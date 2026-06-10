台股震盪拉回！5檔存股族最愛ETF　00981A展現抗震韌性

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國科技股再轉弱，今（10）日震盪走低，指數最多下跌逾700點，觀察存股族最愛的ETF今天股價表現，主動統一台股增長（00981A）早盤一度翻紅回升到31.4元，展現強韌的抗震力，定期定額冠軍的元大台灣50（0050）最深跌超過2%，其餘如元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）都跌超過1%。

根據證交所5月定期定額熱門榜統計，定期定額前20大ETF交易戶數合計成長17.7萬戶，個股則減少8194戶，台股持續處於歷史高檔，選股難度增加，可以看出投資人從存個股轉向存ETF。

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在大盤持續走跌之際，觀察深受小資族喜愛的定期定額前十大熱門ETF中，憑藉亮眼績效，人氣竄升到第五名的00981A，早盤一度逆勢翻紅，為十檔ETF中唯一見到紅盤的焦點，其他定存偏好ETF則是呈現拉回整理。

統一投信投資研究團隊表示，近期市場回檔主要反映短線籌碼過熱、部分科技大廠財測未進一步超越市場高預期，以及市場重新評估美國利率政策路徑所致，並非總體經濟或企業獲利基本面出現轉弱訊號。在全球AI投資持續擴張、企業獲利穩健成長帶動下，台股中長期成長趨勢仍值得期待。

台灣方面，受惠AI供應鏈需求強勁及出口表現亮眼，經濟成長動能持續優於預期。統一投信表示，台灣身處全球AI供應鏈核心位置，從晶圓代工、先進封裝，到PCB、CCL、ABF載板、散熱及電源等關鍵零組件，皆在全球市場具備競爭優勢。隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）及雲端基礎建設需求持續擴大，預期台股科技產業今年獲利可望有四成以上成長。

統一投信投資研究團隊分析，AI產業發展已從生成式AI逐步邁向代理型AI階段，未來算力需求將持續快速提升。全球四大雲端服務供應商（CSP）近期法說會皆重申AI投資計畫，資本支出維持高成長趨勢，顯示AI基礎建設需求仍十分強勁。加上新世代AI晶片陸續量產，相關供應鏈訂單能見度已延伸至2027年甚至2030年，為產業成長提供有力支撐。

