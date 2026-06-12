永慶房屋新莊區新店開幕搶人才　0經驗新人也能月收6萬



▲永慶房屋業務新人享首年72萬元收入保障，即使從零開始也能穩紮穩打。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

2026年永慶房屋展店腳步不停歇，2月才在土城開出新門市，6月在新莊再開一店，持續朝雙北350店目標邁進。永慶房屋也同步擴大人才招募，為業務新人提供前12個月每月6萬元收入保障，並透過完善教育訓練、師徒帶領及團隊合作機制，協助轉職者快速累積專業與實務經驗，逐步成長為專業房產顧問，開創更寬廣的職涯發展舞台。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，新莊區憑藉機場捷運、北捷中和新蘆線、環狀線、台65線等交通優勢，以及副都心、頭前重劃區、塭仔圳重劃區等大型開發案持續推進，持續吸引人口移入，交易量維持穩定。看好新莊發展前景，永慶房屋於6月2日正式啟動新莊新門店營運，透過更密集的服務據點，提供民眾便利、透明且專業的房產服務，協助消費者安心完成購售屋規劃。





▲永慶房屋新莊新門店已正式開幕。

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0經驗也OK！永慶房屋完整培育計畫助人才安心落腳

隨著服務版圖持續擴大，永慶房屋也積極布局搶人才，不僅推出業務新人首年72萬元收入保障，保障期後仍有每月最低4萬元收入保障，每月底薪最高可達7.5萬元。此外，還有月排休最高10天及彈性工作8小時等制度，打破業務工作「收入不穩定、工時長、休假少」的刻板印象，助同仁兼顧收入發展與生活品質，打造更友善的工作環境。

除了解決薪資焦慮問題，永慶房屋更建立完整的人才培育系統，包括360小時專業課程、證照輔導及實務訓練，並透過一對一師徒制，由資深前輩帶領新人熟悉市場、服務流程與交易實務。從客戶開發、帶看解說到簽約交屋，新人都能在實戰中逐步學習，快速培養專業能力。即使沒有房仲背景，也能透過完整培訓與實務陪伴，縮短學習曲線，提升職涯發展信心。





▲永慶房屋用AI科技工具促進「智能高效作業」，讓經紀人員能將時間投入在更高價值的事情上。

團隊合作x科技輔助 降低入行門檻

另一方面，永慶房屋強調團隊合作，新人不需獨自面對市場挑戰，塗振宏表示，永慶依據每位同仁的專長進行分工，讓擅長開發、帶看、議價或客戶經營的夥伴各司其職，新人只要在服務流程中有所貢獻，就有機會獲得相對應的業績與獎勵。不僅降低了入行門檻，也幫助轉職者更快朝百萬年薪目標邁進；在休假時亦有夥伴接續服務，兼顧工作與生活平衡。

永慶房屋也持續運用科技提升工作效率，像是近年推出的「永慶AI智能教練」，助人員精準做正確的事情，順利推進案子的服務進度。透過團隊合作與AI科技雙重助力，讓經紀人員能將更多心力投入客戶服務，進一步提升服務品質與成交機會。

永慶房屋具備明確升遷制度、完善培訓資源及高收入發展機會，打造更具發展性的職涯環境。對於希望轉職、突破收入天花板，或追求百萬年薪機會的人才而言，永慶房屋不僅提供一份工作，更提供一條能夠持續成長與實現職涯目標的發展道路。