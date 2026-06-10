ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「2026台美城市產業商機媒合會」　打造一站式台美產業商機平台

▲「2026台美城市產業商機媒合會」海報。（圖／IEAT提供）。

▲「2026台美城市產業商機媒合會」海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助台灣企業掌握美國市場商機，並深化與美國各州產業資源之交流，由台北市政府主辦、台北市進出口公會(IEAT)執行的「2026台美城市產業商機媒合會」將攜手美國22州駐台辦事處於7月30日至7月31日假台大醫院國際會議中心2樓盛大登場。

美國是全球最大消費市場、我國最大出口市場，更是值得台灣廠商加強產業合作商貿交流的市場。IEAT黃文榮秘書長強調，此活動針對有意經營美國市場且對市場有不同階段需求的台商所規劃的特別活動，更是一站式全領域台美產業商機平台；如其中4個論壇邀請產學實務專家聚焦分享全球變局下美國焦點產業政策及有哪些重點合作領域及如何實務布局，也分享台商赴美拓銷、市場布局與供應鏈協作經驗及風險管理等實務作法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

12場次產業說明會是針對想了解各州產業合作機會的業者辦理，總計邀請20州政府代表聚焦說明半導體、機器人、AI產業、無人機、醫療科技、食品製造等重點領域之合作機會。對於要拓銷美國市場的出口業者，活動中也有介紹Amazon及NewEgg電商平台數位拓銷經驗及落地美國市場之專業法律、稅務等服務鏈資源的場次。

黃秘書長也特別指出，美國產品是台灣重要進口來源，台灣進口業者將可以看到來自18州涵蓋食品及食品原物料、航太、生技醫材與健康照護、綠色材料與永續環保、工業技術與智慧應用等多元美國供應商的產品，此活動是最大多元的美國商品展示平台。

機會難得，歡迎有意拓展美國市場、進口採購、赴美布局及欲了解美國各州產業合作商機及相關市場經營環境之企業業者報名參加。

時間：2026年7月30日(星期四)至7月31日(星期五)10:00-17:30

地點：台大醫院國際會議中心2F(台北市中正區徐州路2號)

關鍵字： 台美城市產業商機媒合會一站式商機平台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃沐妍5分鐘光速產子！　秒跟醫生說「想生第二胎」

推薦閱讀

台積電5月營收4169.75億元　年增3成「再創歷史單月新高」

台積電5月營收4169.75億元　年增3成「再創歷史單月新高」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2026 年 5 月營收報告。2026 年 5 月合併營收約為新台幣 4,169 億 7,500 萬元，較上月增加了 1.5%，較去年同期增加了 30.1%，再創歷史單月新高。

2026-06-10 13:39
期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

台股今（10日）開低走低，正逢期指結算日，加權指數終場大跌1478.9點，為史上單日下跌第6大，以43225.54點作收，跌幅3.31％，成交量1兆3240.93億元。

2026-06-10 13:36
3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

七家金控股超級股東會將於周五（12日）登場，而富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控接棒登百元大關，激勵近期金控股上攻氣勢，今（10）日則是漲多震盪拉回，國泰金、凱基金（2883）、元大金（2885）等三檔金控股盤中一度殺逾3%，多檔金控股多檔在平盤附近震盪整理，國票金（2889）、第一金（2892）則是逆勢翻紅。

2026-06-10 11:15
快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

台股今（10）日近午盤變臉，4大權值股與聯電（2303）同遇賣壓，加權指數狂殺逾1060.02點至43644.42點，跌逾2.37%。

2026-06-10 12:19
面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

618購物節、世界盃賽事相關促銷備貨需求，友達公告5月合併營收238.38億元，累計前5月營收1149.7億元，年減3.72%，今（10）股價一度翻紅，追價買盤無力翻黑，仍力守月線大關，到12點過後成交量24萬張，居上市第三大個股，群創（3481）、彩晶（6116）跌幅逾1%。

2026-06-10 12:15
千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

高階被動元件因AI需求成長而供給吃緊，產業結構改變，外資券商國巨*（2327）合理股價一調升到市場最高的1500元，激勵股價連續兩天攻漲停，今（10）日再創908元分割以來新高價，蜜望實（8043）、日電貿（3090）等10檔被動元件股齊刷漲停。

2026-06-10 10:20
快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

重量級千金股大立光（3008）股東會釋出CPO利多，刺激股價應聲走揚，今（10）日開盤再拉出第2根漲停，累計2個交易日已漲735元，若以周一收盤價3535元購入一張，抱兩天可賺逾73.5萬元。

2026-06-10 09:46
快訊／外資落跑！今砍台股935億史上第8大　3天提款2791億

快訊／外資落跑！今砍台股935億史上第8大　3天提款2791億

外資大逃殺，今（10）日再度出手重砍台股935.74億元，刷台股史上單日賣超第8大，由於本周以來「天天賣」，累計3個交易日提款2791.59億元，台股因此承受逾千點的下跌。

2026-06-10 15:21
台股6月來修正1507點！法人：AI趨勢不變　高息ETF相對抗震

台股6月來修正1507點！法人：AI趨勢不變　高息ETF相對抗震

台股今（10）日開低走低，午盤後殺聲擴大，終場以下跌1478.9點、43225.54點作收，單日跌幅3.31%，統計自6月以來台股已向下修正1507.4點，不過法人認為AI趨勢並未改變，在估值衝高來回震盪調整下，高息ETF相對抗震。

2026-06-10 14:08
亞股跳水！日股下殺千點　韓股跌逾6%

亞股跳水！日股下殺千點　韓股跌逾6%

亞股遇空軍突襲，台股盤中大跌逾1238.72點至43465.72點，日韓股市同樣遭血洗，日經225指數跌逾千點，韓股跌幅超過6%。

2026-06-10 12:45

讀者迴響

熱門新聞

台指期大跳水！一度狂瀉逾2000點

郭台強「小孩玩大車」30億私募告吹　森崴下市3.8萬股民哀號

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

打房喊卡！楊金龍脫口「就到這」　10檔營建概念股逆勢飆漲停

森崴下市到底發生什麼事　郭台強「小孩玩大車」始末

千元目標+1！國巨創新高大關　10檔被動元件股齊刷漲停

期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

亞股跳水！日股下殺千點　韓股跌逾6%

快訊／韭菜大翻車！佳必琪、群聯雙爆違約交割　3券商通報

快訊／大立光拉第2根漲停！　1張抱2天現賺73.5萬元

面板股校正回歸！雙虎翻紅再遇挫　彩晶跌逾1%

3金控帶量殺3%！　國票金、第一金逆勢翻紅抗跌

快訊／台指期開殺！重挫955點　日韓股同摔

快訊／台股新增1檔「抓去關」　處置至6/24

台指期夜盤一度狂洩逾2000點　收盤站回43800大關

台積電5月營收4169.75億元　年增3成「再創歷史單月新高」

台積電跌25元至2280　台股挫519點至44185

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新竹氣爆

新竹氣爆
新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

新竹便當店氣爆！麵包店夫妻遭磚牆壓困　搶救無效雙亡

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

黃仁勳兆元宴座上賓　已婚董座電梯激吻選美皇后遭爆「弱精症」　勝宏科技股價一天蒸發932億

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

銀山溫泉旅遊夯 日和旅行社獲山形縣觀光大使

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

川普來了！全場噓聲大作　美國史上首位現任總統親臨NBA決賽觀戰

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366