「2026台美城市產業商機媒合會」　打造一站式台美產業商機平台

▲「2026台美城市產業商機媒合會」海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助台灣企業掌握美國市場商機，並深化與美國各州產業資源之交流，由台北市政府主辦、台北市進出口公會(IEAT)執行的「2026台美城市產業商機媒合會」將攜手美國22州駐台辦事處於7月30日至7月31日假台大醫院國際會議中心2樓盛大登場。

美國是全球最大消費市場、我國最大出口市場，更是值得台灣廠商加強產業合作商貿交流的市場。IEAT黃文榮秘書長強調，此活動針對有意經營美國市場且對市場有不同階段需求的台商所規劃的特別活動，更是一站式全領域台美產業商機平台；如其中4個論壇邀請產學實務專家聚焦分享全球變局下美國焦點產業政策及有哪些重點合作領域及如何實務布局，也分享台商赴美拓銷、市場布局與供應鏈協作經驗及風險管理等實務作法。

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12場次產業說明會是針對想了解各州產業合作機會的業者辦理，總計邀請20州政府代表聚焦說明半導體、機器人、AI產業、無人機、醫療科技、食品製造等重點領域之合作機會。對於要拓銷美國市場的出口業者，活動中也有介紹Amazon及NewEgg電商平台數位拓銷經驗及落地美國市場之專業法律、稅務等服務鏈資源的場次。

黃秘書長也特別指出，美國產品是台灣重要進口來源，台灣進口業者將可以看到來自18州涵蓋食品及食品原物料、航太、生技醫材與健康照護、綠色材料與永續環保、工業技術與智慧應用等多元美國供應商的產品，此活動是最大多元的美國商品展示平台。

機會難得，歡迎有意拓展美國市場、進口採購、赴美布局及欲了解美國各州產業合作商機及相關市場經營環境之企業業者報名參加。

時間：2026年7月30日(星期四)至7月31日(星期五)10:00-17:30

地點：台大醫院國際會議中心2F(台北市中正區徐州路2號)