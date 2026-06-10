ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

成為社會善的力量！永慶加盟四品牌中區經管會贊助2026誠實徵文比賽

▲▼ 誠實,教育,永慶,徵文,投稿,教育公益,品格,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶慈善基金會）

▲永慶加盟四品牌中區經管會贊助2026永慶誠實徵文比賽，期盼透過企業力量，深耕誠實品格教育。（圖／永慶慈善基金會，下同）

財經中心／綜合報導

由永慶慈善基金會主辦、臺中市政府教育局指導、以及由永慶加盟四品牌中區經管會所贊助的2026年「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」大臺中區賽日前舉辦頒獎典禮。典禮活動於6月6日下午在國立中興大學圖書館國際會議廳盛大舉行。臺中市政府教育局副局長賴緣如、永慶不動產中區經管會長陳立信、永義房屋中區經管會長王薏勝、有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾、台慶不動產中區經管會長林威志、臺中市富春國小校長吳夢竹、國安國小主任盧庚立、衛道中學組長曾俊傑，以及近百位家長都蒞臨現場，共同見證學童們的榮耀時刻。

臺中市參與規模全台第一　誠實教育成果亮眼
今年永慶誠實徵文比賽大臺中區賽（臺中、彰化、南投、雲林）共吸引233所學校、2,274件作品參賽，較去年成長8%，連續三年穩健成長。其中有190所臺中市國中小學參與投稿，占全市學校總數超過6成，為全台參與校數最多的縣市！

[廣告]請繼續往下閱讀...

而臺中市學生投稿作品達1,962件，占中台灣區總投稿量86%，較去年成長43%，展現臺中市各級學校對品德教育與閱讀寫作推動的高度重視。此外，今年中台灣賽區的各組前五名得主中，有8位來自臺中市，前五名獲獎率高達53%；整體獲獎學生105人中，臺中市學生占76位，獲獎率達72%，表現十分亮眼。

賴緣如副局長致詞時也肯定永慶攜手產官學界，成功讓誠實的品德種子在基層校園開花結果。主辦永慶誠實徵文比賽的永慶慈善基金會董事長趙怡表示，誠實是社會信任的基石，也是孩子人格養成的重要起點。面對資訊快速流通與詐騙事件頻傳的時代，誠實更顯珍貴。另一方面，永慶慈善基金會董事劉炳耀則感到很欣慰，他表示，有這麼多家長願意陪伴孩子一同參與、共同成長。因為誠實不僅是品格教育的重要核心，更是台灣社會與產業發展的重要基礎，唯有建立信任，社會與經濟才能持續進步。

▲▼ 誠實,教育,永慶,徵文,投稿,教育公益,品格,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶慈善基金會）

▲永慶慈善基金會董事劉炳耀指出，有這麼多家長、師長陪同學生一起參與誠實徵文比賽，共同成長，讓他很感動。

永慶加盟四品牌化身誠實種子的播種者
積極投入資源、推廣誠實徵文活動的陳立信會長分享，誠實徵文比賽不僅提供學生展現寫作能力的平台，更透過文字書寫與自我反思，引導孩子理解誠實、實踐誠實，隨著越來越多學生投稿，誠實的種子也一點一滴埋入他們心中，我們很欣慰。

王薏勝會長則說，中台灣賽區的徵文比賽至今已邁入第三年，累積超過5,460件作品，看到越來越多學校與家庭共同投入，也讓我們更有信心持續推動這項深具意義的教育公益行動。鄭珮紾會長坦言，教育是百年大計，誠實觀念要深植人心，需要長時間的推動，而這是一個對孩子有幫助、對社會有正面影響的活動，既然我們有能力做，就應該持續推動。林威志會長也指出，恭喜所有獲獎的同學們，能從2千多件作品中脫穎而出，真的不容易！也謝謝校長和老師的積極推動和指導，讓同學們不只是書寫誠實，而是從中學習理解和落實。

▲▼ 誠實,教育,永慶,徵文,投稿,教育公益,品格,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶慈善基金會）

▲臺中市政府教育局副局長賴緣如(左)、永慶慈善基金會董事劉炳耀(右)、永慶加盟四品牌中區經管會幹部，與獲獎學子合影留念。

國安國小投稿逾630件　獲頒誠實教育推廣獎學金
為了獎勵學校積極推廣誠實品格教育，永慶慈善基金會頒贈「誠實教育推廣獎學金」和「誠實教育績優獎學金」分別給予獲獎學生最多以及報名件數最多的學校。其中臺中市西屯區國安國小今年投稿件數高達636件，為中台灣區賽投稿數最多的學校，累計有14位學生獲獎，亦是今年獲獎學生最多的學校，故雙雙獲頒「誠實教育推廣獎學金」3萬元及「誠實教育績優獎學金」5萬元。臺中市豐原區富春國小、私立明德中學和私立衛道中學也都分別獲贈4萬元的「誠實教育績優獎學金」

