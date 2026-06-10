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森崴下市到底發生什麼事　郭台強「小孩玩大車」始末

正崴暨森崴董事長郭台強坦言森崴下市已成定局，對股東深感抱歉。

▲正崴暨森崴董事長郭台強坦言森崴下市已成定局，對股東深感抱歉。

圖文／鏡週刊

森崴能源（簡稱：森崴）上市不及5年，將於本（6）月23日正式下市，同時也是台灣第一家下市的綠能風電股，引發各界的討論與關心「森崴到底發生什麼事情？」讓3萬多名小股東恐血本無歸。業內人士則是直言，森崴旗下的富崴能源搶標離岸風電2期的財務規劃錯誤，造成今日危機。上（5）月29日，集團大家長暨森崴董事長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」。

其實，業內早就傳出，森崴一開始的財務規劃就大有問題，「當時同業評估二期至少要新台幣800億元，森崴找上的新加坡合作夥伴，卻建議用600多億元標下，中間又遇上疫情，施工成本暴增百億元，一來一回至少差了300億元。一開始就錯誤的財務模型，根本支撐不起來這偌大標案。」同業不客氣地批評。

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據了解，森崴原打算由合作的新加坡海事公司提供施工吊船節省成本，但沒想到，疫情期間該公司倒閉，盤算好的施工船隻沒了，逼得森崴只能另行成立子公司買船施工。

為了完成台電離岸風電二期計畫，富崴改而採購船隻以跟上工程時程。

▲為了完成台電離岸風電二期計畫，富崴改而採購船隻以跟上工程時程。

談及森崴今日窘境，郭台強訪談中不只一次用「小孩玩大車」來形容。「森崴不過是家股本27億元的公司，子公司拿到台電快630億元的標案，想想又德風場（離岸風電三之二期）又是個至少要1500億元才能做的案子，回收時間又要20到30年，台灣有幾個業者能接得下來？」他感嘆地說。

郭台強瞇著眼搖頭說道：「真的是成也台電二期、敗也台電二期！」2020年森崴的子公司富崴拿下「台電離岸風電二期計畫」後，森崴母憑子貴一躍成為綠能業當紅炸子雞，並於2021年底以104.4元掛牌上市，股價最高點曾來到192元，對比今日的5元銅板價，更令小股民痛心。

去年6月，森崴團隊以重大訊息方式對外宣布「受大環境驟變影響，將針對子公司富崴能源承攬的台電『離岸風力發電第二期計畫』提出追加預算申請，並向公共工程委員會申請調解。」雖然外界已嗅到情況有異，不過當時郭台強聽取團隊的說法是「很快會完成調處，台電款項也會接續進帳。」讓他暫時放下擔憂。

然而，事情未如森崴團隊預判，去年8月隨即揭露帳上虧損高達44.3億元、時至11月虧損更放大至121.72億元，胡惠森與富崴總經理濮大威雙雙請辭下台，「謝罪出場的意味濃厚！」業內人士解讀。

森崴子公司富崴於2020年拿下台電離岸風電二期計畫。

▲森崴子公司富崴於2020年拿下台電離岸風電二期計畫。

一路信任的二大戰將請辭，被逼著臨危上陣的郭台強，才意識到森崴已成為一輛失速列車，全年大虧近159億元、每股虧損近60元，今年3月，還被簽證會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告」，給了森崴最後致命一擊，隨之而來的是銀行抽銀根、現金流失靈及森崴淨值轉負，成為被證交所勒令下市的第一家綠能風電股。

面對眼前的難關，郭台強以「三面夾殺」形容：「做風機要靠天吃飯，曾與台電協商能否延後完工，不過台電要求富崴要如期完工，就現實條件來說，今年8月開始施工，的確很難完成，協力廠商Vestas則是不管施不施工，都有高昂費用要支付，維運費、施工費還有保證金，更不要說還有未履約衍生的賠償金，根本就是不平等合約！」他口中的Vestas正是全球最大的風力發電機設計與製造商。

不僅如此，會計師發出的查核報告，隨之而來的銀行抽銀根更讓森崴難以動彈、無從應對。甚至波及正崴也面對著往來銀行團的關懷，讓身為集團董座的郭台強直呼壓力大。「但是怎麼辦，碰到了就是要面對。」郭台強低頭抱胸說。

本刊將富崴遭遇狀況向台電查證，台電堅持立場，「離岸二期承攬商為富崴能源而非森崴，工期已展延至今年四月中，因無天氣窗可施工，富崴已再申請展延。」並重申：「離岸二期仍以今年完成併網為目標。」

針對郭台強指控不平等合約等說法，Vestas僅回覆：「對相關不實指控及對台電二期專案現況描述不予認同，基於相關議題具商業敏感性，本公司不再進一步評論。」


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