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竹苗師生共同響應永慶誠實徵文比賽　首屆吸引逾千人投稿

▲▼ 誠實教育,徵文,比賽,竹苗區,永慶慈善基金會,品格,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶慈善基金會提供）
▲永慶誠實徵文比賽今年在竹苗區徵件，新竹市曙光國小共有533位學生投稿、39位學生獲獎。（圖／永慶慈善基金會，下同）

財經中心／綜合報導

2026「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」得獎名單揭曉，在竹苗賽區中，新竹市曙光國小表現亮眼，共有39位同學獲獎，是本屆比賽六大賽區當中，獲獎人數最多的學校！此外，竹苗區各組別首獎，分別是苗栗縣建國國小劉宥槿同學、新竹縣六家國小蕭語辰同學、新竹市內湖國中鄭芷宜同學，評審團也特別稱讚獲獎作品論點深刻且引用得當，將生活題材寫出深刻哲思，韻味悠長，令人讚嘆。
 

▲▼ 誠實教育,徵文,比賽,竹苗區,永慶慈善基金會,品格,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶慈善基金會提供）
▲永慶慈善基金會特別頒發誠實教育獎學金，感謝學校用心推動誠實品德，典禮中請到新竹市長高虹安一同見證。

產官學聯手　讓誠實品德扎根校園
永慶誠實徵文比賽今年首度將新竹市、新竹縣及苗栗縣納入徵件範圍，共吸引86所學校、1,177件作品參賽。主辦單位永慶慈善基金會深知學校是推動品格教育的核心陣地，特別設置「誠實教育獎學金」，感謝學校用心耕耘校園品格。新竹市曙光國小積極鼓勵學子參與，全校共投稿533件作品，是竹苗區投稿最多的學校，獲頒「誠實教育推廣獎學金」3萬元；該校也因為獲獎人數最多，共計有39位同學獲獎，亦獲頒「誠實教育績優獎學金」5萬元，師生共同展現的誠實文教力深受肯定。

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曙光國小校長徐汶鈴表示，學校平時就相當重視學生語文能力與寫作素養的培養，希望孩子能透過閱讀、思考與書寫，學會表達自己的想法與感受。此次非常感謝永慶慈善基金會提供這樣優質的平台，讓學生有機會發揮寫作能力、展現學習成果，也透過創作進一步思考誠實的重要價值。

另外，新竹市內湖國中與新竹縣成功國中，同樣也獲頒「誠實教育績優獎學金」。新竹市內湖國中校長劉惠芬說，學校平時積極推動閱讀素養的扎根，鼓勵孩子從生活中的小事觀察、思考，用文字寫下自己的想法，也養成獨立思考的能力。這樣的比賽對孩子來說是很好的經驗，也期許未來能持續參與。
 

▲▼ 誠實教育,徵文,比賽,竹苗區,永慶慈善基金會,品格,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶慈善基金會提供）
▲本屆永慶誠實徵文比賽各組第一名同學。

首獎作品評審盛讚：文筆富含真摯情感
本屆誠實徵文比賽共分成三組：國小中年級組、國小高年級組、國中組。國小中年級組題目是「我心目中的誠實小英雄」，竹苗區賽獲得國小中年級組第一名的是苗栗縣建國國小的劉宥槿，他描寫班上同學勇於承認錯誤，以平實的敘事側寫出誠實者如英雄般的帥氣姿態，文筆華麗並富有層次，贏得評審青睞。

國小高年級題目則是「那一刻，我選擇誠實」，新竹縣六家國小蕭語辰未刻意引用名言佳句，反而以富有生命力的文字與濃郁的情感，敘寫自己打破花盆的真實生活經驗，成功拿下國小高年級組冠軍。國中組題目「誠實與信任」，第一名是新竹市內湖國中鄭芷宜，他以「誠實方能贏得他人信任」的因果關係闡釋，引他人事例說明題旨，敘自己經歷反躬自省，段段扣合誠實帶來信任的重要性，獲評審盛讚、實為佳作。

▲▼ 誠實教育,徵文,比賽,竹苗區,永慶慈善基金會,品格,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶慈善基金會提供）

▲竹苗區永慶加盟四品牌逾220店攜手推動誠實徵文比賽，盼將誠實力量扎根竹苗。

主辦單位永慶慈善基金會趙怡董事長表示，「誠實」是永慶房產集團從創立第一天起就堅持的核心價值，近年積極舉辦全台防詐講座，並持續推動「誠實寫作」運動，期盼引導成長階段的孩子體認誠實的高貴品德。趙怡強調，「誠實」是民主法治與社會發展的基石，希望透過寫作讓孩子在進入複雜的社會前，先經歷一段心靈淨化的過程，藉由產官學媒攜手合作，讓誠實在台灣校園向下扎根。

永慶誠實徵文比賽由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，永慶房產集團加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)共同贊助。自2023年於雙北市開辦以來，規模逐年擴大，今年第四屆徵件範圍包括臺北市、新北市、竹苗區(竹竹苗)、大臺中區(中彰投雲)、臺南市、高雄市，全台總徵件數達11,287件、共775所學校參與，四年來全台累計投稿量也已突破3萬件。第四屆永慶徵文比賽完整得獎名單可見官網：https://event.udn.com/yccontest2026/winnerlist/

關鍵字： 誠實教育徵文比賽竹苗區永慶慈善基金會品格永慶房市訊息永慶必知小常識

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