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【億級房仲】永慶不動產周文惠團隊　藉49%聯賣率達成億元業績

▲▼ 永慶房產,高雄,房仲,加盟,億元業績,房地產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋 。（圖／永慶房產集團提供）
▲在周文惠帶領下，永慶不動產高雄博愛凱璿加盟店業績已連續3年破億，穩坐億級店之列。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

2025年永慶加盟體系內，全台共有11家加盟店單店業績突破1億元，高雄市便佔了3家。其中永慶不動產高雄博愛凱璿加盟店憑藉49%的聯賣率，2025年成功達成億元業績里程碑，且該店已連續三年業績破億，累計業績達3.6億元，穩坐億級店之列。店東周文惠在永慶加盟體系共開出41家加盟店，她直言團隊穩健成長的關鍵，就是緊跟永慶加盟總部的步伐。「永慶房產集團擁有龐大後勤團隊洞察市場，無需自創高招，只要總部推動政策便強勢跟上，帶著店長與同仁往前衝，就是逆勢突圍的不二法門！」

看見資源挹注與數位化差距　加入永慶成人生最棒選擇
周文惠1980年代跟著先生的建設公司加入不動產廣告行銷，後來進入中信房屋成為房仲，就在準備加盟第三家門市時止步。因為她觀察到，永慶不動產在數位化與行銷靈活度上明顯領先同業，憑藉自己對市場趨勢的敏感度，毅然做出轉換品牌的決定。

「2009年時，當時永慶不動產的加盟制度才剛推行幾年，但我能很清楚看到永慶集團的行銷力有多強。」加上周文惠夫婦有在海外經營連鎖餐廳的經驗，更能以加盟事業的視角評估永慶潛力，最終決定放手一搏。她也記得10年前到永慶總部參觀時，見到上百人規模的資訊部門時的震撼，深刻理解孫慶餘董事長在加盟事業初期，便投入大量資源打底的決心。

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周文惠對集團的信任，在永慶加盟總部陸續推出其他加盟品牌時可以看到，2012年台慶不動產甫推出時，周文惠是全台第一個加盟的店東；2021年永義房屋推出，她也是第一位預約加盟。目前團隊三品牌並行，產品線不限於房屋，更涵蓋土地、商辦與豪宅等全方位領域。「我相信永慶加盟總部推任何品牌、做任何決策，都是為了讓我們市佔率更好。」周文惠對加盟總部的眾多決策都打從心底認同，只要跟著走就對了。
 

▲▼ 永慶房產,高雄,房仲,加盟,億元業績,房地產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋 。（圖／永慶房產集團提供）
▲周文惠認為，透過聯賣制度強強聯手，成交快速，能穩定創造績效。

聯賣機制放大成交速度　團隊緊密合作屢創佳績
去年周文惠團隊總聯賣業績共達到5.4億元，佔了整體業績的一半，高聯賣率成了團隊維持成交速度的最大利器。周文惠指出，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全台1,600多家加盟店，只要物件上架，便能跨店聯賣，進而加速成交。「團隊庫存量大，一直曝光一直推，聯賣率自然高，透過全國永慶四品牌加盟店強強聯手，成交速度絕對大勝單打獨鬥的模式。」

周文惠加盟永慶不動產17年，已發展成永慶加盟體系店數最多的團隊，因而吸引各方頂尖好手加入。她分享，一位從其他房仲品牌轉戰而來的業務，業績較過去大幅飆升3倍，晉升千萬經紀人員。該名同仁說，從未見過向心力如此強大的團隊，遇棘手案件時，成員不分你我共同討論解決，真正做到「手心向下、互相拉拔」。這種把夥伴當成家人的氛圍，讓工作格外輕鬆，甚至主動將妻子與妹妹引薦加入。

另一位來自豪華進口車品牌的頂尖業務，同樣在團隊中創下亮眼佳績。她去年度業績突破千萬，儘管期間曾因病住院，但團隊強大的互助機制，只要一通電話，店長與夥伴便會立刻補位協助處理，讓她在病榻上依然能順利成交。同仁說，相較於汽車銷售，團隊能支援的有限，而永慶的團隊合作讓自己免於單打獨鬥，今年第一季剛結束，她的業績已達700多萬，每月穩定成交3~5件案件。
 

▲▼ 永慶房產,高雄,房仲,加盟,億元業績,房地產,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋 。（圖／永慶房產集團提供）
▲周文惠在永慶加盟體系已開出41家加盟店，是體系內店數最多的團隊。

二代加入成最佳後援　蓄積實力迎戰市場變動
事業版圖已具規模，周文惠也啟動傳承計畫，目前她的三名子女都加入團隊，擔任幕僚要職。長子業務能力出色，曾拿下台慶不動產全國第一名，現負責業務督導與教育訓練；次子考取代書資格，專責交易安全管理，並吸引多位曾任職信義房屋的優秀代書加入，組成強健的風控後援團隊；女兒原為中醫師，現轉任整個管理處的內勤督導。

展望今年，周文惠設定業績年成長10~20%的目標，整體策略仍以培訓年輕店長與基本功強化為主，確保業務能力跟得上市場變化。她深信，只要將年輕幹部輔導到位，並親自嚴格把關各店的交易安全流程，待未來下一波市場行情往上時，團隊勢必能迎來更大幅度的爆發與成長。

關鍵字： 永慶房產高雄房仲加盟億元業績房地產永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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