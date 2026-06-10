黃金殺聲隆隆　花旗：9月再跌2成回測3500美元

▲黃金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

黃金價格自1月29日觸及每盎司5594.82美元歷史高點後一路重挫，花旗（Citi）分析師最新警告，金價短線恐怕還沒跌完，若荷姆茲海峽持續關閉至夏季結束，金價可能下探每盎司3500美元，較目前行情再殺2成。

《彭博社》報導，在美國對伊朗發動新一輪打擊後，黃金延續跌勢。這次攻擊是為了報復一架軍用直升機遭擊落，並使結束這場擾亂全球市場戰爭的努力面臨危機。金價一度下跌0.8%，逼近每盎司4225美元，此前一個交易日已下跌1.6%。

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《CNBC》報導，花旗分析師最新報告中指出，黃金過去常被視為市場動盪時的終極避險資產，但在目前情勢下，短期內看起來「風險高得令人難以置信」。

報告提到，若荷姆茲海峽這條關鍵海上通道在整個夏季都維持實質關閉，全球黃金買盤可能收縮，金價恐回落至9個月前水準，也就是每盎司約3500美元。

花旗分析師表示，「因此，近期風險偏向看起來為負面；在目前逢低買進，只有在強烈認為局勢不會再度升級的情況下才合理。」

分析師也強調，較長期來看，仍維持看多黃金的觀點，但對於沒有足夠寬停損、或缺乏長線投資視野的投資人而言，短期風險極高。

自2月28日美伊戰爭爆發以來，黃金作為「避險資產」的地位受到挑戰，部分支撐金價上漲的因素也開始遭到市場質疑。

此外，上周美國就業報告優於預期，推升市場對年底升息的預期，也進一步壓抑金價表現。由於黃金本身不孳息，當利率上升時，持有黃金的吸引力通常會下降。

分析師認為，黃金目前面臨的大部分逆風，直接或間接都與荷姆茲海峽僵局及高能源價格有關，包括高實質利率、強勢美元、新興市場活動疲弱，以及央行敘事轉變導致投資人買盤減弱，等到荷姆茲海峽情勢最終降溫、能源價格轉跌，壓抑黃金的逆風才會緩解，金價也可能在屆時觸底。