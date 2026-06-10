3金控帶量殺3%！ 國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

七家金控股超級股東會將於周五（12日）登場，而富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控接棒登百元大關，激勵近期金控股上攻氣勢，今（10）日則是漲多震盪拉回，國泰金、凱基金（2883）、元大金（2885）等三檔金控股盤中一度殺逾3%，多檔金控股多檔在平盤附近震盪整理，國票金（2889）、第一金（2892）則是逆勢翻紅。

千元目標+1！國巨創新高大關 10檔被動元件股齊刷漲停

高階被動元件因AI需求成長而供給吃緊，產業結構改變，外資券商國巨*（2327）合理股價一調升到市場最高的1500元，激勵股價連續兩天攻漲停，今（10）日再創908元分割以來新高價，蜜望實（8043）、日電貿（3090）等10檔被動元件股齊刷漲停。

快訊／大立光拉第2根漲停！ 1張抱2天現賺73.5萬元

重量級千金股大立光（3008）股東會釋出CPO利多，刺激股價應聲走揚，今（10）日開盤再拉出第2根漲停，累計2個交易日已漲735元，若以周一收盤價3535元購入一張，抱兩天可賺逾73.5萬元。

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點 聯電跌半根

台股今（10）日近午盤變臉，4大權值股與聯電（2303）同遇賣壓，加權指數狂殺逾1060.02點至43644.42點，跌逾2.37%。

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫 彩晶跌逾1%

618購物節、世界盃賽事相關促銷備貨需求，友達公告5月合併營收238.38億元，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，今（10）股價一度翻紅，追價買盤無力翻黑，仍力守月線大關，到12點過後成交量24萬張，居上市第三大個股，群創（3481）、彩晶（6116）跌幅逾1%。

打房喊卡！楊金龍脫口「就到這」 10檔營建概念股逆勢飆漲停

央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財委會接受質詢時脫口「選擇性信用管制（現在）就到這」，營建股解讀為不再加祭房市管制措施，啟動慶祝行情，開盤2小時左右包括國建（2510）在內10檔概念股飆上漲停。

台股震盪拉回！5檔存股族最愛ETF 00981A展現抗震韌性

美國科技股再轉弱，今（10）日震盪走低，指數最多下跌逾700點，觀察存股族最愛的ETF今天股價表現，主動統一台股增長（00981A）早盤一度翻紅回升到31.4元，展現強韌的抗震力，定期定額冠軍的元大台灣50（0050）最深跌超過2%，其餘如元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）都跌超過1%。

楊金龍外資曝6月匯出50億美元 喊「台股修正是健康的」

外資頻頻賣超台股，昨（9）日爆出史上第2大量，央行總裁楊金龍今（10）日赴立法院報告時強調「台股修正是健康的」，他表示，外資6月主要是匯出，至少有50億美元，但對外資動向來看並不高。

台積電存放款爆「利率倒掛」 楊金龍：我也很納悶

台積電（2330）爆出在銀行逾3兆存款成為銀行拆借重點對象，金融圈甚至爆出銀行向台積電吸收的存款利率超過特定放款利率，形成另類「倒掛」現象，今（10）日國會熱議話題，央行總裁楊金龍坦言，內部對這個現象有討論，「我也很納悶」。

力積電成功籌資8.86億美元 強化投資未來動能

力積電（6770）於 2026年6月9日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，本次發行之海外存託憑證(GDS)將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為 31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，較9日該公司股票平均成交價約折價5.73%。力積電將依未來營運發展善用資金購置機器設備、導入新技術，以強化國際競爭力。