2285元，跌幅0.87％，隨後進一步跌25元至2280元；鴻海（2317）下跌6.5元至271元；聯發科（2454）下跌160元至4315元；廣達（2382）下跌5元來到370元；長榮（2603）上漲1.5元至223.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲86.1點或0.17％，收在50872.11點；標準普爾500指數下跌19.08點或0.26％，收7386.65點；那斯達克指數下跌250.84點或0.97％，收在25678.82點；費城半導體指數下跌248.88點或1.93％，收12657.81點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|50872.11
|▲86.1
|▲0.17%
|S&P500
|7386.65
|▼19.08
|▼0.26%
|NASDAQ
|25678.82
|▼250.84
|▼0.97%
|費城半導體指數
|12657.81
|▼248.88
|▼1.93%
資料來源：證交所
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