ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（10）日近午盤變臉，4大權值股與聯電（2303）同遇賣壓，加權指數狂殺逾1060.02點至43644.42點，跌逾2.37%。

台積電（2303）午盤下跌40元或1.74%至2265元，聯發科（2454）下跌235元或5.14%至4245元；台達電（2308）跌190元或7.87%至2225元；鴻海（2317）下跌12元或4.32%至265.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯電跌7元或5.49%至120.5元。

關鍵字： 標籤:**台股重挫午盤急跌權值股聯電賣壓加權指數

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這屆父母真難帶】爸爸半夜才回家 女兒機關槍式碎念都幾點了？

推薦閱讀

3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

七家金控股超級股東會將於周五（12日）登場，而富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控接棒登百元大關，激勵近期金控股上攻氣勢，今（10）日則是漲多震盪拉回，國泰金、凱基金（2883）、元大金（2885）等三檔金控股盤中一度殺逾3%，多檔金控股多檔在平盤附近震盪整理，國票金（2889）、第一金（2892）則是逆勢翻紅。

2026-06-10 11:15
千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

高階被動元件因AI需求成長而供給吃緊，產業結構改變，外資券商國巨*（2327）合理股價一調升到市場最高的1500元，激勵股價連續兩天攻漲停，今（10）日再創908元分割以來新高價，蜜望實（8043）、日電貿（3090）等10檔被動元件股齊刷漲停。

2026-06-10 10:20
快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

重量級千金股大立光（3008）股東會釋出CPO利多，刺激股價應聲走揚，今（10）日開盤再拉出第2根漲停，累計2個交易日已漲735元，若以周一收盤價3535元購入一張，抱兩天可賺逾73.5萬元。

2026-06-10 09:46
快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

台股今（10）日近午盤變臉，4大權值股與聯電（2303）同遇賣壓，加權指數狂殺逾1060.02點至43644.42點，跌逾2.37%。

2026-06-10 12:19
面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

618購物節、世界盃賽事相關促銷備貨需求，友達公告5月合併營收238.38億元，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，今（10）股價一度翻紅，追價買盤無力翻黑，仍力守月線大關，到12點過後成交量24萬張，居上市第三大個股，群創（3481）、彩晶（6116）跌幅逾1%。

2026-06-10 12:15
打房喊卡！楊金龍脫口「就到這」　10檔營建概念股逆勢飆漲停

打房喊卡！楊金龍脫口「就到這」　10檔營建概念股逆勢飆漲停

央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財委會接受質詢時脫口「選擇性信用管制（現在）就到這」，營建股解讀為不再加祭房市管制措施，啟動慶祝行情，開盤2小時左右包括國建（2510）在內10檔概念股飆上漲停。

2026-06-10 11:58
台股震盪拉回！5檔存股族最愛ETF　00981A展現抗震韌性

台股震盪拉回！5檔存股族最愛ETF　00981A展現抗震韌性

美國科技股再轉弱，今（10）日震盪走低，指數最多下跌逾700點，觀察存股族最愛的ETF今天股價表現，主動統一台股增長（00981A）早盤一度翻紅回升到31.4元，展現強韌的抗震力，定期定額冠軍的元大台灣50（0050）最深跌超過2%，其餘如元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）都跌超過1%。

2026-06-10 11:35
楊金龍外資曝6月匯出50億美元　喊「台股修正是健康的」

楊金龍外資曝6月匯出50億美元　喊「台股修正是健康的」

外資頻頻賣超台股，昨（9）日爆出史上第2大量，央行總裁楊金龍今（10）日赴立法院報告時強調「台股修正是健康的」，他表示，外資6月主要是匯出，至少有50億美元，但對外資動向來看並不高。

2026-06-10 10:14
台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

台積電（2330）爆出在銀行逾3兆存款成為銀行拆借重點對象，金融圈甚至爆出銀行向台積電吸收的存款利率超過特定放款利率，形成另類「倒掛」現象，今（10）日國會熱議話題，央行總裁楊金龍坦言，內部對這個現象有討論，「我也很納悶」。

2026-06-10 10:04
力積電成功籌資8.86億美元　強化投資未來動能

力積電成功籌資8.86億美元　強化投資未來動能

力積電（6770）於 2026年6月9日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，本次發行之海外存託憑證(GDS)將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為 31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，較9日該公司股票平均成交價約折價5.73%。力積電將依未來營運發展善用資金購置機器設備、導入新技術，以強化國際競爭力。

2026-06-10 09:50

讀者迴響

熱門新聞

台指期大跳水！一度狂瀉逾2000點

郭台強「小孩玩大車」30億私募告吹　森崴下市3.8萬股民哀號

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

森崴下市到底發生什麼事　郭台強「小孩玩大車」始末

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

快訊／台指期開殺！重挫955點　日韓股同摔

打房喊卡！楊金龍脫口「就到這」　10檔營建概念股逆勢飆漲停

3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

台指期夜盤一度狂洩逾2000點　收盤站回43800大關

快訊／台股新增1檔「抓去關」　處置至6/24

台積電跌25元至2280　台股挫519點至44185

大樂透2.1億頭獎未送出　17幸運兒抱走百萬

台股成外資提款機！友達賣最多　買賣超前10個股一次看

金控股發威！7檔台股ETF「高含金量」績效一次看　00919刷天價

面板4飆股躺平打不開　群創融資使用率達2成

00929漲瘋了！投資人抱908張大賺1,133萬　網友吵翻：該落袋嗎？

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新竹氣爆

新竹氣爆
新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

新竹便當店氣爆奪2命！門口白車「炸到對面」成廢鐵　12戶受損

新竹便當店氣爆奪2命！門口白車「炸到對面」成廢鐵　12戶受損

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366