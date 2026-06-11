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AI PC讓PC產業再創新高度　AI基建擴張帶動終端換機潮

圖／先探投資週刊 提供

ＰＣ產業迎來十年最大變革，惠普AI PC出貨占比達四四％，戴爾ＡＩ伺服器營收年增七五七％，從終端換機到資料中心擴建，ＡＩ正推升全新一輪升級循環。

【文／呂泰德】

過去兩年市場談論AI PC時，焦點多集中在處理器效能提升、ＮＰＵ架構演進，以及品牌廠展示的各類生成式ＡＩ應用情境。然而當時市場最大的疑問在於，消費者與企業客戶是否願意為ＡＩ功能支付額外成本，使AI PC一度停留在概念推廣與產品展示階段。

AI PC邁入量產期

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進入二○二六年後，隨著Windows換機潮啟動及生成式ＡＩ應用逐步落地，產業競爭重心已從硬體規格升級，轉向裝置端ＡＩ運算能力、ＮＰＵ效能、記憶體容量配置，以及ＡＩ軟體生態系整合能力。根據惠普二六年第二季財報顯示，單季營收達一四四．一億美元，年增九％，其中個人電腦相關業務營收達一○二億美元，年增十三％，商用ＰＣ相關業務更年增十四％。而受到市場關注的是惠普首度揭露AI PC已占整體ＰＣ出貨比重四四％，高於前一季的三五％。換句話說，目前每賣出十台惠普電腦，就有超過四台屬於AI PC產品。

事實上，ＰＣ產業過去數年歷經明顯的景氣循環修正。疫情期間，遠距辦公與線上教育需求快速升溫，推動全球ＰＣ市場於二○二○至二二年間出現罕見成長，全球出貨量一度創下近十年高點。然而隨著疫情紅利逐步消退，終端需求回落，加上通路庫存水位偏高，導致二三、二四年成為ＰＣ產業的重要調整期。當時市場普遍認為ＰＣ已進入成熟市場階段，未來成長主要仰賴企業與消費者換機需求，整體產業缺乏新的成長動能。

然而AI PC的興起改變了市場對終端設備的定位。隨著大型語言模型逐漸融入企業工作流程，企業開始重新思考資料運算與ＡＩ部署架構。過去生成式ＡＩ高度依賴雲端運算資源，但在資料安全、隱私保護、法規遵循及即時回應需求日益受到重視的情況下，愈來愈多企業傾向採用雲端與裝置端並行的混合式ＡＩ架構（Hybrid AI）。在此趨勢下，具備ＮＰＵ與裝置端ＡＩ運算能力的AI PC，不再只是傳統個人電腦的升級版本，而逐漸成為企業導入ＡＩ應用的重要入口，也為沉寂多年的ＰＣ產業開啟新一輪產品升級與換機周期。

AI PC帶動過去主流商務筆電普遍配置十六ＧＢ記憶體轉向三二ＧＢ的AI PC標準規格，高階產品甚至開始配置六四ＧＢ以上容量，主因在於裝置端大型語言模型需要更多記憶體空間才能順利執行，而AI Agent應用也會同時占用更多系統資源。近年來ＡＩ伺服器大量消耗HBM與高階DRAM產能，使記憶體市場供需結構持續吃緊，而AI PC在ＣＰＵ、ＧＰＵ與ＮＰＵ同時執行裝置端ＡＩ推論任務時，系統峰值功耗與散熱負載較傳統筆電顯著提高，使均熱板、熱導管與高效率風扇的重要性同步提升。過去散熱系統主要影響產品穩定度與使用體驗，但在AI PC時代，散熱能力已直接關係到處理器是否能維持高效能輸出，以及ＡＩ運算效能能否完整釋放。因此，散熱設計逐漸成為品牌廠差異化競爭的重要環節，也帶動相關零組件價值提升。

ＡＩ伺服器推升產業新機

過去ＰＣ產業最大的挑戰，在於市場成長長期受限於換機周期與終端需求變化。即使品牌廠持續推出更輕薄、更省電的新產品，也難以帶動整體產業出現結構性成長。然而生成式ＡＩ浪潮興起後，產業發展出現改變，當開始導入AI Agent、智慧客服、企業知識管理、程式開發輔助、財務分析及製造流程優化等應用後，便不可能僅依賴少量高階ＰＣ完成所有運算任務。前端設備固然需要具備裝置端ＡＩ推論能力，以提升使用體驗與回應速度，大量資料處理、模型部署、權限管理、向量資料庫建置以及跨部門協作等工作，但仍需仰賴後端ＡＩ伺服器與資料中心支援。因此AI PC的普及並不會降低企業對算力的需求，反而因ＡＩ應用頻率提高，進一步推升後端ＧＰＵ伺服器、高速網路、儲存設備及資料中心建設需求，形成前端與後端同步成長的新產業循環。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2408期精彩當期內文轉載》

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