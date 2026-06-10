期指壓低結算！台股狠殺1478點史上第6大　台積電收最低2255元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（10日）開低走低，正逢期指結算日，加權指數終場大跌1478.9點，為史上單日下跌第6大，以43225.54點作收，跌幅3.31％，成交量1兆3240.93億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌122.99點開出，指數開低走低，盤中最高達44676.49點，最低43225.54點，終場收在43225.54點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到2255元，為今日最低價，跌幅2.17％；鴻海（2317）下跌14.5元至263元；聯發科（2454）下跌320元至4155元；廣達（2382）上漲5.5元來到380.5元；長榮（2603）上漲1元至223元。
今天漲幅前5名個股為松川精密（7788）上漲23.5元，漲幅10％；海悅（2348）上漲7.1元，漲幅10％；全坤建（2509）上漲1.3元，漲幅10％；欣巴巴（9906）上漲4.2元，漲幅9.99％；京城（2524）上漲3.4元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為光聖（6442）下跌210元，跌幅10％；富世達（6805）下跌195元，跌幅10％；全新（2455）下跌39.5元，跌幅10％；國精化（4722）下跌24.5元，跌幅10％；新日興（3376）下跌23.5元，跌幅10％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|松川精密（7788）
|258.5
|▲23.5
|▲10.0％
|海悅（2348）
|78.1
|▲7.1
|▲10.0％
|全坤建（2509）
|14.3
|▲1.3
|▲10.0％
|欣巴巴（9906）
|46.25
|▲4.2
|▲9.99％
|京城（2524）
|37.5
|▲3.4
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|光聖（6442）
|1890.0
|▼210.0
|▼10.0％
|富世達（6805）
|1755.0
|▼195.0
|▼10.0％
|全新（2455）
|355.5
|▼39.5
|▼10.0％
|國精化（4722）
|220.5
|▼24.5
|▼10.0％
|新日興（3376）
|211.5
|▼23.5
|▼10.0％
資料來源：證交所
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