竹苗師生共同響應永慶誠實徵文比賽　首屆吸引逾千人投稿



▲永慶誠實徵文比賽今年在竹苗區徵件，新竹市曙光國小共有533位學生投稿、39位學生獲獎。（圖／永慶慈善基金會，下同）

財經中心／綜合報導

2026「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」得獎名單揭曉，在竹苗賽區中，新竹市曙光國小表現亮眼，共有39位同學獲獎，是本屆比賽六大賽區當中，獲獎人數最多的學校！此外，竹苗區各組別首獎，分別是苗栗縣建國國小劉宥槿同學、新竹縣六家國小蕭語辰同學、新竹市內湖國中鄭芷宜同學，評審團也特別稱讚獲獎作品論點深刻且引用得當，將生活題材寫出深刻哲思，韻味悠長，令人讚嘆。





▲永慶慈善基金會特別頒發誠實教育獎學金，感謝學校用心推動誠實品德，典禮中請到新竹市長高虹安一同見證。

產官學聯手 讓誠實品德扎根校園

永慶誠實徵文比賽今年首度將新竹市、新竹縣及苗栗縣納入徵件範圍，共吸引86所學校、1,177件作品參賽。主辦單位永慶慈善基金會深知學校是推動品格教育的核心陣地，特別設置「誠實教育獎學金」，感謝學校用心耕耘校園品格。新竹市曙光國小積極鼓勵學子參與，全校共投稿533件作品，是竹苗區投稿最多的學校，獲頒「誠實教育推廣獎學金」3萬元；該校也因為獲獎人數最多，共計有39位同學獲獎，亦獲頒「誠實教育績優獎學金」5萬元，師生共同展現的誠實文教力深受肯定。

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曙光國小校長徐汶鈴表示，學校平時就相當重視學生語文能力與寫作素養的培養，希望孩子能透過閱讀、思考與書寫，學會表達自己的想法與感受。此次非常感謝永慶慈善基金會提供這樣優質的平台，讓學生有機會發揮寫作能力、展現學習成果，也透過創作進一步思考誠實的重要價值。

另外，新竹市內湖國中與新竹縣成功國中，同樣也獲頒「誠實教育績優獎學金」。新竹市內湖國中校長劉惠芬說，學校平時積極推動閱讀素養的扎根，鼓勵孩子從生活中的小事觀察、思考，用文字寫下自己的想法，也養成獨立思考的能力。這樣的比賽對孩子來說是很好的經驗，也期許未來能持續參與。





▲本屆永慶誠實徵文比賽各組第一名同學。

首獎作品評審盛讚：文筆富含真摯情感

本屆誠實徵文比賽共分成三組：國小中年級組、國小高年級組、國中組。國小中年級組題目是「我心目中的誠實小英雄」，竹苗區賽獲得國小中年級組第一名的是苗栗縣建國國小的劉宥槿，他描寫班上同學勇於承認錯誤，以平實的敘事側寫出誠實者如英雄般的帥氣姿態，文筆華麗並富有層次，贏得評審青睞。

國小高年級題目則是「那一刻，我選擇誠實」，新竹縣六家國小蕭語辰未刻意引用名言佳句，反而以富有生命力的文字與濃郁的情感，敘寫自己打破花盆的真實生活經驗，成功拿下國小高年級組冠軍。國中組題目「誠實與信任」，第一名是新竹市內湖國中鄭芷宜，他以「誠實方能贏得他人信任」的因果關係闡釋，引他人事例說明題旨，敘自己經歷反躬自省，段段扣合誠實帶來信任的重要性，獲評審盛讚、實為佳作。





▲竹苗區永慶加盟四品牌逾220店攜手推動誠實徵文比賽，盼將誠實力量扎根竹苗。

主辦單位永慶慈善基金會趙怡董事長表示，「誠實」是永慶房產集團從創立第一天起就堅持的核心價值，近年積極舉辦全台防詐講座，並持續推動「誠實寫作」運動，期盼引導成長階段的孩子體認誠實的高貴品德。趙怡強調，「誠實」是民主法治與社會發展的基石，希望透過寫作讓孩子在進入複雜的社會前，先經歷一段心靈淨化的過程，藉由產官學媒攜手合作，讓誠實在台灣校園向下扎根。

永慶誠實徵文比賽由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，永慶房產集團加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)共同贊助。自2023年於雙北市開辦以來，規模逐年擴大，今年第四屆徵件範圍包括臺北市、新北市、竹苗區(竹竹苗)、大臺中區(中彰投雲)、臺南市、高雄市，全台總徵件數達11,287件、共775所學校參與，四年來全台累計投稿量也已突破3萬件。第四屆永慶徵文比賽完整得獎名單可見官網：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/。