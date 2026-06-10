物流倉儲風險管理暨AI智慧防災研討會　兩公協會共同主辦

▲智慧物流時代下的防災與企業韌性研討會本月15日舉行。(圖/北市航空貨運承攬公會提供)

記者張佩芬／台北報導

看得見的倉儲，看不見的風險，從風險管理到企業韌性的關鍵：AI×數位孿生×智慧防災×保險風控。近年物流倉儲產業面臨高密度儲位、自動化設備、鋰電池、AI智慧系統等新型態風險，台北市航空貨運承攬公會與台灣國際物流暨供應鏈協會本月15日特別邀請保險風控、智慧物流科技及數位孿生領域專家，共同探討智慧物流時代下的防災與企業韌性。

研討亮點包括：倉儲火災案例解析、消防法規與安全管理、AI智慧監控與Thermal AI熱感應、Digital Twin數位孿生應用、倉儲火險與再保險策略、企業風險管理與營運韌性。邀請到新安東京海上產險王裕傑協理、歐德堡股份有限公司賴景甫總經理、睿麒保險經紀人潘人慈董事長主講。

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活動時間115/06/15(一)13:30～16:50(13:00 報到)，地點在集思北科大會議中心貝塔廳(台北市忠孝東路三段1號2樓)。

主辦單位表示誠摯邀請物流、倉儲、貨運、供應鏈及相關產業先進踴躍參加。報名連結：

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