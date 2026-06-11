ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

光通訊解開Vera Rubin頻寬封印　未來十年與GPU並駕齊驅

圖／先探投資週刊 提供

當AI模型規模持續擴大，限制AI工廠效能的已不再只是運算能力，而是傳輸能力。Vera Rubin平台推出，象徵AI產業正式從算力競賽進入頻寬競賽。未來十年，光通訊產業的重要性將與GPU並駕齊驅。

【文／魏聖峰】

ＡＩ算力需求大爆發，對整個ＡＩ平台帶來新的革命。Nvidia從H100、H200到Blackwell系列產品，成為AI GPU的霸主。從Blackwell開始，AI GPU從系統性ＧＰＵ演變成ＡＩ機櫃。從下一世代的vera Rubin平台開始，至少上千顆的AI GPU組成一個機櫃，複雜性甚於以往。巨量的資料傳輸將改由光纖傳輸，成為推動光通訊產業進入黃金成長期的催化劑。

Nvidia執行長黃仁勳多次強調，未來ＡＩ工廠（AI Factory）的關鍵不只是ＧＰＵ的運作效率，而是ＧＰＵ間的聯線傳輸能。當ＡＩ模型參數規模突破數兆個、ＡＩ訓練叢集擴大到數十萬顆ＧＰＵ時，網路頻寬的重要性將不亞於ＧＰＵ本身。這麼龐大的資料傳輸要在短期間內不斷的流動，已經超過銅線的物理極限，這就是上述網路頻寬的問題。由銅轉光成了重要的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ＡＩ網路升級催生光通訊

從Hopper架構到Blackwell架構，Nvidia持續推升ＧＰＵ效能，但真正具有革命性意義的變化來自於ＡＩ機櫃的網路架構升級。在Blackwell世代中，ＡＩ機櫃的傳輸就是一個機櫃內的scale-up，並已經全面導入八○○Ｇ光模組，而vera Rubin平台不僅要scale-up，還要數個ＡＩ機櫃傳輸的scale-out，以及數個資料中心連結的scale-across，此時的傳出將進一步推升到一．六Ｔ光模組時代。而根據市場的預測，Rubin Ultra甚至可能要邁向三．二Ｔ的高速光互連架構。這代表ＡＩ叢集規模持續擴大、光模組需求快速升級、光纖用量倍數成長以及高速雷射與ＤＳＰ晶片價格量提升，未來ＡＩ投資主軸會轉向ＧＰＵ加上光通訊時代。

黃仁勳深知光通訊傳輸的重要性，也知道光通訊的雷射晶片、矽光子元件以及光纖產品需求將供不應求。所以用投資股權的方式來綁住未來的產能，除了能讓Nvidia的ＡＩ工廠有足夠的光通訊零件外，還能把競爭對手的產能給排除掉。光通訊產業中，Lumentum是全球光通訊龍頭，也是最重要的光元件供應商之一。主要產品包括EML雷射晶片、VCSEL、光接受器和光傳輸元件，這些產品廣泛應用在400G/800G以及未來的一．六Ｔ光模組。當ＡＩ資料傳輸進入高速傳輸時代，雷射元件的重要性持續提升，因為雷射相當於光訊號的發動機。沒有高品質雷射，就算交換器和光模組性能再強，也無法實現高速傳輸。

上游雷射晶片需求強大

TrendForce指出，因應一．六Ｔ光模組需求爆發，今年全球EML與CW-DFB雷射晶片月產能估計約為五○七○萬顆。Lumentum在高階ＥＭＬ市場（特別是200G EML）握有超過五成甚至逼近六成的絕對市占率，是全球最核心的供應商。目前ＥＭＬ晶片供需缺口仍高達將近三成。Nvidia等大客戶已直接大筆投資二十億美元並簽訂長期合約（ＬＴＡ），將Lumentum到明年底前的ＥＭＬ產能全部預訂一空。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2408期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【孩子的快樂就是這麼簡單】萌娃走到「大瀑布」下開心淋雨！

推薦閱讀

快訊／台股大怒神！指數急殺逾1200點　回測42K

快訊／台股大怒神！指數急殺逾1200點　回測42K

美股重挫，台股今（11日）雖以平低盤開出，一度翻紅，但追價買盤弱，指數過10點後一波急殺，引發多殺多賣盤，至上午10點半，一度大跌1219.15點為史上第8大，上下震盪點1456.64點，震盪點數創史上第5大。

2026-06-11 10:45
台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻　00403A率先翻紅

台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻　00403A率先翻紅

近一個月掛牌台股主動式ETF分別有4檔，6月以來台股自4萬6千點高檔急速拉回整理，上述4檔都因台股震盪呈現破發狀況，今（11）日主動統一升級50（00403A）呈現翻紅回到票面，其他3檔仍是破發。

2026-06-11 10:03
台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

美股4大指數全面下跌，台股今（11日）以43172.21點開出，指數下跌53.33點，跌幅0.12％。指數跌逾304.56點至42920.98點，失守4萬3千點大關。

2026-06-11 09:07
處置股降溫！大綜漲停刷天價後翻黑　富邦媒貼息、4檔躺平

處置股降溫！大綜漲停刷天價後翻黑　富邦媒貼息、4檔躺平

處置股表現兩極，遭櫃買中心公告「抓去關」的大綜（3147）今（11）日處置首日，20分鐘撮合下仍亮燈漲停刷352元天價，不過隨後翻黑走跌；電商股富邦媒（8454）除息日遭遇處置期陷速，股價跌逾4%陷貼息，另有4檔處置股跌停躺平。

