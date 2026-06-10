成為社會善的力量！永慶加盟四品牌中區經管會贊助2026誠實徵文比賽

▲永慶加盟四品牌中區經管會贊助2026永慶誠實徵文比賽，期盼透過企業力量，深耕誠實品格教育。（圖／永慶慈善基金會，下同）

財經中心／綜合報導

由永慶慈善基金會主辦、臺中市政府教育局指導、以及由永慶加盟四品牌中區經管會所贊助的2026年「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」大臺中區賽日前舉辦頒獎典禮。典禮活動於6月6日下午在國立中興大學圖書館國際會議廳盛大舉行。臺中市政府教育局副局長賴緣如、永慶不動產中區經管會長陳立信、永義房屋中區經管會長王薏勝、有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾、台慶不動產中區經管會長林威志、臺中市富春國小校長吳夢竹、國安國小主任盧庚立、衛道中學組長曾俊傑，以及近百位家長都蒞臨現場，共同見證學童們的榮耀時刻。

臺中市參與規模全台第一 誠實教育成果亮眼

今年永慶誠實徵文比賽大臺中區賽（臺中、彰化、南投、雲林）共吸引233所學校、2,274件作品參賽，較去年成長8%，連續三年穩健成長。其中有190所臺中市國中小學參與投稿，占全市學校總數超過6成，為全台參與校數最多的縣市！

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而臺中市學生投稿作品達1,962件，占中台灣區總投稿量86%，較去年成長43%，展現臺中市各級學校對品德教育與閱讀寫作推動的高度重視。此外，今年中台灣賽區的各組前五名得主中，有8位來自臺中市，前五名獲獎率高達53%；整體獲獎學生105人中，臺中市學生占76位，獲獎率達72%，表現十分亮眼。

賴緣如副局長致詞時也肯定永慶攜手產官學界，成功讓誠實的品德種子在基層校園開花結果。主辦永慶誠實徵文比賽的永慶慈善基金會董事長趙怡表示，誠實是社會信任的基石，也是孩子人格養成的重要起點。面對資訊快速流通與詐騙事件頻傳的時代，誠實更顯珍貴。另一方面，永慶慈善基金會董事劉炳耀則感到很欣慰，他表示，有這麼多家長願意陪伴孩子一同參與、共同成長。因為誠實不僅是品格教育的重要核心，更是台灣社會與產業發展的重要基礎，唯有建立信任，社會與經濟才能持續進步。

▲永慶慈善基金會董事劉炳耀指出，有這麼多家長、師長陪同學生一起參與誠實徵文比賽，共同成長，讓他很感動。

永慶加盟四品牌化身誠實種子的播種者

積極投入資源、推廣誠實徵文活動的陳立信會長分享，誠實徵文比賽不僅提供學生展現寫作能力的平台，更透過文字書寫與自我反思，引導孩子理解誠實、實踐誠實，隨著越來越多學生投稿，誠實的種子也一點一滴埋入他們心中，我們很欣慰。

王薏勝會長則說，中台灣賽區的徵文比賽至今已邁入第三年，累積超過5,460件作品，看到越來越多學校與家庭共同投入，也讓我們更有信心持續推動這項深具意義的教育公益行動。鄭珮紾會長坦言，教育是百年大計，誠實觀念要深植人心，需要長時間的推動，而這是一個對孩子有幫助、對社會有正面影響的活動，既然我們有能力做，就應該持續推動。林威志會長也指出，恭喜所有獲獎的同學們，能從2千多件作品中脫穎而出，真的不容易！也謝謝校長和老師的積極推動和指導，讓同學們不只是書寫誠實，而是從中學習理解和落實。

▲臺中市政府教育局副局長賴緣如(左)、永慶慈善基金會董事劉炳耀(右)、永慶加盟四品牌中區經管會幹部，與獲獎學子合影留念。

國安國小投稿逾630件 獲頒誠實教育推廣獎學金

為了獎勵學校積極推廣誠實品格教育，永慶慈善基金會頒贈「誠實教育推廣獎學金」和「誠實教育績優獎學金」分別給予獲獎學生最多以及報名件數最多的學校。其中臺中市西屯區國安國小今年投稿件數高達636件，為中台灣區賽投稿數最多的學校，累計有14位學生獲獎，亦是今年獲獎學生最多的學校，故雙雙獲頒「誠實教育推廣獎學金」3萬元及「誠實教育績優獎學金」5萬元。臺中市豐原區富春國小、私立明德中學和私立衛道中學也都分別獲贈4萬元的「誠實教育績優獎學金」

「埋下誠實的種子－永慶誠實徵文比賽」舉辦四年，累計突破3萬件投稿作品，第四屆徵件範圍更擴展至台北、新北、竹苗、中彰投雲、台南與高雄共六大區域。未來，永慶慈善基金會將持續攜手教育界及社會各界，讓誠實價值向下扎根，為台灣社會培育更多正直善良的新世代。第四屆誠實徵文比賽完整得獎名單請見官網https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner。