富爸爸上榜！謝金河點名「5大師級人物」：極端預測常是錯的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（10）日發文指出，近期全球股市忽跌忽漲，讓投資人心情七上八下，「而極端的預測通常都是錯的。」文中他更點名「末日博士」魯比尼、「新興市場教父」墨比爾斯、《富爸爸窮爸爸》作家羅伯特清崎、「商品大王」吉姆羅傑斯及《大賣空》作者麥可貝瑞等5位名人，直指這些國際大師往往憑感覺做預測，並勉勵投資人與其盲從大師，不如自己努力做功課。

謝金河：許多大師級人物都憑感覺作預測

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謝金河在文中引述沈萬鈞的名言，強調「真正拉開投資差距的，不是誰知道更多的市場消息，而是誰能在市場波動中，有紀律的判斷進出與風險！投資決勝的關鍵是誰對基本面的深沈研究和理解，才是贏家和輸家的分水嶺。」

他透露，過去幾十年來，自己非常注意國際大師的看法，卻發現許多大師級人物都憑感覺作預測。他舉例，空頭大師魯比尼在2021年就大膽預測，全球經濟將進入漫長惡劣的調整直到2023年，從來沒有看好世界經濟，這是末日博士的本色。

另一位則是過世不久的新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius），謝金河回憶道，曾親眼目睹他在1997年把操作的基金全部在最低點清倉。這幾年他也非常看壞虛擬貨幣，預測比特幣會跌破1萬甚至到5000美元。

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

《富爸爸》每年喊崩盤！《大賣空》作者努力唱衰AI

謝金河接著點名日裔美籍作家羅伯特清崎，其著作《富爸爸，窮爸爸》讓他成為暢銷書作家，但他每年都說史上最大的股市崩盤，最後一次是2025年，努力看空且愈講越激烈。而「商品大師」吉姆．羅傑斯一輩子只看對過一次商品行情，曾當面告訴他油價會長期站穩300美元以上，大舉看衰美國也是他20年來的本色。

最後，謝金河指出，最近努力唱衰AI的是《大賣空》的作者麥可貝瑞（Michael Burry）；但蘇姿丰說AI有如棒球打到第三局，陳泰銘則說是二局半。面對不同的專家看法，謝金河向投資人喊話，「你該相信誰？不如努力做功課。」

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