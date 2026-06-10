千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

高階被動元件因AI需求成長而供給吃緊，產業結構改變，外資券商國巨*（2327）合理股價一調升到市場最高的1500元，激勵股價連續兩天攻漲停，今（10）日再創908元分割以來新高價，蜜望實（8043）、日電貿（3090）等10檔被動元件股齊刷漲停。

國巨*從5月8日400元附近發動攻勢，到今日短短一個多月，股價翻倍來到908元，外資券商大摩、小摩兩家都給千元目標值；緊接著，另一家外資把股價預期值上喊1500元，為各家研究機當中最為樂覯。

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該家券商認為，國巨*進入結構性上升循環，主要同業產品線以優先配置高容量AI零組件，外溢需求擴及其整體產品組合；此外，鉭質電容方面，國巨*擁有垂直整合供應鏈優勢。

除了外資大舉調升目標，國巨*公布5月營收150.58億元，月增7.3%，年增47.5%，創單月營收新高，累計今年前五月營收672.63億元，也是同期新高，年增27.4%。

營收報喜，外資調升目標價，國巨*突破900元大關，強勢鎖住漲停，日電貿、鈺邦（6449）、今展科（6432）、大毅（2478）、蜜望實、雷科（6207）、光頡（3624）、艾華（6204）、華容（5328）、信昌電等10檔個股強勢漲停。

