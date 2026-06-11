【億級房仲】永慶不動產周文惠團隊　藉49%聯賣率達成億元業績



▲在周文惠帶領下，永慶不動產高雄博愛凱璿加盟店業績已連續3年破億，穩坐億級店之列。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

2025年永慶加盟體系內，全台共有11家加盟店單店業績突破1億元，高雄市便佔了3家。其中永慶不動產高雄博愛凱璿加盟店憑藉49%的聯賣率，2025年成功達成億元業績里程碑，且該店已連續三年業績破億，累計業績達3.6億元，穩坐億級店之列。店東周文惠在永慶加盟體系共開出41家加盟店，她直言團隊穩健成長的關鍵，就是緊跟永慶加盟總部的步伐。「永慶房產集團擁有龐大後勤團隊洞察市場，無需自創高招，只要總部推動政策便強勢跟上，帶著店長與同仁往前衝，就是逆勢突圍的不二法門！」

看見資源挹注與數位化差距 加入永慶成人生最棒選擇

周文惠1980年代跟著先生的建設公司加入不動產廣告行銷，後來進入中信房屋成為房仲，就在準備加盟第三家門市時止步。因為她觀察到，永慶不動產在數位化與行銷靈活度上明顯領先同業，憑藉自己對市場趨勢的敏感度，毅然做出轉換品牌的決定。

「2009年時，當時永慶不動產的加盟制度才剛推行幾年，但我能很清楚看到永慶集團的行銷力有多強。」加上周文惠夫婦有在海外經營連鎖餐廳的經驗，更能以加盟事業的視角評估永慶潛力，最終決定放手一搏。她也記得10年前到永慶總部參觀時，見到上百人規模的資訊部門時的震撼，深刻理解孫慶餘董事長在加盟事業初期，便投入大量資源打底的決心。

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周文惠對集團的信任，在永慶加盟總部陸續推出其他加盟品牌時可以看到，2012年台慶不動產甫推出時，周文惠是全台第一個加盟的店東；2021年永義房屋推出，她也是第一位預約加盟。目前團隊三品牌並行，產品線不限於房屋，更涵蓋土地、商辦與豪宅等全方位領域。「我相信永慶加盟總部推任何品牌、做任何決策，都是為了讓我們市佔率更好。」周文惠對加盟總部的眾多決策都打從心底認同，只要跟著走就對了。





▲周文惠認為，透過聯賣制度強強聯手，成交快速，能穩定創造績效。

聯賣機制放大成交速度 團隊緊密合作屢創佳績

去年周文惠團隊總聯賣業績共達到5.4億元，佔了整體業績的一半，高聯賣率成了團隊維持成交速度的最大利器。周文惠指出，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全台1,600多家加盟店，只要物件上架，便能跨店聯賣，進而加速成交。「團隊庫存量大，一直曝光一直推，聯賣率自然高，透過全國永慶四品牌加盟店強強聯手，成交速度絕對大勝單打獨鬥的模式。」

周文惠加盟永慶不動產17年，已發展成永慶加盟體系店數最多的團隊，因而吸引各方頂尖好手加入。她分享，一位從其他房仲品牌轉戰而來的業務，業績較過去大幅飆升3倍，晉升千萬經紀人員。該名同仁說，從未見過向心力如此強大的團隊，遇棘手案件時，成員不分你我共同討論解決，真正做到「手心向下、互相拉拔」。這種把夥伴當成家人的氛圍，讓工作格外輕鬆，甚至主動將妻子與妹妹引薦加入。

另一位來自豪華進口車品牌的頂尖業務，同樣在團隊中創下亮眼佳績。她去年度業績突破千萬，儘管期間曾因病住院，但團隊強大的互助機制，只要一通電話，店長與夥伴便會立刻補位協助處理，讓她在病榻上依然能順利成交。同仁說，相較於汽車銷售，團隊能支援的有限，而永慶的團隊合作讓自己免於單打獨鬥，今年第一季剛結束，她的業績已達700多萬，每月穩定成交3~5件案件。





▲周文惠在永慶加盟體系已開出41家加盟店，是體系內店數最多的團隊。

二代加入成最佳後援 蓄積實力迎戰市場變動

事業版圖已具規模，周文惠也啟動傳承計畫，目前她的三名子女都加入團隊，擔任幕僚要職。長子業務能力出色，曾拿下台慶不動產全國第一名，現負責業務督導與教育訓練；次子考取代書資格，專責交易安全管理，並吸引多位曾任職信義房屋的優秀代書加入，組成強健的風控後援團隊；女兒原為中醫師，現轉任整個管理處的內勤督導。

展望今年，周文惠設定業績年成長10~20%的目標，整體策略仍以培訓年輕店長與基本功強化為主，確保業務能力跟得上市場變化。她深信，只要將年輕幹部輔導到位，並親自嚴格把關各店的交易安全流程，待未來下一波市場行情往上時，團隊勢必能迎來更大幅度的爆發與成長。