「埋下誠實的種子－永慶誠實徵文比賽」舉辦四年，累計突破3萬件投稿作品，第四屆徵件範圍更擴展至台北、新北、竹苗、中彰投雲、台南與高雄共六大區域。未來，永慶慈善基金會將持續攜手教育界及社會各界，讓誠實價值向下扎根，為台灣社會培育更多正直善良的新世代。第四屆誠實徵文比賽完整得獎名單請見官網https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner

關鍵字： 誠實教育永慶徵文投稿教育公益品格永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

法拉利姐被「爆改」！　「霧唇＋接睫毛」變韓系女神

推薦閱讀

探究網路上的「剪裁真相」　曉明女中洪湘玲奪2026永慶誠實徵文比賽冠軍

探究網路上的「剪裁真相」　曉明女中洪湘玲奪2026永慶誠實徵文比賽冠軍

由永慶慈善基金會主辦的2026年「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮於6月6日下午假國立中興大學圖書館國際會議廳盛大舉行。

2026-06-10 12:48
台積電5月營收4169.75億元　年增3成「再創歷史單月新高」

台積電5月營收4169.75億元　年增3成「再創歷史單月新高」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2026 年 5 月營收報告。2026 年 5 月合併營收約為新台幣 4,169 億 7,500 萬元，較上月增加了 1.5%，較去年同期增加了 30.1%，再創歷史單月新高。

2026-06-10 13:39
期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

台股今（10日）開低走低，正逢期指結算日，加權指數終場大跌1478.9點，為史上單日下跌第6大，以43225.54點作收，跌幅3.31％，成交量1兆3240.93億元。

2026-06-10 13:36
3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

七家金控股超級股東會將於周五（12日）登場，而富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控接棒登百元大關，激勵近期金控股上攻氣勢，今（10）日則是漲多震盪拉回，國泰金、凱基金（2883）、元大金（2885）等三檔金控股盤中一度殺逾3%，多檔金控股多檔在平盤附近震盪整理，國票金（2889）、第一金（2892）則是逆勢翻紅。

2026-06-10 11:15
快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

台股今（10）日近午盤變臉，4大權值股與聯電（2303）同遇賣壓，加權指數狂殺逾1060.02點至43644.42點，跌逾2.37%。

2026-06-10 12:19
面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

618購物節、世界盃賽事相關促銷備貨需求，友達公告5月合併營收238.38億元，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，今（10）股價一度翻紅，追價買盤無力翻黑，仍力守月線大關，到12點過後成交量24萬張，居上市第三大個股，群創（3481）、彩晶（6116）跌幅逾1%。

2026-06-10 12:15
千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

高階被動元件因AI需求成長而供給吃緊，產業結構改變，外資券商國巨*（2327）合理股價一調升到市場最高的1500元，激勵股價連續兩天攻漲停，今（10）日再創908元分割以來新高價，蜜望實（8043）、日電貿（3090）等10檔被動元件股齊刷漲停。

2026-06-10 10:20
快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

重量級千金股大立光（3008）股東會釋出CPO利多，刺激股價應聲走揚，今（10）日開盤再拉出第2根漲停，累計2個交易日已漲735元，若以周一收盤價3535元購入一張，抱兩天可賺逾73.5萬元。

2026-06-10 09:46
快訊／外資落跑！今砍台股935億史上第8大　3天提款2791億

快訊／外資落跑！今砍台股935億史上第8大　3天提款2791億

外資大逃殺，今（10）日再度出手重砍台股935.74億元，刷台股史上單日賣超第8大，由於本周以來「天天賣」，累計3個交易日提款2791.59億元，台股因此承受逾千點的下跌。

2026-06-10 15:21
台股6月來修正1507點！法人：AI趨勢不變　高息ETF相對抗震

台股6月來修正1507點！法人：AI趨勢不變　高息ETF相對抗震

台股今（10）日開低走低，午盤後殺聲擴大，終場以下跌1478.9點、43225.54點作收，單日跌幅3.31%，統計自6月以來台股已向下修正1507.4點，不過法人認為AI趨勢並未改變，在估值衝高來回震盪調整下，高息ETF相對抗震。

2026-06-10 14:08

讀者迴響

熱門新聞

台指期大跳水！一度狂瀉逾2000點

郭台強「小孩玩大車」30億私募告吹　森崴下市3.8萬股民哀號

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

打房喊卡！楊金龍脫口「就到這」　10檔營建概念股逆勢飆漲停

森崴下市到底發生什麼事　郭台強「小孩玩大車」始末

千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

亞股跳水！日股下殺千點　韓股跌逾6%

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

快訊／台指期開殺！重挫955點　日韓股同摔

快訊／台股新增1檔「抓去關」　處置至6/24

台指期夜盤一度狂洩逾2000點　收盤站回43800大關

台積電5月營收4169.75億元　年增3成「再創歷史單月新高」

台積電跌25元至2280　台股挫519點至44185

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新竹氣爆

新竹氣爆
新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366