期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（10日）開低走低，正逢期指結算日，加權指數終場大跌1478.9點，為史上單日下跌第6大，以43225.54點作收，跌幅3.31％，成交量1兆3240.93億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌122.99點開出，指數開低走低，盤中最高達44676.49點，最低43225.54點，終場收在43225.54點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到2255元，為今日最低價，跌幅2.17％；鴻海（2317）下跌14.5元至263元；聯發科（2454）下跌320元至4155元；廣達（2382）上漲5.5元來到380.5元；長榮（2603）上漲1元至223元。

今天漲幅前5名個股為松川精密（7788）上漲23.5元，漲幅10％；海悅（2348）上漲7.1元，漲幅10％；全坤建（2509）上漲1.3元，漲幅10％；欣巴巴（9906）上漲4.2元，漲幅9.99％；京城（2524）上漲3.4元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為光聖（6442）下跌210元，跌幅10％；富世達（6805）下跌195元，跌幅10％；全新（2455）下跌39.5元，跌幅10％；國精化（4722）下跌24.5元，跌幅10％；新日興（3376）下跌23.5元，跌幅10％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 松川精密（7788） 258.5 ▲23.5 ▲10.0％ 海悅（2348） 78.1 ▲7.1 ▲10.0％ 全坤建（2509） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 欣巴巴（9906） 46.25 ▲4.2 ▲9.99％ 京城（2524） 37.5 ▲3.4 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 光聖（6442） 1890.0 ▼210.0 ▼10.0％ 富世達（6805） 1755.0 ▼195.0 ▼10.0％ 全新（2455） 355.5 ▼39.5 ▼10.0％ 國精化（4722） 220.5 ▼24.5 ▼10.0％ 新日興（3376） 211.5 ▼23.5 ▼10.0％

資料來源：證交所