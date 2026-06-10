千億又德風場盼國家隊接手　郭台強：對不起小股東

▲又德風場未來何去何從，以中華電信為首的國家隊最受注目。



圖文／鏡週刊

當森崴能源（簡稱：森崴）因子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫（簡稱：台電二期）而吞下一連串的天災人禍與誤判失利，甚至走到必須下市的地步，看在小股東的眼中相當捶心肝，辛苦錢就此變成壁紙。而業內更加關心的是，「台電二期都這樣了，另一個更大的又德風場怎麼辦呢？」對此，正崴暨森崴董事長郭台強接受本刊專訪時則是透露：「一直在找人談，希望讓其他業者主導。」意指森崴將退居次要地位但仍保有持份。

近幾個月都在為森崴私募案奔走的郭台強坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」受訪時也多次說道：「真的不敢去外面，最怕碰到小股東問我：『有買你家股票，最近是怎麼了？什麼時候會變好？』真的是愧對股東，對股東感到很抱歉。」高大的郭台強邊說邊面露難色。

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▲正崴暨森崴董事長郭台強坦言森崴下市已成定局。

郭台強不只一次指著身上繡著的正崴英文名「FoxLink」上衣說道：「還是要確保正崴、永崴股東的權益。」要說明身為集團老董的他，考慮的不止森崴，還有其他也有注資森崴的子公司們，因森崴的失控也讓其他公司正崴、永崴蒙受損失，股價也受到波及。

至於曾被外界視為「借台電二期練兵，森崴真正劍指的3-2期的又德風場」將何去何從？郭台強對本刊鬆口表態，「一直在找人談，像是中華電信、台電、華新麗華還有世紀鋼，其中有幾個業者表示有興趣，但還在評估，目前森崴的態度是不當主導者、持股會在3成左右，希望讓其他業者主導。」讓又德風場的未來指向了國家隊，意味著政府態度將會是關鍵。

這堂名為「森崴」的慘痛風電投資教訓，參雜國產化限制、工程合約與風險誤判，森崴已被宣布死當。郭台強痛心地對本刊表示：「森崴是離岸風電國產化下的犧牲者，還是希望台灣綠能持續向前走。」但對買下森崴股票、如今拋售不成恐淪壁紙的小股東來說，恐怕不是郭台強一句「抱歉」就可交代了事。

森崴股東會預計將在今年6月22日召開，外界預料屆時將有不少小股東會親臨現場，當面對管理團隊究責討說法，郭台強自然也心裡有數，已經預告當天會親自上陣說分明。



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