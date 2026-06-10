探究網路上的「剪裁真相」　曉明女中洪湘玲奪2026永慶誠實徵文比賽冠軍



▲2026永慶誠實徵文比賽舉辦大台中區賽頒獎典禮，獎勵書寫優秀誠實作品的學子。（圖／永慶慈善基金會提供，下同）

財經中心／綜合報導

由永慶慈善基金會主辦的2026年「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮於6月6日下午假國立中興大學圖書館國際會議廳盛大舉行。指導單位臺中市政府教育局副局長賴緣如、贊助單位永慶不動產中區經管會長陳立信、永義房屋中區經管會長王薏勝、有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾、台慶不動產中區經管會長林威志、以及臺中市富春國小校長吳夢竹、國安國小主任盧庚立、衛道中學組長曾俊傑和眾多學生家長共同參與，一同見證孩子們以文字傳遞誠實價值的榮耀時刻。

誠實為社會信任基石 台中市政府積極推廣品格教育

在臺中市政府教育局指導下，2026年「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」大台中區賽（臺中、彰化、南投、雲林）今年共吸引233所學校、2,274件作品參賽，件數較去年成長8%，連續三年穩健成長。臺中市政府教育局副局長賴緣如致詞時指出，誠實品格需要公私共同協力，才能向下扎根。因此他特別感謝永慶攜手產官學界，成功讓誠實的品德種子在基層校園開花結果。

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▲臺中市政府教育局副局長賴緣如特別感謝永慶持續深耕誠實品格教育。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，誠實是社會信任的基石，也是孩子人格養成的重要起點。面對資訊快速流通與詐騙事件頻傳的時代，誠實更顯珍貴。永慶慈善基金會自2023年起與聯合報共同推動「永慶誠實徵文比賽」，希望透過徵文比賽，引導孩子思考誠實的重要性，讓誠實不只是作文題目，更成為生活中的實踐力量。

永慶慈善基金會董事劉炳耀則指出，看到許多學生獲獎固然令人感動，但更欣慰的是有這麼多家長陪伴孩子一同參與、共同成長。他認為，誠實不僅是品格教育的重要核心，更是台灣社會與產業發展的重要基礎，唯有建立信任，社會與經濟才能持續進步。

探究網路上的真與假 曉明女中洪湘玲摘下桂冠

今年國小中年級組題目是「我心目中的誠實小英雄」，國小中年級組第一名由臺中市龍海國小的王唯臻獲得，王唯臻同學以在菜園耕耘的小姑婆為主角，透過不噴農藥的堅持，詮釋出誠實的深度，贏得評審青睞。國小高年級「那一刻，我選擇誠實」則由臺中市明德國小的羅加恩摘下桂冠，評審指出，羅加恩同學不刻意賣弄名言佳句，在有限字數下，更顯其謀篇布局、別出心裁。

國中組題目「誠實與信任」，由臺中市曉明女中的洪湘玲獲頒第一名！他聚焦網路資訊和數位媒體、探究躲藏在「僅供參考」下的謊言與詐騙橫行的原因，以及信任如何受到侵蝕，洪湘玲同學精準且充滿巧思的用詞、細膩且深刻的觀察，讓作品的深度與其他作品相比更顯突出，評審盛讚「獲選首獎乃實至名歸」。

▲永慶加盟四品牌中區經管會特別準備獎學金，獎勵積極推動誠實品格的學校。

獲獎最多 富春國小、明德和衛道中學獲贈獎學金

今年共有190所臺中市國中小學參與投稿，占全市學校總數超過6成，為全台參與校數最多的縣市！臺中市學生投稿作品達1,962件，占中台灣區總投稿量86%，較去年成長43%，展現臺中市各級學校對品德教育與閱讀寫作推動的高度重視。

在眾多參與學校中，臺中市西屯區國安國小表現最為亮眼，今年投稿件數高達636件，為中台灣區賽投稿數最多的學校，累計有14位學生獲獎，亦是今年獲獎學生最多的學校，故獲頒「誠實教育推廣獎學金」3萬元及「誠實教育績優獎學金」5萬元。

臺中市豐原區富春國小則連續兩年投稿超過110件，今年再有6位學生獲獎，展現穩定的閱讀與寫作實力。私立明德中學今年表現亮眼，投稿件數超過160件，除了2位學生獲得各組前五名，累積共有6個學生獲獎；私立衛道中學亦有6位學生獲獎，表現同樣出色。以上三個學校因獲獎學生皆為6人、並列第二，獲頒「誠實教育績優獎學金」4萬元。

「埋下誠實的種子－永慶誠實徵文比賽」舉辦四年，累計突破3萬件投稿作品，第四屆徵件範圍更擴展至台北、新北、竹苗、中彰投雲、台南與高雄共六大區域。未來，永慶慈善基金會將持續攜手教育界及社會各界，讓誠實價值向下扎根，為台灣社會培育更多正直善良的新世代。第四屆誠實徵文比賽完整得獎名單請見官網https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner。