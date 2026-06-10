3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

七家金控股超級股東會將於周五（12日）登場，而富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控接棒登百元大關，激勵近期金控股上攻氣勢，今（10）日則是漲多震盪拉回，國泰金、凱基金（2883）、元大金（2885）等三檔金控股盤中一度殺逾3%，多檔金控股多檔在平盤附近震盪整理，國票金（2889）、第一金（2892）則是逆勢翻紅。

本周五將召開股東會金控股，包括富邦金、國泰金、凱基金、玉山金（2884）、元大金、台新新光金（2887）、中信金（2891）等七家。

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壽險業接軌IFRS 17，接軌後淨值都向上調升，加上今年以來，AI浪潮下台股屢創新高，金控獲利現搶眼，富邦金旗下富邦人壽第一季在台股多頭行情帶動下，國內股票報酬率達40%，金控第一季稅後淨利335.5億元，每股稅後盈餘（EPS）2.4元，昨（9）日股價上衝126.5元，創下1995年2月以來新高

國泰金今年前4月累計稅後淨利459.3億元， EPS 3.12元，截至5月底，子公司國壽帳上未實現獲利超過2700億元，國泰金股價也在6月5日攻抵百元大關，昨日來到104元新高，惟今日股價則是拉回回測百元支撐。