2026-06-11 10:15
快訊／00405A嚴重破發　掛牌第3日摔到8.89元

快訊／00405A嚴重破發　掛牌第3日摔到8.89元

台股主動式ETF罕見出師不利，主動富邦台灣龍耀（00405A）今（11）日掛牌第3個交易日持續破發，隨台股震盪進一步下探至8.89元，股價呈現重挫破發，到10點10分成交量20萬張成交量，為ETF成交排行第2名，僅次於主動統一升級50（00403A）的24.9萬張。

2026-06-11 10:13
台積電回應了！衰捲美專利訴訟　公司：所有營運皆遵守當地法律

台積電回應了！衰捲美專利訴訟　公司：所有營運皆遵守當地法律

晶圓代工龍頭台積電（2330）捲入美國專利侵權爭議，案件目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理中。根據美國政治新聞網站Axios報導，隨著案件即將進入裁決階段，多名共和黨國會議員已致函ITC，要求依法保護美國專利權，不應因台積電在AI及半導體供應鏈的重要地位而獲得特殊待遇。對此，台積電表示，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。

2026-06-11 10:39
台積電花19秒填息達陣　張忠謀、魏哲家入袋金額一次看

台積電花19秒填息達陣　張忠謀、魏哲家入袋金額一次看

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（11）日進行2025年第4季現金股利除息，每股配發現金股利6元，合計將發出約1555.95億元股息，為今年第二度單季配息6元。台積電今日開盤後19秒即完成填息，順利達成第22次當日完成填息。

2026-06-11 10:18
定期買2檔ETF　他做好「永遠套牢的準備」！財經作家：就留給家人

定期買2檔ETF　他做好「永遠套牢的準備」！財經作家：就留給家人

理財作家施昇輝近日經常在粉專聊ETF，他今（11）日表示，自己雖然看好0050與0056的長期價值，但從不是相信它們會一路上漲，而是早已做好「可能永遠套牢」的心理準備。他透露，日前以98.05元買進的2張0050，以及以47.67元買進的8張0056，就算未來無法解套，也不打算賣出變現，而是準備留給家人，引發熱議。

2026-06-11 12:19
賣飛的人會後悔！投資達人抱緊2檔ETF　7年600萬→1500萬

賣飛的人會後悔！投資達人抱緊2檔ETF　7年600萬→1500萬

台股近期劇烈震盪讓投資人心情像坐雲霄飛車，當投資人焦慮賣飛了、砍在阿呆谷，44歲的財務教練洪哲茗卻選擇「永遠在場」，他用一套看似「無招」的佛系策略，滾大資產翻倍賺，不盯盤、不預測、不選股，靠著2檔核心ETF與「只進不出」的鐵律，短短7年就讓600萬本金增長逾1,500萬元，洪哲茗說：「理財不是比誰賺得多，而是讓錢在需要的時間點出現。」

2026-06-11 11:49
台灣首富換人！　日月光張虔生兄弟挾AI熱潮奪《富比士》冠軍

台灣首富換人！　日月光張虔生兄弟挾AI熱潮奪《富比士》冠軍

美國富比世公布2026全台前50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟首度躍居榜首。在AI帶動下，前50大富豪總資產較去年大增56%，創3080億美元（約新台幣9.7兆元）新高。

2026-06-11 11:28

讀者迴響

熱門新聞

3大警訊全中！億元達人砍60％持股　示警台股恐探35000點

台指期夜盤上半場「震盪1310點」

快訊／00405A嚴重破發　掛牌第3日摔到8.89元

台積電存放款爆「利率倒掛」　楊金龍：我也很納悶

黃仁勳感性告白「台灣像家一樣」　點名5大台廠

美股血洗拖累！台指夜盤狂瀉752點　台股今面臨保衛戰

台股修正風暴！　億元達人揭唯一想加碼族群

台灣首富換人！　日月光張虔生兄弟挾AI熱潮奪《富比士》冠軍

台股逆轉秀！3檔主動式ETF破發拼反攻　00403A率先翻紅

快訊／台股大怒神！指數急殺逾1200點　回測42K

郭台強「小孩玩大車」30億私募告吹　森崴下市3.8萬股民哀號

台積電盤中一度翻紅填息　台股跌逾300點失守43K

台積電花19秒填息達陣　張忠謀、魏哲家入袋金額一次看

Google砸2.5兆衝AI　外媒點名4檔成最大贏家

美股開盤4大指數齊跌！費半跌最多

台股2檔「抓去關」新名單　明起處置到6／25

台股強震！2檔金控逆勢撐盤　第一金順利填息

快訊／台股殺紅眼！指數狂震千點　聯電跌半根

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
不是預言卻很毛！　菲律賓強震後13次「換台灣大地震」

不是預言卻很毛！　菲律賓強震後13次「換台灣大地震」
桃園重大車禍　轎車逆向撞聯結車1死3命危！恐怖瞬間曝

桃園重大車禍　轎車逆向撞聯結車1死3命危！恐怖瞬間曝

蘆洲翁橫越馬路遭2車撞輾慘死　毒駕女被收押！驚悚影片曝

蘆洲翁橫越馬路遭2車撞輾慘死　毒駕女被收押！驚悚影片曝

美軍宣布結束攻擊！　伊朗南部遭「3波狂轟」

美軍宣布結束攻擊！　伊朗南部遭「3波狂轟」

好美！三上悠亞粉色公主裝現身　勇奪TPBL年度人氣啦啦隊員

好美！三上悠亞粉色公主裝現身　勇奪TPBL年度人氣啦啦隊員

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366