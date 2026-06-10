面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

▲面板雙虎漲多拉回震盪整理。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

618購物節、世界盃賽事相關促銷備貨需求，友達公告5月合併營收238.38億元，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，今（10）股價一度翻紅，追價買盤無力翻黑，仍力守月線大關，到12點過後成交量24萬張，居上市第三大個股，群創（3481）、彩晶（6116）跌幅逾1%。

友達公布5月營收238.38億元，月增7.9%、年減1.4%，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，日前友達法說會，公司高層指出，第二季消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，車用、垂直場域業務仍穩健成長，顯示器產品營收則因客戶拉貨放緩，將較第一季下滑。

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本周以來，美股科技震盪整理，漲多面板族群也是呈現量縮拉回整理格局，友達從6月4日29.6元，拉回到今日盤中23.3元，短線回檔幅度有2成，近期試圖在月線附近築底。

群創因短線漲幅過大，自6月4日起至6月17日遭到5分鐘一盤處置，分盤交易之後，加上上檔賣壓沈重，今日股價一度上攻到50元，立刻壓回到49.1元盤下最低來到47.4元，跌幅逾1%。

彩晶同樣自6月4日起至6月17日為止，分盤時間為20分一盤，股價從分盤前6月3日22.7元急速拉回到今日14.95元，短線跌幅達34%，為面板族群修正幅度最大者。

