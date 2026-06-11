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快閃季線最佳買點　AI 鏈業績看好外溢金融重電輪漲

圖／先探投資週刊 提供

AI伺服器廠提前進入出貨旺季，晶圓代工、先進封裝、被動元件、矽晶圓、CCL、ABF、記憶體、AI供應鏈業績看好。加權指數水位步步高升，外溢金融、重電、塑膠以及低股價淨值比股比價輪漲。

【文／方亞申】

費半成分股的博通，因為預期下一個季度營收上限未達市場樂觀預期，縱使上季已交出超好成績，股價竟連續兩日大跌逾兩成，使得電子股氣勢為之一挫，最強的美光也出現兩成下跌；另一重點可能是馬斯克的SpaceX將以每股一三五美元掛牌，總市值大約一．七五兆美元，居美股前八名，造成法人減碼其他個股、轉買進SpaceX，資金排擠效應，又遇上電子股漲多拉回整理，同時修正了指數與季線、年線乖離，待整理後再上。台股季線三萬八千及四萬點具有大支撐！

狂牛目標價奔向五萬點

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其實基本面變化不大，ＡＩ景氣持續看好，全球最大晶圓代工廠台積電董事長魏哲家說景氣熱度依舊未變，能見度看到三年後，擴廠持續加速，當初預估第二季各項數據不變，重點是再度強調要買股票請繼續，令中長線持股者安心！

隨著ＡＩ浪潮不斷推高科技業半導體需求，華爾街對於亞洲日、韓股市的目標價也不斷上修，高盛三日發布報告，將韓股十二個月目標價由此前的九千點，大幅上調至一萬二千點，主要是北亞科技業的獲利力道成長居亞洲之冠，並將二六年的獲利成長預期上調至三二○％，增長幅度相當驚人；該投行認為，在企業如此強勁的成長下，市場自然能獲得有力支撐。

回頭看台灣，摩根大通（小摩）率先在五月將「牛市情境」目標價喊上五萬點，而高盛證券更於六月三日直接將台股基本目標價從四萬五千點一口氣拉高至五萬一千點，一舉刷新內外資法人的最高紀錄。調升台股目標區主要底氣是外資上調最新獲利年增率至三五％。成長動能極度強勁，主因在於二四至二五年建置的ＡＩ晶片產能（如台積電CoWoS）在今年全面進入大規模交貨與瘋狂拉貨期。預計二七年雖基期墊高，但外資對獲利增幅普遍維持十五至二十％的雙位數樂觀預期。主因是次世代ＡＩ晶片（更貴、毛利更高）開始出貨，且ＡＩ應用正式擴散至非科技業。

電力基礎設施獲利推升

由於ＡＩ的導入成本正快速下降，這使得ＡＩ不再只是聯發科、台積電的專利，帶動的電力基礎設施（重電與ＢＢＵ）、工業自動化、以及大舉投資ＡＩ控管的金融業，都將在今、明兩年迎來一波因效率提升、訂單外溢而導致的獲利集體調升（類股輪動）。

當然台、日、韓股市走多頭最主要還是看美國科技股臉色。五日美國科技股出現漲多快速回檔。美國費半指數最高衝到歷史高峰一三九九八點，累計今年大漲九七．六％，高於那指的十五．五四％、標普十一．三二％、道瓊的五．四六％。主要領軍的是記憶體美光、威騰、希捷、新帝漲幅都以倍數計算；此外，半導體設備商應材、科磊、科林研發以及艾司摩爾表現也是很強。另一類是ＣＰＵ的英特爾、超微以及安謀，今年累計漲幅分別是二一八％、一五六％、三○一％，緊追著記憶體族群，其中美光總市值已突破一．○五兆美元，當費半指數半年不到半年漲幅近倍下，市場都以較高標準檢視公司股價，博通及美光大都業績還是很好，但只是預估下季營收低於市場最樂觀預期就大跌，所以進入修正．狀況但基本面還是看多。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2408期精彩當期內文轉載》

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